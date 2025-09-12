Saúdská liga jako Premier League? Al-Ahlí by hrálo o nejlepší čtyřku, tvrdí Toney

Autor:
  12:45
Sám v Premier League tři sezony nastupoval, byť v té poslední zhruba půlku zápasů neodehrál kvůli trestu za sázení. Teď hraje Ivan Toney druhým rokem za al-Ahlí a nedávno se mu povedlo jedním výrokem pobouřit celý fotbalový svět. „Liga v Saúdské Arábii je podle mě na stejné úrovni jako ta anglická,“ řekl.
Anglický útočník Ivan Toney v dresu al-Ahlí.

Anglický útočník Ivan Toney v dresu al-Ahlí. | foto: Profimedia.cz

Ivan Toney (vlevo) z Brentfordu a John Stones z Manchesteru City.
Útočník Brentfordu Ivan Toney překonává obranu Nottinghamu Forest a vyrovnává...
Nejlepší střelec Brentfordu Ivan Toney se prosazuje proti Nottinghamu.
Anglický fotbalový útočník Ivan Toney z Brentfordu.
10 fotografií

Navazuje tak třeba na slova hvězdného Cristiana Ronalda, jenž se po svém přestupu do an-Nasru stal jakýmsi ambasadorem saúdské nejvyšší soutěže. A naposledy prohlásil, že by se ji nebál zařadit mezi nejlepší pět soutěží světa.

„Ronaldo hrál ve více ligách než já, takže jeho názor má ještě větší váhu. Ale v Premier League jsem byl a myslím, že kdyby tam al-Ahlí hrálo, bojovalo by o nejlepší čtyřku. Lidé by nad námi neměli ohrnovat nos,“ přidal devětadvacetiletý Toney, jenž se nedávno blýskl hattrickem v saúdském poháru.

Al-Ahlí patří rozhodně k těm kvalitnějším týmům v Arábii, v uplynulé sezoně však v domácí soutěži zaostalo za mistrovským al-Ittihadem o propastných 16 bodů a skončilo páté.

V asijské Lize mistrů nicméně při cestě za celkovým triumfem vyřadilo al-Hilál, jenž poté reprezentoval saúdský fotbal na mistrovství světa klubů. A právě tam porazil v osmifinále Manchester City 4:3 po prodloužení, což hráčům i fanouškům dodalo sebevědomí na podobná prohlášení.

„Uvidíme, co budou o saúdské lize říkat teď,“ rýpnul si tehdy srbský záložník Sergej Milinkovič-Savič.

Vyrovná se podle vás saúdská liga anglické Premier League?

celkem hlasů: 61

„Chtěl jsem něco napsat na sociální sítě, ale doma by mě zabili,“ smál se Toney. „Al-Hilál ukázal svou kvalitu. Zdejší standard je opravdu vysoký a týmy tu umí hrát fotbal, i když nemají tak známé hráče jako v Anglii. A navíc tu jsou skvělí a vášniví fanoušci.“

Pořád to však byl pouze jeden zápas, al-Hilál navíc hned v dalším kole vypadl s brazilským Fluminense.

I proto výroky jako ten Toneyho působí spíš absurdně.

Jen těžko odhadovat, nakolik jsou upřímné. Vždyť třeba Neymar, jenž před dvěma lety přestoupil do al-Hilálu, měl údajně ve smlouvě bonus 500 tisíc eur (12 milionů korun) za každý příspěvek, v němž na sociálních sítích propagoval Saúdskou Arábii. Nepřekvapilo by, kdyby podobnou doložku měla většina světových hvězd v soutěži.

Neymarův odkaz: pařížští ultras ho vyháněli. Saúdům pomůže i s propagací

A že se jich tam od roku 2023, v návaznosti na Ronaldův přestup, sešlo požehnaně. Toney přišel až ve druhé vlně. Loni v létě dorazil z Brentfordu navzdory tomu, že byl i Evropě žádaným zbožím a spekulovalo se třeba o zájmu Arsenalu.

