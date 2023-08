V pátek začne hvězdami vyšperkovaná sezona saúdskoarabské ligy

V novém prostředí se tak mimo jiné představí šampioni Ligy mistrů Karim Benzema, Sadio Mané či Rijád Mahriz. Vábení naopak odolali hvězdní Lionel Messi a Kylian Mbappé.

Představitelé ligy ve středu oznámili, že mají podepsány vysílací dohody pro více než 130 zemí. Jak však připomíná agentura AP, nejsou mezi nimi Spojené státy americké. Například v Británii a Německu bude tři z devíti zápasů každého kola vysílat placená streamovací služba DAZN. „Svět nyní bude moci z první řady sledovat, jak se saúdský fotbal transformuje,“ uvedl prozatímní šéf ligy Saad Allazíz.

Většinový podíl ve čtyřech elitních klubech z největších měst Rijádu a Džiddy má saúdskoarabský státní investiční fond PIF. Jde o Ronaldův an-Nasr, Benzemův mistrovský al-Ittihád, al-Hilál, jenž se snažil získat Messiho a Mbappého, a al-Ahlí. „Má to pomoci naplnit ambici Saudi Pro League zařadit se mezi deset nejlepších lig světa,“ uvedla v prohlášení národní tisková agentura.

Obrovské investice do sportu jsou snahou saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána, jenž předsedá investičnímu fondu, rozšířit saúdskou ekonomiku do roku 2030 do více oblastí. Kritici nicméně považují aktivitu na poli sportu, například v golfu založením konkurenční série LIV, o snahu vylepšit image království poškozenou mimo jiné stavem lidských práv v zemi.

Vzhledem k tomu, že hvězdní Ronaldo a Benzema přišli do Saúdské Arábie jako volní hráči, nejvyšší přestupové částky blížící se 60 milionům dolarů zaplatily kluby za fotbalisty ne tak zvučných jmen: Malcoma z Petrohradu, Rúbena Nevese z Wolverhamptonu a Sergeje Milinkoviče-Saviče z Lazia.

PŘICHÁZÍM. Karim Benzema v Saúdské Arábii.

Co kluby ušetřily na transferech, vydají na platy. Ronaldo si údajně vydělá 200 milionů dolarů ročně a úřadující držitel Zlatého míče Benzema, jenž po 14 letech odešel z Realu Madrid, více než sto milionů.

Štědré nabídky ze saúdskoarabských klubů přilákaly i evropské trenéry, i když ti zatím trofejemi ověnčeni nejsou. Tým Abhá bude trénovat bývalý kouč polské reprezentace Czeslaw Michniewicz, Chorvat Slaven Bilič se postaví na střídačku klubu Al-Fatá a liverpoolská legenda Steven Gerrard kývl na nabídku al-Ittifáku.

Některé hráče nepřilákala do Perského zálivu pouze štědrá mzda. Benzema, Mané či Mahriz hovořili o tom, jak je pro ně důležité hrát v muslimské zemi. „Moje máma je stejně jako já muslimka. Byla první, kdo mě přesvědčoval, abych sem šel, a celá rodina z toho byla nadšená, takže to nebylo zas tak těžké rozhodování,“ uvedl Senegalec Mané, jenž posílil an-Nasr po nepříliš vydařené sezoně v Bayernu Mnichov.

Mané je společně s Robertem Firminem, Fabinhem a Jordanem Hendersonem jedním ze čtyř členů vítězného týmu Liverpoolu z Ligy mistrů 2019, kteří v létě zamířili do saúdské ligy. Anglický reprezentant Henderson byl po podpisu smlouvy v al-Ittifáku kritizován za pokrytectví, neboť v minulosti hlasitě podporoval LGBTQ+ komunitu. Vztahy mezi lidmi stejného pohlaví jsou ale v Saúdské Arábii kriminalizovány.

Představitelé tamního fotbalu si od vylepšené ligy slibují, že v ní porostou i domácí hvězdy, jež by jednou mohly navázat na senzační vítězství 2:1 na loňském mistrovství světa nad pozdějšími šampiony Argentinci. „Ano, chceme, aby liga byla hrdá a bavila naše fanoušky a svět. Musí ale také sloužit současným a budoucím ambicím národního týmu,“ uvedl prezident národní fotbalové federace Jásir Misahál.