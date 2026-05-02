Schick v Německu dál řádí, Lipsko skolil svým prvním hattrickem v sezoně

Autor: ,
  20:40aktualizováno  21:06
Český útočník Patrik Schick svým premiérovým hattrickem v sezoně německé fotbalové ligy zařídil Leverkusenu domácí vítězství 4:1 nad Lipskem. Bayer se po 32. kole posunul o skóre na čtvrté místo, které jako poslední zajišťuje účast v Lize mistrů.
Fotogalerie3

Patrik Schick slaví svoji první branku proti Lipsku. | foto: AP

Hoffenheim se Stuttgartem mají po remíze 3:3 ve vzájemném utkání stejně bodů jako Leverkusen. Hoffenheim s obráncem Vladimírem Coufalem v sestavě ztratil dvoubrankové vedení. Už jistý mistr Bayern Mnichov gólem na 3:3 v desáté minutě nastavení na svém hřišti zachránil alespoň bod s posledním Heidenheimem.

Schick potvrdil skvělou formu, v posledních šesti kolech nastřílel devět branek a v ligovém ročníku má na kontě už 16 gólů. Celkově zaznamenal pátý hattrick v bundeslize, navíc proti svému bývalému týmu. V 25. minutě stál na konci kombinační akce a ve skluzu umístil míč do sítě. Asistenci si připsal Tella, jenž v závěru úvodního dějství zvýšil.

Čtvrt hodiny před koncem Schick s přehledem zakončil samostatný nájezd a podobně si poradil i na konci základní hrací doby, kdy bleskově odpověděl na Baumgartnerovo snížení. Třicetiletý český útočník navázal na dva góly z minulého kola při výhře 2:1 v Kolíně nad Rýnem. Třetí Lipsko, které neuspělo po pěti vítězstvích, má na Leverkusen čtyřbodový náskok.

Hoffenheimu chyběl kvůli trestu za žluté karty obránce Robin Hranáč, alespoň na lavičce ale byl poprvé v tomto roce uzdravený útočník Adam Hložek. Domácí vedli ve 49. minutě 3:1, dvakrát se prosadil nejlepší střelec týmu Kramarič. V 64. minutě snížil Demirovič, záhy ale Karazor dostal červenou kartou a hosté dohrávali v oslabení. Přesto se z poslední akce zápasu radovali z vyrovnání po Tomásově dorážce.

Podobný scénář měl i duel Bayernu s Heidenheimem. Trenér Kompany před odvetou semifinále Ligy mistrů proti Paris St. Germain šetřil opory a favorit prohrával po půlhodině o dva góly. Ještě do poločasu snížil Goretzka a stejný hráč po změně stran srovnal, hostům ale vrátil vedení rovněž dvougólový Zivzivadze.

Kouč s posláním. Kompany má šmrnc těch nejlepších, populární volba přitom nebyl

Bavorský velkoklub se štěstím odvrátil druhou ligovou porážku v sezoně v desáté minutě nastaveného času. Oliseho střela se odrazila od tyče do zad brankáře Ramaje a následně za čáru.

Ve třetím zápase na lavičce Unionu Berlín poprvé bodovala trenérka Etaová. Domácí v souboji týmů z druhé poloviny tabulky prohrávali s Kolínem nad Rýnem ještě v 73. minutě o dvě branky, pak ale snížil Rothe a v 89. minutě uzavřel skóre Burcu. Krátce před vyrovnávacím gólem svého týmu přišel na hřiště střídající záložník Alex Král.

Německá Bundesliga
32. kolo 2. 5. 2026 15:30
Union Berlín Union Berlín : 1. FC Köln 1. FC Köln 2:2 (0:1)
Góly:
73. Rothe
89. Burcu
Góly:
33. Bülter
61. S. El Mala
Sestavy:
Klaus – Doekhi, Leite, Nsoki (67. Skarke) – Juranović (58. Trimmel), Schäfer (58. Burcu), Khedira (88. Král), Kemlein, Rothe – Burke, Ansah (58. Ilić).
Sestavy:
Schwäbe – Sebulonsen, Simpson-Pusey, Özkacar, Lund (80. Schmied) – Krauß, Martel – Waldschmidt (62. Chávez), Kamiński (72. Maina), Bülter (71. Thielmann) – S. El Mala (72. Niang).
Náhradníci:
Wisbereit – Haberer, Köhn, Querfeld.
Náhradníci:
Zieler – Castro-Montes, Heintz, Huseinbašić.
Žluté karty:
37. Leite, 90+6. Burcu
Žluté karty:
31. Martel, 55. Simpson-Pusey, 88. Schwäbe

