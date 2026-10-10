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Schick pomohl k výhře Leverkusenu v Mohuči a je nejlepším střelcem bundesligy

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  18:03

Útočník Patrik Schick z Leverkusenu během utkání proti Mohuči | foto: Reuters

Patrik Schick dal při vítězství Leverkusenu 4:3 v Mohuči branku i v pátém zápase německé fotbalové ligy v této sezoně a vede tabulku střelců. Bayern Mnichov dostal v Augsburgu už v 8. sekundě nejrychlejší gól v historii bundesligy. Obhájce titulu hrál jen 2:2 a promarnil šanci předstihnout v čele tabulky Borussii Dortmund, která v pátek remizovala doma s Brémami také 2:2.

Schick je jediným fotbalistou, který dal v novém ročníku bundesligy gól v každém zápase. Tentokrát se prosadil už v deváté minutě, přestože byl tísněn obráncem soupeře. Už před ním napnul síť bombou z voleje z hranice šestnáctky Andrich.

Ale Leverkusen je na soupeřových hřištích hodně zranitelný a ještě do přestávky bylo srovnáno. Postaral se o to dvěma góly francouzský obránce Caci, který nepatří mezi obávané střelce a za celou minulou sezonu se netrefil ani jednou. Po změně stran přestřelka pokračovala, hostům zajistili první venkovní výhru v sezoně Angličan Quansah a Francouz Diaby.

Augsburg byl jediný, kdo dokázal německého mistra v minulé sezoně porazit, a také tentokrát favorita zaskočil. Hned po výkopu mu pomohla obrovská chyba brankáře Neuera, který daleko před šestnáctkou trefil dotírajícího Fellhauera a domácí záložník v klidu poslal míč do prázdné branky.

Těsně před přestávkou měl na kopačce vyrovnání Angličan Kane, ale trefil jen břevno. Po změně stran se chvíli radoval z vyrovnávací branky Kolumbijec Díaz, než videorozhodčí odhalil ofsajd. Maročan Sajbárí už vyrovnal regulérně, ale Brazilec Ribeiro si za devět minut vzal vedení zpět. Porážku odvrátil Brown, Kane tentokrát gól nedal, ale u obou si připsal asistenci.

V Hoffenheimu nastoupil proti Hamburku z české trojice v základu jen Vladimír Coufal a spolu se zbytkem obrany jen přihlížel, jak Dán Poulsen po odrazu od tyče otevřel skóre pro hosty. V nastavení prvního dějství pomohl Coufal k vyrovnání. Jeho rohový kop portugalský brankář Fernandez jen vyrazil, trefil spoluhráče a byl z toho vlastní gól.

Útočník Patrik Schick z Leverkusenu slaví svůj gól s Ibrahimem Mazou.

Conte pak strhl vedení na stranu domácích, ale ti po vyloučení Brazilce Bernarda náskok neudrželi a gólem v nastavení prohráli 2:3. To už byli na hřišti i Adam Hložek a Robin Hranáč.

Naprázdno vyšli dva nováčci. Paderborn prohrál doma se Stuttgartem 0:2 a Elversberg na hřišti Unionu Berlín 0:1. Domácí prožívají nejhorší start do sezony v historii, sedmnáct inkasovaných branek je v této fázi negativní rekord bundesligy, ale dnes poprvé vyhráli, a dokonce s čistým kontem.

Německá Bundesliga
5. kolo 10. 10. 2026 15:30
Mohuč Mohuč : Leverkusen Leverkusen 3:4 (2:2)
Góly:
33. Caci
42. Caci
90+2. Hollerbach
Góly:
5. Andrich
9. Schick
55. Quansah
65. Diaby
Sestavy:
Schwolow – Posch, Gruber, Potulski (70. Königsdörffer) – Caci (70. da Costa), Amiri, Sano (81. Maloney), Martel (70. I Čä-song), Mwene – S. Becker (77. Hollerbach), Tietz.
Sestavy:
Flekken – Quansah, Tapsoba, Medina, Gutiérrez – Andrich, García (84. Fernández) – Diaby (75. Tillman), Maza (66. Terrier), Moreira (75. Tella) – Schick (83. Hofmann).
Náhradníci:
Kinzig – Nakuzola, Bell, Kawasaki.
Náhradníci:
Blaswich – Badé, Vázquez, Boniface.
Žluté karty:
20. Tietz, 35. S. Becker, 76. I Čä-song
Žluté karty:
90+3. Quansah

