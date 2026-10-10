Schick pomohl k výhře Leverkusenu v Mohuči a je nejlepším střelcem bundesligy

Schick je jediným fotbalistou, který dal v novém ročníku bundesligy gól v každém zápase. Tentokrát se prosadil už v deváté minutě, přestože byl tísněn obráncem soupeře. Už před ním napnul síť bombou z voleje z hranice šestnáctky Andrich.
Ale Leverkusen je na soupeřových hřištích hodně zranitelný a ještě do přestávky bylo srovnáno. Postaral se o to dvěma góly francouzský obránce Caci, který nepatří mezi obávané střelce a za celou minulou sezonu se netrefil ani jednou. Po změně stran přestřelka pokračovala, hostům zajistili první venkovní výhru v sezoně Angličan Quansah a Francouz Diaby.
Augsburg byl jediný, kdo dokázal německého mistra v minulé sezoně porazit, a také tentokrát favorita zaskočil. Hned po výkopu mu pomohla obrovská chyba brankáře Neuera, který daleko před šestnáctkou trefil dotírajícího Fellhauera a domácí záložník v klidu poslal míč do prázdné branky.
Těsně před přestávkou měl na kopačce vyrovnání Angličan Kane, ale trefil jen břevno. Po změně stran se chvíli radoval z vyrovnávací branky Kolumbijec Díaz, než videorozhodčí odhalil ofsajd. Maročan Sajbárí už vyrovnal regulérně, ale Brazilec Ribeiro si za devět minut vzal vedení zpět. Porážku odvrátil Brown, Kane tentokrát gól nedal, ale u obou si připsal asistenci.
V Hoffenheimu nastoupil proti Hamburku z české trojice v základu jen Vladimír Coufal a spolu se zbytkem obrany jen přihlížel, jak Dán Poulsen po odrazu od tyče otevřel skóre pro hosty. V nastavení prvního dějství pomohl Coufal k vyrovnání. Jeho rohový kop portugalský brankář Fernandez jen vyrazil, trefil spoluhráče a byl z toho vlastní gól.
Conte pak strhl vedení na stranu domácích, ale ti po vyloučení Brazilce Bernarda náskok neudrželi a gólem v nastavení prohráli 2:3. To už byli na hřišti i Adam Hložek a Robin Hranáč.
Naprázdno vyšli dva nováčci. Paderborn prohrál doma se Stuttgartem 0:2 a Elversberg na hřišti Unionu Berlín 0:1. Domácí prožívají nejhorší start do sezony v historii, sedmnáct inkasovaných branek je v této fázi negativní rekord bundesligy, ale dnes poprvé vyhráli, a dokonce s čistým kontem.
33. Caci
42. Caci
90+2. Hollerbach
5. Andrich
9. Schick
55. Quansah
65. Diaby
Schwolow – Posch, Gruber, Potulski (70. Königsdörffer) – Caci (70. da Costa), Amiri, Sano (81. Maloney), Martel (70. I Čä-song), Mwene – S. Becker (77. Hollerbach), Tietz.
Flekken – Quansah, Tapsoba, Medina, Gutiérrez – Andrich, García (84. Fernández) – Diaby (75. Tillman), Maza (66. Terrier), Moreira (75. Tella) – Schick (83. Hofmann).
Kinzig – Nakuzola, Bell, Kawasaki.
Blaswich – Badé, Vázquez, Boniface.
20. Tietz, 35. S. Becker, 76. I Čä-song
90+3. Quansah
Rozhodčí: M. Burda
Počet diváků: 33000
81. Burcu
Rønnow – Haberer, Van Den Bosch, Uduokhai, Rothe – Aebischer (77. Trimmel), Schäfer (90+2. Kemlein), Khedira, Imeri (58. Burcu) – Čong U-jong (78. Gray), Skarke (78. Burke).
Kristof – Sirch (86. Schmahl), Pinckert, Rohr, Günther (71. Mickelson) – Keidel, Poręba – Petkov, Darvich (70. Mokwa), Zimmerschied (59. Krattenmacher) – Futkeu (70. Campbell).
Raab – Köhn, Querfeld, M. Ljubičić.
Boss – Le Joncour, Condé, Schnellbacher.
7. Haberer, 21. Skarke
90+2. Krattenmacher
Rozhodčí: Reichel
1. Fellhauer
64. Ribeiro
55. Sajbárí
80. Brown
Dahmen – Brackelmann, Matsima, Bah (81. Gouweleeuw) – Behrens, Rieder (C), Massengo, Sol Jong-u (62. Kade) – Ibrahimović (81. Gregoritsch), Fellhauer – Ribeiro (74. Kömür).
Neuer – Davies, Tah, Upamecano, Stanišić (67. Brown) – Pavlović (86. Bischof), Kimmich – Díaz (86. Karl), Sajbárí (67. Gnabry), Olise – Kane.
Labrović – Schnitzer, Keitel, Suso, Ogundu.
Ulreich – Kim Min-čä, Itó, Boey, Ndiaye.
42. Matsima, 43. Ribeiro, 62. Behrens
1. Banzuzi
5. Nkunku
Vandevoordt – Baku, Orbán, Lukeba, Raum (C) – Banzuzi, el-Ajnawí – Maksimović, Nkunku, Nusa – Rômulo.
Atubolu – Collins, Koch (C), Brassier – Knauff, Onyedika, Aseko, Kosugi – Dóan, Uzun – Burkardt.
Nyland – Henrichs, Finkgräfe, Klostermann, Estève, Reitz, Seiwald, Gruda, T. Gomis.
Santos – Otávio, O. Højlund, Šájbí, Baum, M. Götze, Chandler, Arrhov, Ebnoutalib.
Rozhodčí: Siebert
25. Chabot
84. Führich
Noll – ter Horst, Scheller (85. Sticker), Hansen (85. F. Götze) – Curda (C), Castañeda, Ulrich (80. Batista Meier), Vidović, Obermair – Pieringer (70. Philippe), Marino (70. Tigges).
Seimen – Mittelstädt, Hendriks, Chabot (72. Jeltsch) – Führich (85. Sauer), Stiller, Karazor, Vagnoman – Undav (C) (85. Prömel), Leweling (77. el-Chanús) – Demirović (77. Pejčinović).
Schubert – Baack, R. Müller, Michel.
Bredlow – Assignon, Spalt, Stergiou.
45. Pieringer
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Kimmeyer
Počet diváků: 15000
45+4. Bornauw (vla.)
53. Conte
12. Poulsen
83. Moffi
90+4. Muheim
Baumann (C) – Bernardo, Kabak, Mačida (74. Prass), Coufal – Burger, Avdullahu – Conte (85. Gendrey), Daghim (74. Hranáč), Asllani (62. Hložek) – Lemperle (62. Kramarić).
Heuer Fernandes – Lemke (76. Stange), Bornauw, Omari – Wolfe, Sambi Lokonga (76. Amoako), Remberg (C) (40. Muheim), Capaldo – Vieira, Poulsen, Adeline (76. Moffi).
Philipp – Moerstedt, De Cat, Rots.
Tangvik – Nandja, Pherai, Røssing-Lelesiit, Torunarigha.
55. Bernardo
65. Bernardo
Rozhodčí: Harm Osmers
Počet diváků: 25929