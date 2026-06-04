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Schick má v Leverkusenu nového trenéra. Hjulmanda střídá Martínez z Toulouse

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  12:54aktualizováno  13:22
Český útočník Patrik Schick si bude muset po mistrovství světa zvykat ve fotbalovém Leverkusenu na nového trenéra. Vedení Bayeru oznámilo, že na lavičce skončil po necelém roce ve funkci Dán Kasper Hjulmand. Jeho nástupcem se stal španělský kouč Carles Martínez. S bundesligovým mistrem z roku 2024 podepsal smlouvu do léta 2028.

Zamyšlený kouč Leverkusenu Kasper Hjulmand během utkání s PSG. | foto: Reuters

„Intenzivně jsme zvažovali, který trenér by se nejlépe hodil do další fáze vývoje Bayeru 04,“ řekl sportovní ředitel Simon Rolfes. „Carles Martínez v Toulouse úspěšně vychoval řadu mladých hráčů a z mezinárodně složeného týmu vytvořil silný celek,“ dodal.

Dvaačtyřicetiletý Martínez naposledy tři roky trénoval Toulouse, kde mu na konci sezony vyprší smlouva. V uplynulém ročníku nejvyšší francouzské ligy s týmem obsadil deváté místo.

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Hjulmand přišel do Leverkusenu na začátku září po druhém kole a nahradil Erika ten Haga, s nímž se vedení kvůli neshodám rozešlo už po dvou měsících spolupráce. Dán dovedl mužstvo do zimní přestávky na třetí místo tabulky, v jarní části bundesligy ale na výkony tým nedokázal navázat. V tabulce klesl na šesté místo a přišel o účast v Lize mistrů.

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