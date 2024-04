Středověk na stadionu. Fanoušek v Saúdské Arábii zbičoval fotbalistu

Incident zachytili jiní přítomní na kamery a podle dostupných záběrů si fotbalista Abderrazak Hamdalláh s fanouškem rozzuřeným prohrou 1:4 začal u tunelu do útrob stadionu cosi vyříkávat.

Pokřikovali na sebe, marocký útočník poté směrem k rozzlobenému příznivci chrstl vodu z plastové lahve. Reakce muže na tribuně byla šokující: Hamdalláha dvakrát trefil bičem!

Fotbalistu poražených finalistů odtáhl nedaleko stojící pořadatel, Hamdalláhovi spoluhráči se na bičujícího násilníka vrhli a konfrontovali jej, zatímco i jeho se pokoušeli ostatní uklidnit a odtáhnout od hráče.

Hojně sdílené obrázky z jinak obtížně představitelné rozmíšky pochopitelně nepomohou image, kterou by se ráda Saúdská Arábie pyšnila. Investuje do ní stovky miliard, jen v létě do tamní fotbalové ligy zamířili fotbalisté za téměř dvacet tři miliard korun. Kluby s pomocí státního investičního fondu zlákaly po Cristianu Ronaldovi, který přišel loni v zimě, také Neymara či Karima Benzemu.

Ani hvězdní hráči ovšem nezakryjí otřesné potírání základních lidských práv a svobod. Loni zabili strážníci na hranicích s Jemenem stovky migrantů, vláda také odsuzovala lidi k desítkám let vězení nebo smrti za aktivity na sociálních sítích, navíc je vystavovala nespravedlivým soudním procesům a zneužívala vazební praktiky.

Největší světový vývozce ropy trestá za projevy homosexuality, omezuje svobodu slova - aktivistku Salmu Šihábovou tamní úřady odsoudily na 27 (!) let za kritické příspěvky na sociálních sítích.

Za pomoci sportu chce země tyto skandální prohřešky zakrývat. Naposledy si koupila tenisový Turnaj mistryň, což kritizovala například Martina Navrátilová, spolupráci navázala také s mužskou ATP, formulí 1 nebo Rallye Dakar. Rozjela golfovou tour LIV, konkurenci pro zavedenou PGA Tour, která láká na štědře dotované turnaje i pohádkově vysoké osobní pobídky. Je jediným kandidátem na pořádání fotbalového mistrovství světa v roce 2034.