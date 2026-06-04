Schick má v Leverkusenu nového trenéra. Hjulmanda střídá Martínez z Toulouse

„Intenzivně jsme zvažovali, který trenér by se nejlépe hodil do další fáze vývoje Bayeru 04,“ řekl sportovní ředitel Simon Rolfes. „Carles Martínez v Toulouse úspěšně vychoval řadu mladých hráčů a z mezinárodně složeného týmu vytvořil silný celek,“ dodal.
Dvaačtyřicetiletý Martínez naposledy tři roky trénoval Toulouse, kde mu na konci sezony vyprší smlouva. V uplynulém ročníku nejvyšší francouzské ligy s týmem obsadil deváté místo.
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Hjulmand přišel do Leverkusenu na začátku září po druhém kole a nahradil Erika ten Haga, s nímž se vedení kvůli neshodám rozešlo už po dvou měsících spolupráce. Dán dovedl mužstvo do zimní přestávky na třetí místo tabulky, v jarní části bundesligy ale na výkony tým nedokázal navázat. V tabulce klesl na šesté místo a přišel o účast v Lize mistrů.