„Ti, kteří mě znají, tak vědí, že dělám to, co mě baví. Ať si ostatní říkají co chtějí, se mnou to nic nedělá a jsem tu šťastný,“ přesvědčuje anglický forvard, jenž během tří sezon v Premier League nasázel 36 branek.

V Saúdské Arábii skončil v uplynulém ročníku mezi kanonýry druhý s 23 brankami – Ronaldo dal ještě o dvě více. „Cítím, že jich mohlo být ještě víc. Ale i druhý místo beru jako úspěch vzhledem k tomu, že pro mě byla zdejší soutěž nová a musel jsem si nějakou dobu zvykat. Velkou roli tu hraje počasí. Někdy si zkuste hrát v sauně a uvidíte, jak vám to půjde,“ tvrdí.

Je zpět po trestu za sázky. Chci hned dávat góly, cílem je Euro, říká Toney

V týmu kope například s někdejší brankářem Chelsea Édouardem Mendym či bývalým křídelníkem Manchesteru City Rijádem Mahrizem.

A v lednu se k nim přidal teprve jedenadvacetiletý Matteo Dams, jenž opustil PSV Eindhoven. „Když jsem uviděl smlouvu a výši platu, vyprsknul jsem smíchy. Ta suma je neuvěřitelná,“ popisoval nedávno.

Podobné odchody ještě umocňují nesympatie fotbalových fanoušků vůči Saúdské Arábii a tamním šejkům, kteří na vysoké platy lákají jednu světovou hvězdu za druhou.

„Lidi to pochopitelně fascinuje. Někteří hráči dostali nabídku si tady zahrát a zkrátka si to chtějí vyzkoušet. Můžu jim to jenom doporučit, pokud cítí, že je to pro ně správné,“ uzavřel Toney.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Tipsport - partner programu

4. kolo

Arsenal vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
13.9. 13:30
  • 1.37
  • 5.07
  • 8.31
Newcastle United FC vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
13.9. 16:00
  • 1.43
  • 4.75
  • 7.24
Fulham vs. Leeds United FC //www.idnes.cz/sport
13.9. 16:00
  • 1.95
  • 3.58
  • 3.99
Everton vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
13.9. 16:00
  • 2.45
  • 3.32
  • 2.98
Crystal Palace vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
13.9. 16:00
  • 1.69
  • 3.75
  • 5.36
Bournemouth vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
13.9. 16:00
  • 2.32
  • 3.60
  • 2.97
West Ham vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
13.9. 18:30
  • 3.46
  • 3.61
  • 2.09
Brentford vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
13.9. 21:00
  • 4.61
  • 3.89
  • 1.76
Burnley FC vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
14.9. 15:00
  • 8.52
  • 5.52
  • 1.34
Manchester City FC vs. Manchester United FC //www.idnes.cz/sport
14.9. 17:30
  • 1.78
  • 4.06
  • 4.25
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 8:4 9
2. ChelseaChelsea 3 2 1 0 7:1 7
3. ArsenalArsenal 3 2 0 1 6:1 6
4. TottenhamTottenham 3 2 0 1 5:1 6
5. Sunderland AFCSunderland 3 2 0 1 5:3 6
5. EvertonEverton 3 2 0 1 5:3 6
7. BournemouthBournemouth 3 2 0 1 4:4 6
8. Crystal PalaceCrystal Palace 3 1 2 0 4:1 5
9. Manchester UnitedManchester Utd. 3 1 1 1 4:4 4
10. NottinghamNottingham 3 1 1 1 4:5 4
11. BrightonBrighton 3 1 1 1 3:4 4
12. Leeds UnitedLeeds 3 1 1 1 1:5 4
13. Manchester CityManchester City 3 1 0 2 5:4 3
14. Burnley FCBurnley 3 1 0 2 4:6 3
15. BrentfordBrentford 3 1 0 2 3:5 3
16. West HamWest Ham 3 1 0 2 4:8 3
17. Newcastle UnitedNewcastle 3 0 2 1 2:3 2
18. FulhamFulham 3 0 2 1 2:4 2
19. Aston VillaAston Villa 3 0 1 2 0:4 1
20. WolverhamptonWolves 3 0 0 3 2:8 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Fotbalové přestupy ONLINE: Bilbao na Slavii vyrukuje s posilou z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...