Rozhodčí: Daniel Schlager

Německá Bundesliga
32. kolo 2. 5. 2026 18:30
Leverkusen Leverkusen : RB Lipsko RB Lipsko 4:1 (2:0)
Góly:
25. Schick
45. Tella
76. Schick
89. Schick
Góly:
80. Baumgartner
Sestavy:
Flekken – Quansah, Andrich (C), Tapsoba – Culbreath (77. Arthur), Palacios, García (85. E. Fernández), Grimaldo – Maza (85. Tillman), Tella (77. Poku) – Schick (90+3. Kofane).
Sestavy:
Vandevoordt – Baku, Orbán, Bitshiabu (46. Lukeba), Finkgräfe (84. Henrichs) – Baumgartner, Seiwald (65. Ouédraogo), Schlager (C) – Diomande, Cardoso (65. Harder), Nusa (46. Gruda).
Náhradníci:
Blaswich – Badé, ben Seghír, Hofmann.
Náhradníci:
Gulácsi – Bakayoko, Klostermann, Raum.
Žluté karty:
86. Tillman
Žluté karty:
14. Finkgräfe, 72. Schlager, 85. Baumgartner

Rozhodčí: Welz – Thomsen, Borsch

Počet diváků: 30210

Německá Bundesliga
32. kolo 2. 5. 2026 15:30
Hoffenheim Hoffenheim : Stuttgart Stuttgart 3:3 (2:1)
Góly:
8. Kramarić
24. Touré
49. Kramarić
Góly:
20. Führich
64. Demirović
90+5. Tomás
Sestavy:
Baumann (C) – Kabak, Hajdari, Bernardo – Coufal, Avdullahu, Burger (90+1. Akpoguma), Touré – Kramarić (90+1. Damar), Asllani (90. Prass) – Lemperle (81. Moerstedt).
Sestavy:
Nübel – Jaquez, Chabot (55. Mittelstädt), Hendriks – Vagnoman (55. Demirović), Karazor (C), Stiller, Leweling (86. Tomás) – el-Chanús (76. Assignon), Führich – Undav.
Náhradníci:
L. Philipp – Djurić, Hložek, Campbell, Bebou.
Náhradníci:
Bredlow – Zagadou, Nartey, Andrés, Búanání.
Žluté karty:
49. Kramarić, 68. Bernardo, 83. Kabak
Žluté karty:
58. el-Chanús
Červené karty:
Červené karty:
69. Karazor

Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Maibaum

Německá Bundesliga
32. kolo 2. 5. 2026 15:30
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt : Hamburger SV Hamburger SV 1:2 (0:0)
Góly:
48. Uzun
Góly:
51. Gronbaek
59. Vieira
Sestavy:
Zetterer – Amenda, Schirí (61. Kristensen), Koch (C), Brown – Larsson (82. Ebnoutalib), Højlund (61. Šájbí) – Knauff (82. Amajmúni), Uzun, Kalimuendo – Burkardt (61. Bahoya).
Sestavy:
Heuer Fernandes – Omari, Torunarigha (83. Poulsen), Capaldo (C) – Gronbaek (78. Vušković), Sambi Lokonga (79. Elfadli), Remberg, Jatta (68. Gočoleišvili) – Königsdörffer, Glatzel (68. Downs), Vieira.
Náhradníci:
Santos – Arrhov, Götze, Theate.
Náhradníci:
Tangvik – Dompé, Philippe, Stange.
Žluté karty:
52. Højlund, 71. Kristensen, 85. Kalimuendo, 88. Uzun, 90+10. Bahoya
Žluté karty:
88. Capaldo
Červené karty:
90+12. Kristensen
Červené karty:

