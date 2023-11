Sázel i v Premier League? Britové vyšetřují hříšníka Tonaliho

Tonali při vyšetřování přiznal, že v minulosti sázel na fotbal, navíc i na zápasy Brescie a AC Milán v době, kdy za ně hrál. V létě přestoupil z milánského klubu za 55 milionů liber do Newcastlu a FA chce nyní zjistit, zda v sázení pokračoval i poté.

Sportovní ředitel Newcastlu Dan Ashworth se pro BBC nechal slyšet, že si není jistý, zda Milán o Tonaliho závislosti na hazardu a sázení věděl už v době, kdy ho prodával. „Byl to pro nás obrovský šok, obrovské překvapení. Nikdy jsme se s něčím takovým nesetkali. Přišlo to z ničeho nic,“ řekl. „Je těžké říct, co jiné kluby věděly nebo nevěděly. My se můžeme soustředit jen na naše interní vyšetřování,“ dodal.

Milánský klub na přímý dotaz BBC odpověděl, že se o obviněních proti Tonalimu dozvěděl až nyní z médií. Žádné další informace prý klub nemá.

Tonali odehrál za Newcastle jen 12 zápasů, než přišel desetiměsíční zákaz činnosti. V sázkařské aféře, která zasáhla italský fotbal, dostal trest celkem na 18 měsíců. V rámci dohody s italským svazem a prokuraturou si osm měsíců odpyká alternativním způsobem a absolvuje terapii. Reprezentační kolega Nicolo Fagioli byl suspendován na sedm měsíců. Další hráč národního týmu Villy Zaniolo z Aston Villy je ještě vyšetřován, zřejmě ale vyvázne bez trestu, protože nesázel na fotbal.