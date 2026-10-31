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Nezastavitelný Schick dal sedmý ligový gól, Leverkusen ale na Stuttgart nestačil

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  18:13

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Patrik Schick z Leverkusenu slaví trefu proti Stuttgartu. | foto: AP

Útočník Patrik Schick dal sedmý gól v sezoně německé fotbalové ligy, ale Leverkusen v 8. kole soutěže doma podlehl 2:4 Stuttgartu. Bayer v tabulce klesl na šesté místo. Hoffenheim s Adamem Hložkem v základní sestavě prohrál 0:2 v Brémách. Obránce hostů Vladimíra Coufala do hry nepustilo svalové zranění, jeho spoluhráč Robin Hranáč se nevešel do nominace.

Schick skóroval ve 28. minutě, kdy gólovou hlavičkou mezi nohy gólmana Seimena snížil na 1:2. Hosté vedli po brankách Demiroviče a Lewelinga, po změně stran se prosadili ještě Chanús a znovu bosenský útočník Demirovič, který má po dvou gólech do sítě Mönchengladbachu z minulého týdne na kontě už pět zásahů.

Závěrečný nápor Bayeru vyústil jen ve snížení Alžířana Mazy, který se stejně jako Schick prosadil hlavou. Leverkusen prohrál v bundeslize podruhé za sebou a poprvé v sezoně ztratil body na domácím hřišti. Na Stuttgart nestačil potřetí v řadě.

Patrik Schick z Leverkusenu slaví trefu proti Stuttgartu.

Hložek odehrál na hrotu útoku 60 minut, ale na gól ve středečním zápase Německého poháru na hřišti Kielu nenavázal. Werder zápas rozhodl ve druhém poločase, kdy se po necelé hodině hry trefil v osmém soutěžním zápase po sobě útočník Füllkrug, který s devíti trefami vede tabulku střelců před Schickem. Druhý gól přidal osm minut před koncem Turek Dinkci.

Hoffenheim se v neúplné tabulce propadl na 11. místo. Brémy zůstaly neporažené v sedmém ligovém zápase po sobě a posunuly se na pátou příčku.

Útočník Adam Hložek z Hoffenheimu s míčem v utkání proti Brémám

Roli papírového favorita potvrdilo Lipsko, které zvítězilo 2:0 na hřišti Schalke po gólech Nusy z penalty a Romula Cardosa. Schalke poprvé po dvou letech nezvítězilo ve čtyřech domácích zápasech po sobě.

Freiburg otočil zápas v Augsburgu a po vítězství 2:1 se posunul na třetí místo. Svěřenci trenéra Juliana Schustera se vrátili na vítěznou vlnu po porážkách od Leverkusenu a lídra tabulky Bayernu Mnichov.

Německá Bundesliga
8. kolo 31. 10. 2026 15:30
Leverkusen Leverkusen : Stuttgart Stuttgart 2:4 (1:2)
Góly:
28. Schick
79. Maza
Góly:
14. Demirović
22. Leweling
51. el-Chanús
66. Demirović
Sestavy:
Flekken – Quansah, Tapsoba (C), Medina, Gutiérrez – Fernández (76. Andrich), García (83. Boniface) – Vázquez (62. Hofmann), Maza, Moreira (76. Tillman) – Schick.
Sestavy:
Seimen – Jaquez, Chabot, Hendriks – Leweling (85. Al-Dakhil), Prömel, Karazor, Führich – el-Chanús (85. Pejčinović), Undav (C) (72. Nartey) – Demirović.
Náhradníci:
Blaswich – Culbreath, Oermann, Buck, Doganay.
Náhradníci:
Bredlow – Assignon, Jeltsch, Mittelstädt, Spalt, Tomás.
Žluté karty:
17. Fernández, 40. Medina, 41. García, 53. Maza
Žluté karty:
20. Martinez, 41. Jaquez, 41. Chabot, 58. Karazor

Rozhodčí: Brand – Stein, Achmüller

Německá Bundesliga
8. kolo 31. 10. 2026 15:30
Werder Brémy Werder Brémy : Hoffenheim Hoffenheim 2:0 (0:0)
Góly:
57. Füllkrug
82. Dinkçi
Góly:
Sestavy:
Hein – Arthur, Pieper, Friedl (C), Deman (73. Schmetgens) – Reis (90+1. Stalmach), Regeer – Weiser (16. Dinkçi), Chuki (73. Lynen), Grüll – Füllkrug (90+1. Wójcik).
Sestavy:
Baumann (C) – Kabak, Mačida, Rots (90+1. Lässig) – Abraha, Kramarić (87. Zor), Avdullahu (87. Lenz), Burger, Daghim – Hložek (60. Lemperle), Asllani (87. Fields).
Náhradníci:
Schlager – Itten, Quetant, Njinmah.
Náhradníci:
Philipp – Bernardo, Hencke, Gjasula.
Žluté karty:
60. Friedl, 90+2. Regeer, 90+2. Arthur
Žluté karty:

Rozhodčí: Reichel – Bandurski, Osmanagic.