Rozhodčí: M. Burda

Počet diváků: 33000

Německá Bundesliga
5. kolo 10. 10. 2026 15:30
Union Berlín Union Berlín : Elversberg Elversberg 1:0 (0:0)
Góly:
81. Burcu
Góly:
Sestavy:
Rønnow – Haberer, Van Den Bosch, Uduokhai, Rothe – Aebischer (77. Trimmel), Schäfer (90+2. Kemlein), Khedira, Imeri (58. Burcu) – Čong U-jong (78. Gray), Skarke (78. Burke).
Sestavy:
Kristof – Sirch (86. Schmahl), Pinckert, Rohr, Günther (71. Mickelson) – Keidel, Poręba – Petkov, Darvich (70. Mokwa), Zimmerschied (59. Krattenmacher) – Futkeu (70. Campbell).
Náhradníci:
Raab – Köhn, Querfeld, M. Ljubičić.
Náhradníci:
Boss – Le Joncour, Condé, Schnellbacher.
Žluté karty:
7. Haberer, 21. Skarke
Žluté karty:
90+2. Krattenmacher

Rozhodčí: Reichel

Německá Bundesliga
5. kolo 10. 10. 2026 15:30
Augsburg Augsburg : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 2:2 (1:0)
Góly:
1. Fellhauer
64. Ribeiro
Góly:
55. Sajbárí
80. Brown
Sestavy:
Dahmen – Brackelmann, Matsima, Bah (81. Gouweleeuw) – Behrens, Rieder (C), Massengo, Sol Jong-u (62. Kade) – Ibrahimović (81. Gregoritsch), Fellhauer – Ribeiro (74. Kömür).
Sestavy:
Neuer – Davies, Tah, Upamecano, Stanišić (67. Brown) – Pavlović (86. Bischof), Kimmich – Díaz (86. Karl), Sajbárí (67. Gnabry), Olise – Kane.
Náhradníci:
Labrović – Schnitzer, Keitel, Suso, Ogundu.
Náhradníci:
Ulreich – Kim Min-čä, Itó, Boey, Ndiaye.
Žluté karty:
42. Matsima, 43. Ribeiro, 62. Behrens
Žluté karty:
Německá Bundesliga
5. kolo 10. 10. 2026 18:30
zápas probíhá
RB Lipsko RB Lipsko : Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2:0 (-:-)
Góly:
1. Banzuzi
5. Nkunku
Góly:
Sestavy:
Vandevoordt – Baku, Orbán, Lukeba, Raum (C) – Banzuzi, el-Ajnawí – Maksimović, Nkunku, Nusa – Rômulo.
Sestavy:
Atubolu – Collins, Koch (C), Brassier – Knauff, Onyedika, Aseko, Kosugi – Dóan, Uzun – Burkardt.
Náhradníci:
Nyland – Henrichs, Finkgräfe, Klostermann, Estève, Reitz, Seiwald, Gruda, T. Gomis.
Náhradníci:
Santos – Otávio, O. Højlund, Šájbí, Baum, M. Götze, Chandler, Arrhov, Ebnoutalib.

Rozhodčí: Siebert

Německá Bundesliga
5. kolo 10. 10. 2026 15:30
SC Paderborn SC Paderborn : Stuttgart Stuttgart 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
25. Chabot
84. Führich
Sestavy:
Noll – ter Horst, Scheller (85. Sticker), Hansen (85. F. Götze) – Curda (C), Castañeda, Ulrich (80. Batista Meier), Vidović, Obermair – Pieringer (70. Philippe), Marino (70. Tigges).
Sestavy:
Seimen – Mittelstädt, Hendriks, Chabot (72. Jeltsch) – Führich (85. Sauer), Stiller, Karazor, Vagnoman – Undav (C) (85. Prömel), Leweling (77. el-Chanús) – Demirović (77. Pejčinović).
Náhradníci:
Schubert – Baack, R. Müller, Michel.
Náhradníci:
Bredlow – Assignon, Spalt, Stergiou.
Žluté karty:
45. Pieringer
Žluté karty:

