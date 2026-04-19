Real Sociedad počtvrté ovládl Copa del Rey, Atlético porazil na penalty

Z prvního útoku v zápase křídelník Guedes zleva nacentroval míč do vápna, kde si jej hlavou našel Ander Barrenetxea a po 14 sekundách otevřel skóre nejrychlejším gólem v historii finálových zápasů španělského poháru. V 18. minutě vyrovnal umístěnou střelou Lookman, ale Baskové si těsně před přestávkou vzali vedení zpět.
Brankář Musso při centru fauloval Guedese a nařízenou penaltu proměnil kapitán Realu Oyarzabal.
Svěřenci Diega Simeoneho si v závěrečné desetiminutovce vypracovali velký tlak a Álvarez vyrovnávacím gólem v 83. minutě poslal zápas do prodloužení. Během něj opět nejvíce zahrozil Álvarez, svou dělovkou zpoza vápna ale trefil jen spojnici levé tyče a břevna.
Jelikož prodloužení už žádnou branku nepřineslo, šel zápas do penalt. První dva střelci Atlética Sörloth a Álvarez své pokusy neproměnili, zatímco za San Sebastian selhal pouze Orri Óskarsson.
18. Lookman
83. Julián Álvarez
1. Barrenetxea
45+1. Oyarzabal
Musso – Molina (78. Cardoso), Pubill, Le Normand, Ruggeri (62. Sørloth) – Simeone (70. Baena), Llorente (99. Lenglet), Koke (C), Lookman (62. González) – Griezmann (70. Almada), Julián Álvarez.
Marrero – Aramburu (113. Elustondo), J. Martín, Ćaleta-Car, S. Gómez (88. Kubo) – Turrientes (68. Gorrotxategi), Soler – Barrenetxea (68. Marín), Sučić, Guedes (78. Muñoz) – Oyarzabal (C) (78. Óskarsson).
Oblak – Barrios, Boñar, Mendoza, Vargas.
Remiro – Beitia, Herrera, Méndez, Wesley.
33. Le Normand, 43. Musso
31. Oyarzabal, 120. Gorrotxategi, 120+1. Elustondo
Rozhodčí: Alberola – Rodríguez, Bueno