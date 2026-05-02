Schick v Německu dál řádí, Lipsko skolil svým prvním hattrickem v sezoně

Hoffenheim se Stuttgartem mají po remíze 3:3 ve vzájemném utkání stejně bodů jako Leverkusen. Hoffenheim s obráncem Vladimírem Coufalem v sestavě ztratil dvoubrankové vedení. Už jistý mistr Bayern Mnichov gólem na 3:3 v desáté minutě nastavení na svém hřišti zachránil alespoň bod s posledním Heidenheimem.
Schick potvrdil skvělou formu, v posledních šesti kolech nastřílel devět branek a v ligovém ročníku má na kontě už 16 gólů. Celkově zaznamenal pátý hattrick v bundeslize, navíc proti svému bývalému týmu. V 25. minutě stál na konci kombinační akce a ve skluzu umístil míč do sítě. Asistenci si připsal Tella, jenž v závěru úvodního dějství zvýšil.
Čtvrt hodiny před koncem Schick s přehledem zakončil samostatný nájezd a podobně si poradil i na konci základní hrací doby, kdy bleskově odpověděl na Baumgartnerovo snížení. Třicetiletý český útočník navázal na dva góly z minulého kola při výhře 2:1 v Kolíně nad Rýnem. Třetí Lipsko, které neuspělo po pěti vítězstvích, má na Leverkusen čtyřbodový náskok.
Hoffenheimu chyběl kvůli trestu za žluté karty obránce Robin Hranáč, alespoň na lavičce ale byl poprvé v tomto roce uzdravený útočník Adam Hložek. Domácí vedli ve 49. minutě 3:1, dvakrát se prosadil nejlepší střelec týmu Kramarič. V 64. minutě snížil Demirovič, záhy ale Karazor dostal červenou kartou a hosté dohrávali v oslabení. Přesto se z poslední akce zápasu radovali z vyrovnání po Tomásově dorážce.
Podobný scénář měl i duel Bayernu s Heidenheimem. Trenér Kompany před odvetou semifinále Ligy mistrů proti Paris St. Germain šetřil opory a favorit prohrával po půlhodině o dva góly. Ještě do poločasu snížil Goretzka a stejný hráč po změně stran srovnal, hostům ale vrátil vedení rovněž dvougólový Zivzivadze.
|
Kouč s posláním. Kompany má šmrnc těch nejlepších, populární volba přitom nebyl
Bavorský velkoklub se štěstím odvrátil druhou ligovou porážku v sezoně v desáté minutě nastaveného času. Oliseho střela se odrazila od tyče do zad brankáře Ramaje a následně za čáru.
Ve třetím zápase na lavičce Unionu Berlín poprvé bodovala trenérka Etaová. Domácí v souboji týmů z druhé poloviny tabulky prohrávali s Kolínem nad Rýnem ještě v 73. minutě o dvě branky, pak ale snížil Rothe a v 89. minutě uzavřel skóre Burcu. Krátce před vyrovnávacím gólem svého týmu přišel na hřiště střídající záložník Alex Král.
73. Rothe
89. Burcu
33. Bülter
61. S. El Mala
Klaus – Doekhi, Leite, Nsoki (67. Skarke) – Juranović (58. Trimmel), Schäfer (58. Burcu), Khedira (88. Král), Kemlein, Rothe – Burke, Ansah (58. Ilić).
Schwäbe – Sebulonsen, Simpson-Pusey, Özkacar, Lund (80. Schmied) – Krauß, Martel – Waldschmidt (62. Chávez), Kamiński (72. Maina), Bülter (71. Thielmann) – S. El Mala (72. Niang).
Wisbereit – Haberer, Köhn, Querfeld.
Zieler – Castro-Montes, Heintz, Huseinbašić.
37. Leite, 90+6. Burcu
31. Martel, 55. Simpson-Pusey, 88. Schwäbe
Rozhodčí: Daniel Schlager
25. Schick
45. Tella
76. Schick
89. Schick
80. Baumgartner
Flekken – Quansah, Andrich (C), Tapsoba – Culbreath (77. Arthur), Palacios, García (85. E. Fernández), Grimaldo – Maza (85. Tillman), Tella (77. Poku) – Schick (90+3. Kofane).
