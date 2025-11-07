Sázkařská aféra v Turecku: 18 zatčených, v kauze figuruje i šéf prvoligového klubu

  10:27
Při vyšetřování sázkařské aféry v tureckém fotbale zatkli 18 lidí. Prokuratura nařídila zadržet 21 osob včetně 17 rozhodčích a předsedy prvoligového Eyüpsporu.

Turečtí fanoušci před utkáním s Nizozemskem. | foto: Reuters

Rozhodčí jsou podezřelí ze zneužití pravomocí a z ovlivňování výsledků. Zatýkání se odehrálo týden poté, co Turecká fotbalová federace potrestala kvůli sázení 149 rozhodčích zákazy činnosti od osmi měsíců až do jednoho roku.

Tresty za sázkařský skandál v Turecku. Federace suspendovala 149 rozhodčích

Média už dříve informovala, že z nelegálních sázek je podezřelá většina z celkového počtu 571 profesionálních sudích. Sázkařský účet jich podle výsledků vyšetřování mělo 371. Přes čtyři desítky rozhodčích si vsadili na více než tisíc zápasů, nejaktivnější provedl 18 227 sázek.