Rozhodčí: Aytekin

Počet diváků: 59500

Německá Bundesliga
32. kolo 2. 5. 2026 15:30
Werder Brémy Werder Brémy : Augsburg Augsburg 1:3 (0:2)
Góly:
64. Schmid
Góly:
24. Kade
45+3. Kade
69. Jakić
Sestavy:
Backhaus – Pieper, Friedl, Coulibaly (46. Musah) – Sugawara (79. Grüll), Puertas (46. Mbangula), Lynen, Deman – Stage, Schmid – Milošević (46. Njinmah).
Sestavy:
Dahmen – Matsima (75. K. Schlotterbeck), Gouweleeuw (66. Chaves), Zesiger – Fellhauer, Massengo (36. Jakić), Rieder, Giannoulis (67. Wolf) – Kade, Claude-Maurice – Gregoritsch (66. Ribeiro).
Náhradníci:
Kolke – Stark, I. Schmidt, Čović, Wöber.
Náhradníci:
Labrović – Kömür, Ogundu, N. Banks.
Žluté karty:
76. Friedl
Žluté karty:
14. Massengo

Rozhodčí: Daniel Siebert. Asistenti: Jan Seidel, Rafael Foltyn. Čtvrtý rozhodčí: Konrad Oldhafer. VAR: Benjamin Cortus. AVAR: Markus Sinn

Německá Bundesliga
32. kolo 2. 5. 2026 15:30
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Heidenheim Heidenheim 3:3 (1:2)
Góly:
44. Goretzka
57. Goretzka
90+10. Ramaj (vla.)
Góly:
22. Zivzivadze
31. Dinkçi
77. Zivzivadze
Sestavy:
Urbig – Stanišić (46. Díaz), Kim Min-čä, Tah (C) (78. Davies), Itó – Ndiaye (46. Kane), Pavlović (46. Kimmich) – Laimer, Goretzka, Musiala (46. Olise) – Jackson.
Sestavy:
Ramaj – Schöppner, Mainka (C), Föhrenbach – Busch, Dorsch (89. Siersleben), Dinkçi, Behrens – Pieringer (78. Schimmer), Zivzivadze (81. Kaufmann), Ibrahimović (81. Kerber).
Náhradníci:
Neuer – Upamecano, Pavič, Bischof.
Náhradníci:
Feller – Traoré, Stergiou, Niehues, Beck.
Žluté karty:
45. Jackson, 72. Tah, 85. Laimer
Žluté karty:
45. Ramaj, 90. Busch

Rozhodčí: Frank Willenborg

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Bergamo vs. JanovFotbal - 35. kolo - 2. 5. 2026:Bergamo vs. Janov //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.65
  • 3.60
  • 6.20
Osasuna vs. BarcelonaFotbal - 34. kolo - 2. 5. 2026:Osasuna vs. Barcelona //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 5.40
  • 4.20
  • 1.60
Nice vs. LensFotbal - 32. kolo - 2. 5. 2026:Nice vs. Lens //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • -
  • -
  • -
Žižkov vs. TáborskoFotbal - 26. kolo - 3. 5. 2026:Žižkov vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
3. 5. 10:15
  • 2.59
  • 3.22
  • 2.57
Slavia B vs. Ostrava BFotbal - 26. kolo - 3. 5. 2026:Slavia B vs. Ostrava B //www.idnes.cz/sport
3. 5. 10:15
  • 2.26
  • 3.53
  • 2.79
Liberec B vs. VelvaryFotbal - 26. kolo - 3. 5. 2026:Liberec B vs. Velvary //www.idnes.cz/sport
3. 5. 10:15
  • 1.51
  • 4.01
  • 4.02
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Schick v Německu dál řádí, Lipsko skolil svým prvním hattrickem v sezoně

Patrik Schick slaví svoji první branku proti Lipsku.

Český útočník Patrik Schick svým premiérovým hattrickem v sezoně německé fotbalové ligy zařídil Leverkusenu domácí vítězství 4:1 nad Lipskem. Bayer se po 32. kole posunul o skóre na čtvrté místo,...

2. května 2026  20:40,  aktualizováno  21:06

Ovace při příchodu? Chválu si vyslechneme až po záchraně, říká nový kouč Baníku

Josef Dvorník diriguje fotbalisty Baníku Ostrava při svém prvním utkání v roli...

Bouřlivými ovacemi ostravští fanoušci vítali Josefa Dvorníka jako nového trenéra Baníku, když hlasatel četl sestavu domácích fotbalistů před utkáním s Mladou Boleslaví. V jarní části ligy je Dvorník...