Saúdská liga jako Premier League? Al-Ahlí by hrálo o nejlepší čtyřku, tvrdí Toney

Sám v Premier League tři sezony nastupoval, byť v té poslední zhruba půlku zápasů neodehrál kvůli trestu za sázení. Teď hraje Ivan Toney druhým rokem za al-Ahlí a nedávno se mu povedlo jedním výrokem...

12. září 2025  12:45

Za skvělé výkony odměna. Obránce Sylla už oficiálně patří Sigmě

Překvapí to, ale v záplavě posil a talentovaných odchovanců je největším objevem fotbalové Sigmy v aktuální sezoně obránce Abdoulaye Sylla. A počínaje čtvrtkem už 25letý Guinejec oficiálně patří...

12. září 2025  10:16

Teplický Marec II: Chci zpět do středu. 6, 8, či 10? To je mi jedno

Do sestavy se dostával, ale nechtěl hrát na pozici, která mu neseděla. Fotbalová Mladá Boleslav poslední dobou využívala Daniela Marečka na kraji zálohy, jenže on se lépe cítí ve středu. A v ligových...

12. září 2025  10:07

Dresy Ústí podle diskotékového pravidla: před krásnými si obleče ošklivé

Sága bizarních ústeckých dresů vrcholí. Slibované „nejkrásnější na světě“ uvedou ty prý nejošklivější. Fotbalisté Viagemu se do nich obléknou v sobotní druholigové partii na hřišti Chrudimi, jsou...

12. září 2025  9:15

Když nemám čísla, zlobím se na sebe. Zlín mi sedl, těší posilu Pišoju

Ohromně pracovitý fotbalista, který by pro tým na hřišti vypustil duši, rychlostní typ s přímým tahem na branku schopný zastat u pravé lajny všechny pozice, ale také hráč, jenž během zápasu občas...

12. září 2025  8:26

Šéf FAČR kritizoval: Výkon proti Saúdské Arábii hraničil s ostudou

Velkou nespokojenost vyjádřil předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda v hodnocení zářijových zápasů české reprezentace. Výkon týmu v přípravném utkání proti Saúdské Arábii (1:1) podle něho...

11. září 2025  21:54

Fotbalové přestupy ONLINE: Bilbao na Slavii vyrukuje s posilou z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

11. září 2025  21:29

Nejšílenější trenérská výměna historie. Jak rozhlasák vedl hvězdy Brazílie k záchraně

Zní to jako námět ztřeštěné filmové komedie. Nebo báchorka, kterou si vymyslíte, když chcete dětem na dobrou noc odvyprávět vtipný fotbalový příběh. Ale vážně se to stalo, přesně před třiceti lety....

11. září 2025  18:20

Chelsea řeší prohřešky z Abramovičovy éry, čelí celkem 74 obvinění

Anglická fotbalová asociace (FA) obvinila Chelsea v 74 případech porušení předpisů týkajících se agentů a pravidel investování třetích stran do hráčů. Mělo k nim docházet v letech 2009 až 2022 v...

11. září 2025  17:10

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

11. září 2025  15:43

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Slavia, Sparta, nebo někdo jiný? Kdo podle počítačového modelu ovládne českou ligu

Pořád jsou to jen čísla a simulace založené na jevech minulých, přesto mohou poskytnout zajímavý pohled po úvodní části nové fotbalové sezony. Skupina výzkumníků z Mezinárodního centra sportovních...

11. září 2025  13:01

Jubileum velkého šéfa. Beckenbauer by slavil osmdesátiny, čím obohatil fotbal?

Franz Beckenbauer byl zkrátka Der Kaiser. Císař. Fotbalový elegán s vlající hřívou tmavých vlasů, hlavou nahoře, napřímenou postavou a šarmantním vystupováním. Nóbl chlap s nepopsatelnou aurou, k...

11. září 2025  7:56

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.