Vandevoordt – Baku, Orbán, Bitshiabu (46. Lukeba), Finkgräfe (84. Henrichs) – Baumgartner, Seiwald (65. Ouédraogo), Schlager (C) – Diomande, Cardoso (65. Harder), Nusa (46. Gruda).
Blaswich – Badé, ben Seghír, Hofmann.
Gulácsi – Bakayoko, Klostermann, Raum.
86. Tillman
14. Finkgräfe, 72. Schlager, 85. Baumgartner
Rozhodčí: Welz – Thomsen, Borsch
Počet diváků: 30210
8. Kramarić
24. Touré
49. Kramarić
20. Führich
64. Demirović
90+5. Tomás
Baumann (C) – Kabak, Hajdari, Bernardo – Coufal, Avdullahu, Burger (90+1. Akpoguma), Touré – Kramarić (90+1. Damar), Asllani (90. Prass) – Lemperle (81. Moerstedt).
Nübel – Jaquez, Chabot (55. Mittelstädt), Hendriks – Vagnoman (55. Demirović), Karazor (C), Stiller, Leweling (86. Tomás) – el-Chanús (76. Assignon), Führich – Undav.
L. Philipp – Djurić, Hložek, Campbell, Bebou.
Bredlow – Zagadou, Nartey, Andrés, Búanání.
49. Kramarić, 68. Bernardo, 83. Kabak
58. el-Chanús
69. Karazor
Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Maibaum
48. Uzun
51. Gronbaek
59. Vieira
Zetterer – Amenda, Schirí (61. Kristensen), Koch (C), Brown – Larsson (82. Ebnoutalib), Højlund (61. Šájbí) – Knauff (82. Amajmúni), Uzun, Kalimuendo – Burkardt (61. Bahoya).
Heuer Fernandes – Omari, Torunarigha (83. Poulsen), Capaldo (C) – Gronbaek (78. Vušković), Sambi Lokonga (79. Elfadli), Remberg, Jatta (68. Gočoleišvili) – Königsdörffer, Glatzel (68. Downs), Vieira.
Santos – Arrhov, Götze, Theate.
Tangvik – Dompé, Philippe, Stange.
52. Højlund, 71. Kristensen, 85. Kalimuendo, 88. Uzun, 90+10. Bahoya
88. Capaldo
90+12. Kristensen
Rozhodčí: Aytekin
Počet diváků: 59500
64. Schmid
24. Kade
45+3. Kade
69. Jakić
Backhaus – Pieper, Friedl, Coulibaly (46. Musah) – Sugawara (79. Grüll), Puertas (46. Mbangula), Lynen, Deman – Stage, Schmid – Milošević (46. Njinmah).
Dahmen – Matsima (75. K. Schlotterbeck), Gouweleeuw (66. Chaves), Zesiger – Fellhauer, Massengo (36. Jakić), Rieder, Giannoulis (67. Wolf) – Kade, Claude-Maurice – Gregoritsch (66. Ribeiro).
Kolke – Stark, I. Schmidt, Čović, Wöber.
Labrović – Kömür, Ogundu, N. Banks.
76. Friedl
14. Massengo
Rozhodčí: Daniel Siebert. Asistenti: Jan Seidel, Rafael Foltyn. Čtvrtý rozhodčí: Konrad Oldhafer. VAR: Benjamin Cortus. AVAR: Markus Sinn
44. Goretzka
57. Goretzka
90+10. Ramaj (vla.)
22. Zivzivadze
31. Dinkçi
77. Zivzivadze
Urbig – Stanišić (46. Díaz), Kim Min-čä, Tah (C) (78. Davies), Itó – Ndiaye (46. Kane), Pavlović (46. Kimmich) – Laimer, Goretzka, Musiala (46. Olise) – Jackson.
Ramaj – Schöppner, Mainka (C), Föhrenbach – Busch, Dorsch (89. Siersleben), Dinkçi, Behrens – Pieringer (78. Schimmer), Zivzivadze (81. Kaufmann), Ibrahimović (81. Kerber).
Neuer – Upamecano, Pavič, Bischof.
Feller – Traoré, Stergiou, Niehues, Beck.
45. Jackson, 72. Tah, 85. Laimer
45. Ramaj, 90. Busch
Rozhodčí: Frank Willenborg