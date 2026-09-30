Šampioni fixlovali. Čeká na Manchester City doba temna? Přijít může o všechno

Z nebezpečně rozjetého vlaku možná na poslední stanici vystoupili někteří VIP pasažéři. Třeba Pep Guardiola, trenérský šampion a strůjce zlaté éry, jenž se v létě rozloučil po deseti letech, ohledně údajných finančních nesrovnalostí už v minulosti tvrdil: „Pokud se ukáže, že mi moji nadřízení neříkali pravdu, nebudeme kamarádi.“
Také dlouholetý kapitán a mozek týmu Rodri už dění v bývalém klubu sleduje zpovzdáli. Přesto minulý týden přesvědčoval: „Dokud se vina neprokáže, klubu věřím. Co jsme jako tým dokázali, nám přece nikdo nikdy nemůže sebrat.“
Fiktivní sponzorské smlouvy měly zakrýt tok peněz přímo od skupiny, která City vlastní. Podobné mechanismy měli v klubu používat i k tomu, aby uměle snížili vykazované náklady v řádech stovek milionů liber.