Historický moment. Úřadující šampiony FA Cupu vyřadil tým ze šesté anglické ligy

  16:45
Fotbalisté Crystal Palace loňský triumf v Anglickém poháru nezopakují. V novém ročníku ztroskotali hned na první překážce, když prohráli ve třetím kole 1:2 na hřišti Macclesfieldu ze šesté ligy. Vítěz se s počátečním kurzem 12:1 podle BBC postaral o největší senzaci v historii nejstarší fotbalové soutěže. Ojedinělou radost z vítězství zažil Ladislav Krejčí, jehož Wolverhampton zdolal 6:1 Shrewsbury z třetí nejvyšší soutěže.
Josh Kay z Macclesfieldu slaví s fanoušky po utkání 3. kola FA Cupu senzační vítězství nad Crystal Palace. | foto: Martin RickettAP

Zápas v Macclesfieldu potvrdil, že anglický zástupce v Konferenční lize prožívá krizi. Ještě před Vánocemi potrápil Arsenal, když s lídrem tabulky vypadl z Ligového poháru až na penalty. V Premier League je ale už šest kol bez vítězství a klesl na 13. místo.

Nedá se říct, že by rakouský trenér Glasner soupeře podcenil. Z hlavních opor zůstal na lavičce jen brankář Henderson. Další dva angličtí reprezentanti Guéhi a Wharton však na hřišti byli, stejně jako španělský útočník Pino nebo chorvatský stoper Sosa.

Gólovými hrdiny zápasu byli kapitán Dawson a Buckley, který prošel akademií Manchesteru City a před lety krátce nakoukl do nizozemské ligy. Až v poslední minutě Pino zmírnil prohru favorita. Trenér John Rooney, mladší bratr někdejší anglické hvězdy, mohl začít slavit – stejně jako šest tisíc fanoušků na vyprodaném stadionu.

Podle agentury Reuters se stalo poprvé od roku 1908, že obhájce trofeje vypadl s týmem, který ani nehraje profesionální soutěž.

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal Palace ve třetím kole FA Cupu.

O Macclesfieldu se v britských médiích píše jako o fénixovi, který vstal z popela. V padesátitisícovém městečku ležícím blízko Manchesteru byl fotbalový klub založen už v roce 1874, ale nikdy nepronikl mezi elitu. Před pěti lety kvůli dluhům ve výši půl milionu liber dokonce zkrachoval, ale místní podnikatel na jeho troskách založil nový klub.

Ten začínal doslova od nuly, ale za čtyři roky postoupil o tři patra výš a čerstvý úspěch naznačuje, že ani šestá liga nemusí být konečnou stanicí, přestože v polovině soutěže tým figuruje až na 14. místě. V hierarchii anglického fotbalu je tedy o 117 příček níž než jeho londýnský soupeř.

Krejčí kvůli problémům se zády nedohrál středeční ligový zápas na hřišti Evertonu a nad jeho startem visel otazník. Český obránce ale odehrál celé utkání, které poslední tým Premier League hladce zvládl především díky hattricku Nora Larsena.

21. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 21 15 4 2 40:14 49
2. Manchester CityManchester City 21 13 4 4 45:19 43
3. Aston VillaAston Villa 21 13 4 4 33:24 43
4. LiverpoolLiverpool 21 10 5 6 32:28 35
5. BrentfordBrentford 21 10 3 8 35:28 33
6. Newcastle UnitedNewcastle 21 9 5 7 32:27 32
7. Manchester UnitedManchester Utd. 21 8 8 5 36:32 32
8. ChelseaChelsea 21 8 7 6 34:24 31
9. FulhamFulham 21 9 4 8 30:30 31
10. Sunderland AFCSunderland 21 7 9 5 21:22 30
11. BrightonBrighton 21 7 8 6 31:28 29
12. EvertonEverton 21 8 5 8 23:25 29
13. Crystal PalaceCrystal Palace 21 7 7 7 22:23 28
14. TottenhamTottenham 21 7 6 8 30:27 27
15. BournemouthBournemouth 21 6 8 7 34:40 26
16. Leeds UnitedLeeds 21 5 7 9 29:37 22
17. NottinghamNottingham 21 6 3 12 21:34 21
18. West HamWest Ham 21 3 5 13 22:43 14
19. Burnley FCBurnley 21 3 4 14 22:41 13
20. WolverhamptonWolves 21 1 4 16 15:41 7

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Plzeň zahájila přípravu výhrou nad Luganem, o tři góly se postaraly posily

Plzeňský útočník Daniel Vašulín v akci proti Karviné.

Plzeňští fotbalisté v úvodním utkání zimní přípravy přestříleli na soustředění ve Španělsku švýcarské Lugano 4:2. Trefila se jedna z nových posil Viktorie obránce Adam Kadlec, po gólu si připsali i...

9. ledna 2026  14:06

Vinícius opět středem pozornosti. Vyhodí tě, vysmál se mu Simeone při potyčce

Vinicius Júnior po zkažené akci v zápase s Atléticem Madrid.

Ani tentokrát neunikl kontroverzi. Během semifinále španělského Superpoháru se Vinícius Jr. z Realu Madrid dostal opakovaně do slovní potyčky s Diegem Simeonem, koučem rivala z Atlétika. A když...

9. ledna 2026  13:48