2. května 2026

Povinná výhra pro Arsenal, zářil Gyökeres. West Hamu se komplikuje cesta k záchraně

Viktor Gyökeres z Arsenalu slaví gól Fulhamu.

Fotbalisté Arsenalu ve 35. kole anglické Premier League porazili na domácím hřišti Fulham jasně 3:0 a na čele soutěže mají šest bodů náskok. Druhý Manchester City má ovšem dva zápasy k dobru. Hráči...

2. května 2026  16:07,  aktualizováno  20:42

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Aktualizujeme
Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

2. května 2026  20:13

Opava v druhé lize opět ztratila body, vedoucí Zbrojovka míří za rekordem

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky.

Fotbalisté Opavy v 26. kole druhé ligy jen remizovali s Kroměříží 2:2. Slezané již počtvrté za sebou ztratili body a nevyužili pátečního klopýtnutí Artisu Brno. Vedoucí Zbrojovka, již jistý vítěz...

2. května 2026  19:59

Třešnička na dortu. Hůlka se loučil s Ďolíčkem, na penaltu ho dotlačili fanoušci

Fotbalisté Bohemians slaví gól proti Spartě, který dal Lukáš Hůlka (vpravo).

Před zápasem se s ním klub loučil a fanoušci jeho jméno vyvolávali i v závěru při nařízení pokutového kopu. Dali jasně najevo, aby na penaltu šel právě on. „Byl to ten impuls, proč jsem nakonec šel,“...

2. května 2026  19:49

Karviná - Pardubice 1:2, Patrák a Samuel zařídili vítězství hostů

Karvinský Abdallah Gning se snaží vymanit ze souboje s Robim Saarmou z Pardubic.

Úvodní zápas ligového play off o umístění zvládli lépe fotbalisté Pardubic, kteří na hřišti Karviné zvítězili 2:1. Skóre otevřel svým jedenáctým gólem v sezoně hostující Patrák. Slezané sice zásluhou...

2. května 2026  15:46,  aktualizováno  18:26

Zlín - Dukla 2:1, domácí otáčeli i díky ráně kapitána, záchranu mají takřka jistou

Fotbalisté Zlína se radují z proměněné penalty Jakuba Černína.

Hned na úvod se mohou radovat. Zlínští fotbalisté díky vítězství 2:1 nad Duklou v ligové nadstavbové skupině o záchranu získali důležité body, aby jistě setrvali v nejvyšší soutěži. Brzy sice...

2. května 2026  16:56,  aktualizováno  17:52

Baník - Boleslav 0:0, závěru kralovali gólmani. Domácí zůstávají poslední

Ostravský záložník Abdullahi Bewene se snaží dostat k míči kolem...

V první půli nestíhali, v té druhé zase tlačili. Přesto fotbalisté ostravského Baníku doma opět neskórovali a na úvod ligové nadstavbové skupiny o udržení remizovali 0:0 s Mladou Boleslaví. Díky...

2. května 2026  16:53,  aktualizováno  17:33

Bohemians - Sigma 1:3, pohodlné vítězství Olomouce. Krivak se blýskl dvěma góly

Olomoucký Krivak se proti Bohemians trefil dvakrát.

Chorvatský talent olomouckých fotbalistů Fabian Krivak rozbalil na hřišti Bohemians svoje umění. Hanáci díky jeho dvěma pohledným trefám v Praze zvítězili v prvním zápase play off o umístění 3:1. Po...

2. května 2026  17:15

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Finiš. Pět kol, pět otázek. O čem bude rozhodovat nadstavba fotbalové ligy

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Už není kam uhýbat, na co se vymlouvat ani na co čekat. Kdo nezapne naplno teď, nemá šanci. Startuje nadstavba, čili pět kol, která definitivně rozseknou fotbalovou ligu. Nahoře na špici. Těsně pod...

2. května 2026

Je libo batůžek k sestupu? Tottenham představil kolekci s Prasátkem Peppou

Tottenham představil kolekci ve spolupráci s Prasátkem Peppou a reakce fanoušků...

Fotbalisté Tottenhamu prožívají jednu z nejhorších sezon za poslední roky, přesto se vedení klubu rozhodlo spustit novou marketingovou kampaň. Spurs oznámili spolupráci s populární dětskou...

2. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.