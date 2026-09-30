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Šampioni fixlovali. Čeká na Manchester City doba temna? Přijít může o všechno

Jiří Čihák
  12:00

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Hráči Manchesteru City slaví s trofejí triumf v Ligovém poháru. | foto: Reuters

Bledě modrý svět bledne. Nebo vy snad věříte, že kauza, která od minulého týdne cloumá anglickým fotbalem, může mít pro Manchester City jiné vyústění než tvrdý náraz do zdi?

Z nebezpečně rozjetého vlaku možná na poslední stanici vystoupili někteří VIP pasažéři. Třeba Pep Guardiola, trenérský šampion a strůjce zlaté éry, jenž se v létě rozloučil po deseti letech, ohledně údajných finančních nesrovnalostí už v minulosti tvrdil: „Pokud se ukáže, že mi moji nadřízení neříkali pravdu, nebudeme kamarádi.“

Také dlouholetý kapitán a mozek týmu Rodri už dění v bývalém klubu sleduje zpovzdáli. Přesto minulý týden přesvědčoval: „Dokud se vina neprokáže, klubu věřím. Co jsme jako tým dokázali, nám přece nikdo nikdy nemůže sebrat.“

Fiktivní sponzorské smlouvy měly zakrýt tok peněz přímo od skupiny, která City vlastní. Podobné mechanismy měli v klubu používat i k tomu, aby uměle snížili vykazované náklady v řádech stovek milionů liber.

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6. kolo

Arsenal vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
10.10. 13:30
  • 1.38
  • 4.72
  • 7.89
Sunderland AFC vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 2.85
  • 3.45
  • 2.35
Chelsea vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 1.73
  • 4.15
  • 4.13
Ipswich Town vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 2.66
  • 3.46
  • 2.50
Aston Villa vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 2.57
  • 3.52
  • 2.55
Manchester United vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
10.10. 18:30
  • 1.70
  • 4.22
  • 4.18
Crystal Palace vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
11.10. 15:00
  • 2.60
  • 3.24
  • 2.67
Hull City vs. Everton //www.idnes.cz/sport
11.10. 15:00
  • 3.63
  • 3.32
  • 2.05
Liverpool vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
11.10. 17:30
  • 2.57
  • 3.68
  • 2.48
Coventry City vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
12.10. 21:00
  • 3.12
  • 3.73
  • 2.10
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 5 5 0 0 13:5 15
2. ArsenalArsenal 5 4 0 1 8:4 12
3. BrightonBrighton 5 3 1 1 16:5 10
4. BrentfordBrentford 5 2 3 0 10:4 9
5. Leeds UnitedLeeds 5 2 3 0 7:3 9
6. LiverpoolLiverpool 5 2 3 0 7:4 9
7. EvertonEverton 5 2 3 0 6:3 9
8. Hull CityHull City 5 2 2 1 6:4 8
9. Newcastle UnitedNewcastle 5 2 2 1 9:9 8
10. ChelseaChelsea 5 2 1 2 10:12 7
11. Ipswich TownIpswich 5 2 0 3 7:11 6
12. Manchester UnitedManchester Utd. 5 1 2 2 8:8 5
13. NottinghamNottingham 5 1 2 2 4:5 5
14. Sunderland AFCSunderland 5 1 1 3 6:10 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 5 1 1 3 6:11 4
16. Aston VillaAston Villa 5 1 1 3 4:9 4
17. BournemouthBournemouth 5 0 3 2 6:8 3
18. Coventry CityCoventry 5 1 0 4 1:10 3
19. FulhamFulham 5 0 2 3 5:8 2
20. TottenhamTottenham 5 0 2 3 2:8 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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