Real Sociedad počtvrté ovládl Copa del Rey, Atlético porazil na penalty

Fotbalisté Realu Sociedad ve finále španělského poháru Copa del Rey v Seville porazili Atlético Madrid 4:3 na penalty po remíze 2:2. Trofej získali po pěti letech a počtvrté v historii.
Pablo Marin z Realu Sociedad oslavuje triumf v Copa del Rey. | foto: Jose BretonAP

Z prvního útoku v zápase křídelník Guedes zleva nacentroval míč do vápna, kde si jej hlavou našel Ander Barrenetxea a po 14 sekundách otevřel skóre nejrychlejším gólem v historii finálových zápasů španělského poháru. V 18. minutě vyrovnal umístěnou střelou Lookman, ale Baskové si těsně před přestávkou vzali vedení zpět.

Brankář Musso při centru fauloval Guedese a nařízenou penaltu proměnil kapitán Realu Oyarzabal.

Svěřenci Diega Simeoneho si v závěrečné desetiminutovce vypracovali velký tlak a Álvarez vyrovnávacím gólem v 83. minutě poslal zápas do prodloužení. Během něj opět nejvíce zahrozil Álvarez, svou dělovkou zpoza vápna ale trefil jen spojnici levé tyče a břevna.

Jelikož prodloužení už žádnou branku nepřineslo, šel zápas do penalt. První dva střelci Atlética Sörloth a Álvarez své pokusy neproměnili, zatímco za San Sebastian selhal pouze Orri Óskarsson.

Španělský pohár
18. 4. 2026 21:00
Atlético Madrid Atlético Madrid : Real Sociedad Real Sociedad 2:2 (1:2)pen. 3:4
Góly:
18. Lookman
83. Julián Álvarez
Góly:
1. Barrenetxea
45+1. Oyarzabal
Sestavy:
Musso – Molina (78. Cardoso), Pubill, Le Normand, Ruggeri (62. Sørloth) – Simeone (70. Baena), Llorente (99. Lenglet), Koke (C), Lookman (62. González) – Griezmann (70. Almada), Julián Álvarez.
Sestavy:
Marrero – Aramburu (113. Elustondo), J. Martín, Ćaleta-Car, S. Gómez (88. Kubo) – Turrientes (68. Gorrotxategi), Soler – Barrenetxea (68. Marín), Sučić, Guedes (78. Muñoz) – Oyarzabal (C) (78. Óskarsson).
Náhradníci:
Oblak – Barrios, Boñar, Mendoza, Vargas.
Náhradníci:
Remiro – Beitia, Herrera, Méndez, Wesley.
Žluté karty:
33. Le Normand, 43. Musso
Žluté karty:
31. Oyarzabal, 120. Gorrotxategi, 120+1. Elustondo

Rozhodčí: Alberola – Rodríguez, Bueno

Real Sociedad počtvrté ovládl Copa del Rey, Atlético porazil na penalty

