Fanoušci Sao Paula spílali svým miláčkům za výhru, pomohla totiž rivalovi

8:56 , aktualizováno 8:56

Organizovaná fanouškovská skupina fotbalového klubu Sao Paulo kritizovala své vlastní hráče za vítězství. To totiž pomohlo do play off jejich největšímu rivalovi Corinthians.