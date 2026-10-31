Nezastavitelný Schick dal sedmý ligový gól, Leverkusen ale na Stuttgart nestačil

Schick skóroval ve 28. minutě, kdy gólovou hlavičkou mezi nohy gólmana Seimena snížil na 1:2. Hosté vedli po brankách Demiroviče a Lewelinga, po změně stran se prosadili ještě Chanús a znovu bosenský útočník Demirovič, který má po dvou gólech do sítě Mönchengladbachu z minulého týdne na kontě už pět zásahů.
Závěrečný nápor Bayeru vyústil jen ve snížení Alžířana Mazy, který se stejně jako Schick prosadil hlavou. Leverkusen prohrál v bundeslize podruhé za sebou a poprvé v sezoně ztratil body na domácím hřišti. Na Stuttgart nestačil potřetí v řadě.
Hložek odehrál na hrotu útoku 60 minut, ale na gól ve středečním zápase Německého poháru na hřišti Kielu nenavázal. Werder zápas rozhodl ve druhém poločase, kdy se po necelé hodině hry trefil v osmém soutěžním zápase po sobě útočník Füllkrug, který s devíti trefami vede tabulku střelců před Schickem. Druhý gól přidal osm minut před koncem Turek Dinkci.
Hoffenheim se v neúplné tabulce propadl na 11. místo. Brémy zůstaly neporažené v sedmém ligovém zápase po sobě a posunuly se na pátou příčku.
Roli papírového favorita potvrdilo Lipsko, které zvítězilo 2:0 na hřišti Schalke po gólech Nusy z penalty a Romula Cardosa. Schalke poprvé po dvou letech nezvítězilo ve čtyřech domácích zápasech po sobě.
Freiburg otočil zápas v Augsburgu a po vítězství 2:1 se posunul na třetí místo. Svěřenci trenéra Juliana Schustera se vrátili na vítěznou vlnu po porážkách od Leverkusenu a lídra tabulky Bayernu Mnichov.
28. Schick
79. Maza
14. Demirović
22. Leweling
51. el-Chanús
66. Demirović
Flekken – Quansah, Tapsoba (C), Medina, Gutiérrez – Fernández (76. Andrich), García (83. Boniface) – Vázquez (62. Hofmann), Maza, Moreira (76. Tillman) – Schick.
Seimen – Jaquez, Chabot, Hendriks – Leweling (85. Al-Dakhil), Prömel, Karazor, Führich – el-Chanús (85. Pejčinović), Undav (C) (72. Nartey) – Demirović.
Blaswich – Culbreath, Oermann, Buck, Doganay.
Bredlow – Assignon, Jeltsch, Mittelstädt, Spalt, Tomás.
17. Fernández, 40. Medina, 41. García, 53. Maza
20. Martinez, 41. Jaquez, 41. Chabot, 58. Karazor
Rozhodčí: Brand – Stein, Achmüller
57. Füllkrug
82. Dinkçi
Hein – Arthur, Pieper, Friedl (C), Deman (73. Schmetgens) – Reis (90+1. Stalmach), Regeer – Weiser (16. Dinkçi), Chuki (73. Lynen), Grüll – Füllkrug (90+1. Wójcik).
Baumann (C) – Kabak, Mačida, Rots (90+1. Lässig) – Abraha, Kramarić (87. Zor), Avdullahu (87. Lenz), Burger, Daghim – Hložek (60. Lemperle), Asllani (87. Fields).
Schlager – Itten, Quetant, Njinmah.
Philipp – Bernardo, Hencke, Gjasula.
60. Friedl, 90+2. Regeer, 90+2. Arthur
Rozhodčí: Reichel – Bandurski, Osmanagic.
Počet diváků: 40000
Urbig – Laimer, Upamecano, Kim Min-čä, Davies – Kimmich (C), Pavlović – Olise, Sajbárí, Gnabry – Kane.
Kobel – Gadou, Anton, N. Schlotterbeck (C) – Beier, Veerman, Nmecha, Svensson – Bellingham, Chukwuemeka – Guirassy.
Ulreich – Binder, Bischof, Boey, Brown, Itó, Karl, Stanišić, Tah.
Meyer – Bensebajní, Inácio, Karetsas, Mané, Nwaneri, Ryerson, Sabitzer, Silva.
6. Bellingham
Rozhodčí: Stieler – Seidel, Foltyn
Batz – Hašioka, Sander (C), Chiarodia – Scally, Uno, Neuhaus (77. Itakura), Ullrich – Mohya (77. Castrop), Hack (77. Kühn) – Mačino (69. Lidberg).
Noll – ter Horst (69. F. Götze), Scheller, Hansen – Curda (C), Baack (69. Ulrich), Castañeda, Vidović, Obermair – Pieringer (52. Tigges), Marino (85. Philippe).
Olschowsky – Konoplja, Herold, Nguefack, Stöger.
Schubert – R. Müller, Sticker, Lippmann, Zeitler.
41. Hašioka, 50. Chiarodia, 90+1. Ullrich
29. Baack, 84. Scheller
Rozhodčí: Gerach – Sather, Kessel
Počet diváků: 51581
37. Nusa
78. Rômulo
Karius – Ayhan (68. Džeko), Katić, Kuruçay – T. Becker, Karaman (C), Tanaka, Aouchiche, V. Becker (83. Dina Ebimbe) – Adamu (57. D. Ljubičić), Hwang Hi-čchan (83. Lasme).
Vandevoordt – Henrichs (76. Baku), Orbán, Lukeba, Raum (C) – Gruda (76. T. Gomis), Reitz (61. Baumgartner), el-Ajnawí, Banzuzi (85. Seiwald), Nusa – Rômulo (85. Bakayoko).
K. Müller, Siebeking – J. Ndiaye, Porath, Gashi.
Nyland – Finkgräfe, Koné, Nkunku.
50. T. Becker, 87. Aouchiche
Rozhodčí: Burda – Thielert, Martenstein
18. Gregoritsch
66. Matanović
85. Irié
Dahmen – Keitel (88. Ogundu), Gouweleeuw, Matsima – Fellhauer, Massengo (83. Wolf), Rieder (C), Behrens – Kade (76. Kömür), Ibrahimović (83. Claude-Maurice) – Gregoritsch (76. Ribeiro).
Backhaus – Makengo, Lienhart, Ginter, Kübler (76. Rosenfelder) – Eggestein (C), Engelhardt – Scherhant (62. Grifo), Suzuki (62. Gotó), Beste (83. Irié) – Höler (46. Matanović).
Labrović – Sol Jong-u, Schnitzer, Husić.
Huth – Günter, Osterhage, Jung.
53. Eggestein, 82. Ginter, 90+1. Grifo
Rozhodčí: Dingert – Kempkes, Kimmeyer
Počet diváků: 30660