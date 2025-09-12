Saúdská liga jako Premier League? Al-Ahlí by hrálo o nejlepší čtyřku, tvrdí Toney

Navazuje tak třeba na slova hvězdného Cristiana Ronalda, jenž se po svém přestupu do an-Nasru stal jakýmsi ambasadorem saúdské nejvyšší soutěže. A naposledy prohlásil, že by se ji nebál zařadit mezi nejlepší pět soutěží světa.
„Ronaldo hrál ve více ligách než já, takže jeho názor má ještě větší váhu. Ale v Premier League jsem byl a myslím, že kdyby tam al-Ahlí hrálo, bojovalo by o nejlepší čtyřku. Lidé by nad námi neměli ohrnovat nos,“ přidal devětadvacetiletý Toney, jenž se nedávno blýskl hattrickem v saúdském poháru.
Al-Ahlí patří rozhodně k těm kvalitnějším týmům v Arábii, v uplynulé sezoně však v domácí soutěži zaostalo za mistrovským al-Ittihadem o propastných 16 bodů a skončilo páté.
V asijské Lize mistrů nicméně při cestě za celkovým triumfem vyřadilo al-Hilál, jenž poté reprezentoval saúdský fotbal na mistrovství světa klubů. A právě tam porazil v osmifinále Manchester City 4:3 po prodloužení, což hráčům i fanouškům dodalo sebevědomí na podobná prohlášení.
„Uvidíme, co budou o saúdské lize říkat teď,“ rýpnul si tehdy srbský záložník Sergej Milinkovič-Savič.
„Chtěl jsem něco napsat na sociální sítě, ale doma by mě zabili,“ smál se Toney. „Al-Hilál ukázal svou kvalitu. Zdejší standard je opravdu vysoký a týmy tu umí hrát fotbal, i když nemají tak známé hráče jako v Anglii. A navíc tu jsou skvělí a vášniví fanoušci.“
Pořád to však byl pouze jeden zápas, al-Hilál navíc hned v dalším kole vypadl s brazilským Fluminense.
I proto výroky jako ten Toneyho působí spíš absurdně.
Jen těžko odhadovat, nakolik jsou upřímné. Vždyť třeba Neymar, jenž před dvěma lety přestoupil do al-Hilálu, měl údajně ve smlouvě bonus 500 tisíc eur (12 milionů korun) za každý příspěvek, v němž na sociálních sítích propagoval Saúdskou Arábii. Nepřekvapilo by, kdyby podobnou doložku měla většina světových hvězd v soutěži.
A že se jich tam od roku 2023, v návaznosti na Ronaldův přestup, sešlo požehnaně. Toney přišel až ve druhé vlně. Loni v létě dorazil z Brentfordu navzdory tomu, že byl i Evropě žádaným zbožím a spekulovalo se třeba o zájmu Arsenalu.
„Ti, kteří mě znají, tak vědí, že dělám to, co mě baví. Ať si ostatní říkají co chtějí, se mnou to nic nedělá a jsem tu šťastný,“ přesvědčuje anglický forvard, jenž během tří sezon v Premier League nasázel 36 branek.
V Saúdské Arábii skončil v uplynulém ročníku mezi kanonýry druhý s 23 brankami – Ronaldo dal ještě o dvě více. „Cítím, že jich mohlo být ještě víc. Ale i druhý místo beru jako úspěch vzhledem k tomu, že pro mě byla zdejší soutěž nová a musel jsem si nějakou dobu zvykat. Velkou roli tu hraje počasí. Někdy si zkuste hrát v sauně a uvidíte, jak vám to půjde,“ tvrdí.
V týmu kope například s někdejší brankářem Chelsea Édouardem Mendym či bývalým křídelníkem Manchesteru City Rijádem Mahrizem.
A v lednu se k nim přidal teprve jedenadvacetiletý Matteo Dams, jenž opustil PSV Eindhoven. „Když jsem uviděl smlouvu a výši platu, vyprsknul jsem smíchy. Ta suma je neuvěřitelná,“ popisoval nedávno.
Podobné odchody ještě umocňují nesympatie fotbalových fanoušků vůči Saúdské Arábii a tamním šejkům, kteří na vysoké platy lákají jednu světovou hvězdu za druhou.
„Lidi to pochopitelně fascinuje. Někteří hráči dostali nabídku si tady zahrát a zkrátka si to chtějí vyzkoušet. Můžu jim to jenom doporučit, pokud cítí, že je to pro ně správné,“ uzavřel Toney.