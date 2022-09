Mladý Čech v Interu Milán: zrzavý kohout je dávno pryč, ale sen žije

Přesto ten mládenec stojí za povšimnutí.

Může být prvním Čechem, který kdy nastoupí v černomodrém dresu Interu do soutěžního utkání.

„Nepřestávám o tom snít. Kvůli tomu makám,“ říkal Grygar, když měl povolení mluvit. Vzhledem k tomu, že je zraněný, žádost o rozhovor musel odmítnout. Ani do televize, která bude šlágr přenášet, ho nepustili. Pravidla jsou v Interu svatá.

Tak tedy: co je zač ten Grygar? Ostravský odchovanec, který už ve třinácti působil vyzrále. Až na ten frajerský účes, který si pečlivě tupíroval. Oholená hlava, jen nahoře hustý zrzavý kohout. Už dávno ho nenosí, místo toho si na levou ruku nechal vytetovat výrazného lva, což je znamení, ve kterém se narodil.

„Má silnou hlavu, výborné fyzické parametry a rodina ho drží,“ říká jeho agent Radek Matějek. To jméno zřejmě znáte, Matějek patřil mezi přední ligové rozhodčí. Když ukončil kariéru, se dvěma kolegy založil manažerskou firmu TOP 11. Není to úplně profláklá značka, zastupuje třeba útočníka Puškáče z Bohemky, záložníka Holzera ze Slovácka, stopera Lischku z Ostravy nebo drobného záložníka Jaroně. Hlavním esem může být zrovna zrzek z Interu.

Rudolf Ludvík @RudolfLudvik Z Baníku až k titulu v Itálii, Samuel Grygar dnes slaví své 18 narozeniny, přeju všechno nejlepší! https://t.co/CYUYS4gXUm oblíbit odpovědět

V minulé sezoně pomohl k juniorskému titulu v Itálii. Pokud nevíte, tak týmy nastupují pod názvem Primavera a bývají detailně sledované. Grygarův spoluhráč a nejlepší střelec týmu Cesare Casadei přestoupil v létě za téměř 400 milionů korun do Chelsea.

Finále proti AS Řím, to byl zážitek pro všechny. Za Grygarem přijeli rodiče, mladší brácha, strýc. Skoro všem ukápla slza, když se šampion nechal zvěčnit s lesklou trofejí. Ačkoli uprostřed zálohy nastoupil až v 58. minutě, stejně stihl přes hodinu hry, protože se prodlužovalo. Vítězný gól na 2:1 zařídil Bulhar Iliev, se kterým si teď Grygar pronajímá byt. Jako dospělý už může žít sám, jinak musel být na internátu pod dohledem, aby nezvlčel. „O to nemusíte mít strach. Samík ví, za čím jde a kolik překážek ještě musí překonat,“ zdůrazní Matějek.

Přitom Grygar lavíroval, jaké fotbalové řemeslo zvolit. Až do čtrnácti střídal pozice brankáře a záložníka. Nakonec rukavice uložil do skříňky a udělal dobře. Individuální lekce mu dával táta Zdeněk, jenž byl coby šéftrenér ostravských přípravek oceněný nejlepším mládežnickým koučem v Česku za rok 2017.

Jeho starší syn (mladší Daniel hraje v ostravské kategorii U-14) se stal Talentem roku 2020. Bylo mu šestnáct a obdivoval legendárního vojevůdce Franka Lamparda z Chelsea. Teď spíš sleduje Marcela Brozoviče, hubeného chorvatského záložníka z Interu, na kterého si Plzeň musí dát sakra velký pozor.

Co ještě byste vědět o Grygarovi? Je neoblomný, dynamický, ztepilý, snaživý a univerzální. Nevadí mu práce dozadu, dopředu jde automaticky. V Interu mu trenérsky radí Christian Chivu, impulzivní Rumun a vítěz Ligy mistrů z roku 2010. Když jeho Primavera nešlape, jak má, dokáže se naštvat doruda, pak se schová za roh a pálí jednu cigaretu od druhé. Pro českého pomocníčka má slabost, už dávno ho doporučil k tréninkům do áčka.

Pořád však není vyhráno. Vyprávět by o tom mohli tři Češi, které si Inter rovněž vybral mezi dorostenci. Nezbytný krok do áčka neudělali Kysela ani Jirásek a Smékal už vůbec ne. Teď je na řadě Grygarovi, kterému paradoxně doba pandemie pomohla, aby se rychleji adaptoval. Kvůli striktním omezením nemohl létat domů, návštěvy nepřijímal, o to víc v Miláně šprtal italštinu, pracoval na hřišti a nasával nové prostředí. Teď už se považuje napůl za Itala. Jen do Plzně bohužel nedorazil.