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Kimmeyer

Počet diváků: 15000

Německá Bundesliga
5. kolo 10. 10. 2026 15:30
Hoffenheim Hoffenheim : Hamburger SV Hamburger SV 2:3 (1:1)
Góly:
45+4. Bornauw (vla.)
53. Conte
Góly:
12. Poulsen
83. Moffi
90+4. Muheim
Sestavy:
Baumann (C) – Bernardo, Kabak, Mačida (74. Prass), Coufal – Burger, Avdullahu – Conte (85. Gendrey), Daghim (74. Hranáč), Asllani (62. Hložek) – Lemperle (62. Kramarić).
Sestavy:
Heuer Fernandes – Lemke (76. Stange), Bornauw, Omari – Wolfe, Sambi Lokonga (76. Amoako), Remberg (C) (40. Muheim), Capaldo – Vieira, Poulsen, Adeline (76. Moffi).
Náhradníci:
Philipp – Moerstedt, De Cat, Rots.
Náhradníci:
Tangvik – Nandja, Pherai, Røssing-Lelesiit, Torunarigha.
Žluté karty:
55. Bernardo
Žluté karty:
Červené karty:
65. Bernardo
Červené karty:

Rozhodčí: Harm Osmers

Počet diváků: 25929

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

5. kolo

RB Lipsko vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
10.10. 18:30
  • 1.65
  • 4.82
  • 4.68
1. FC Köln vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
11.10. 15:30
  • 2.09
  • 3.99
  • 3.35
Freiburg vs. Schalke 04 //www.idnes.cz/sport
11.10. 17:30
  • 1.63
  • 4.28
  • 5.39

6. kolo

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln //www.idnes.cz/sport
16.10. 20:30
  • 1.88
  • 4.18
  • 3.44
Elversberg vs. Augsburg //www.idnes.cz/sport
17.10. 15:30
  • 2.40
  • 3.83
  • 2.58
Hamburger SV vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
17.10. 15:30
  • 3.64
  • 4.26
  • 1.81
Werder Brémy vs. SC Paderborn //www.idnes.cz/sport
17.10. 15:30
  • 1.77
  • 4.13
  • 3.89
Union Berlín vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
17.10. 15:30
  • 4.44
  • 4.41
  • 1.64
Schalke 04 vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
17.10. 15:30
  • 2.73
  • 3.73
  • 2.32
Bayern Mnichov vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
17.10. 18:30
  • 1.20
  • 7.40
  • 9.93
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Borussia DortmundDortmund 5 4 1 0 11:4 13
2. Bayern MnichovBayern 5 3 2 0 16:4 11
3. FreiburgFreiburg 4 3 1 0 12:3 10
4. LeverkusenLeverkusen 5 3 1 1 14:8 10
5. AugsburgAugsburg 5 2 2 1 13:8 8
6. Werder BrémyBrémy 5 2 2 1 10:10 8
7. MohučMohuč 5 2 1 2 13:10 7
8. ElversbergElversberg 5 2 1 2 8:8 7
9. RB LipskoRB Lipsko 4 2 0 2 9:5 6
10. StuttgartStuttgart 5 2 0 3 8:9 6
11. Hamburger SVHamburk 5 2 0 3 5:15 6
12. Eintracht FrankfurtFrankfurt 4 1 2 1 9:10 5
13. Schalke 04Schalke 4 1 2 1 3:4 5
14. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 4 1 1 2 6:9 4
15. SC PaderbornPaderborn 5 1 1 3 3:7 4
16. Union BerlínUnion Berlín 5 1 1 3 5:17 4
17. HoffenheimHoffenheim 5 1 0 4 9:13 3
18. MönchengladbachMönchengladbach 4 0 0 4 6:16 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

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