Počet diváků: 40000

Německá Bundesliga
8. kolo 31. 10. 2026 18:30
zápas probíhá
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:0 (-:-)
Sestavy:
Urbig – Laimer, Upamecano, Kim Min-čä, Davies – Kimmich (C), Pavlović – Olise, Sajbárí, Gnabry – Kane.
Sestavy:
Kobel – Gadou, Anton, N. Schlotterbeck (C) – Beier, Veerman, Nmecha, Svensson – Bellingham, Chukwuemeka – Guirassy.
Náhradníci:
Ulreich – Binder, Bischof, Boey, Brown, Itó, Karl, Stanišić, Tah.
Náhradníci:
Meyer – Bensebajní, Inácio, Karetsas, Mané, Nwaneri, Ryerson, Sabitzer, Silva.
Žluté karty:
Žluté karty:
6. Bellingham

Rozhodčí: Stieler – Seidel, Foltyn

Německá Bundesliga
8. kolo 31. 10. 2026 15:30
Mönchengladbach Mönchengladbach : SC Paderborn SC Paderborn 0:0 (0:0)
Sestavy:
Batz – Hašioka, Sander (C), Chiarodia – Scally, Uno, Neuhaus (77. Itakura), Ullrich – Mohya (77. Castrop), Hack (77. Kühn) – Mačino (69. Lidberg).
Sestavy:
Noll – ter Horst (69. F. Götze), Scheller, Hansen – Curda (C), Baack (69. Ulrich), Castañeda, Vidović, Obermair – Pieringer (52. Tigges), Marino (85. Philippe).
Náhradníci:
Olschowsky – Konoplja, Herold, Nguefack, Stöger.
Náhradníci:
Schubert – R. Müller, Sticker, Lippmann, Zeitler.
Žluté karty:
41. Hašioka, 50. Chiarodia, 90+1. Ullrich
Žluté karty:
29. Baack, 84. Scheller

Rozhodčí: Gerach – Sather, Kessel

Počet diváků: 51581

Německá Bundesliga
8. kolo 31. 10. 2026 15:30
Schalke 04 Schalke 04 : RB Lipsko RB Lipsko 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
37. Nusa
78. Rômulo
Sestavy:
Karius – Ayhan (68. Džeko), Katić, Kuruçay – T. Becker, Karaman (C), Tanaka, Aouchiche, V. Becker (83. Dina Ebimbe) – Adamu (57. D. Ljubičić), Hwang Hi-čchan (83. Lasme).
Sestavy:
Vandevoordt – Henrichs (76. Baku), Orbán, Lukeba, Raum (C) – Gruda (76. T. Gomis), Reitz (61. Baumgartner), el-Ajnawí, Banzuzi (85. Seiwald), Nusa – Rômulo (85. Bakayoko).
Náhradníci:
K. Müller, Siebeking – J. Ndiaye, Porath, Gashi.
Náhradníci:
Nyland – Finkgräfe, Koné, Nkunku.
Žluté karty:
50. T. Becker, 87. Aouchiche
Žluté karty:

Rozhodčí: Burda – Thielert, Martenstein

Německá Bundesliga
8. kolo 31. 10. 2026 15:30
Augsburg Augsburg : Freiburg Freiburg 1:2 (1:0)
Góly:
18. Gregoritsch
Góly:
66. Matanović
85. Irié
Sestavy:
Dahmen – Keitel (88. Ogundu), Gouweleeuw, Matsima – Fellhauer, Massengo (83. Wolf), Rieder (C), Behrens – Kade (76. Kömür), Ibrahimović (83. Claude-Maurice) – Gregoritsch (76. Ribeiro).
Sestavy:
Backhaus – Makengo, Lienhart, Ginter, Kübler (76. Rosenfelder) – Eggestein (C), Engelhardt – Scherhant (62. Grifo), Suzuki (62. Gotó), Beste (83. Irié) – Höler (46. Matanović).
Náhradníci:
Labrović – Sol Jong-u, Schnitzer, Husić.
Náhradníci:
Huth – Günter, Osterhage, Jung.
Žluté karty:
Žluté karty:
53. Eggestein, 82. Ginter, 90+1. Grifo

Rozhodčí: Dingert – Kempkes, Kimmeyer

Počet diváků: 30660

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Příbram vs. TáborskoFotbal - 13. kolo - 31. 10. 2026:Příbram vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.01
  • 25.00
  • 170.00
Olomouc vs. ZbrojovkaFotbal - 13. kolo - 31. 10. 2026:Olomouc vs. Zbrojovka //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.30
  • 5.20
  • 11.00
Třinec vs. Česká LípaFotbal - 13. kolo - 31. 10. 2026:Třinec vs. Česká Lípa //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.90
  • 3.00
  • 4.60
Podbrezová vs. Slovan BratislavaFotbal - 13. kolo - 31. 10. 2026:Podbrezová vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.80
  • 3.30
  • 1.95
Udinese vs. AS ŘímFotbal - 10. kolo - 31. 10. 2026:Udinese vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
Živě0:4
  • 130.00
  • 50.00
  • -
Tottenham vs. Crystal PalaceFotbal - 9. kolo - 31. 10. 2026:Tottenham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.60
  • 4.00
  • 5.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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