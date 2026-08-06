Salah už má podepsáno. V Trabzonsporu si přijde na 17 milionů eur za sezonu

Za sezonu si Salah vydělá 17 milionů eur (411 milionů korun) plus bude dostávat podíly z příjmů z marketingu.
„Už se moc těším na trénink s týmem. Kamkoli jdu, vyhrávám - nebo se aspoň snažím něco vyhrát. Doufám, že v lize i evropských soutěžích dosáhneme velkých věcí,“ řekl Salah, kapitán egyptské reprezentace, s níž na nedávném mistrovství světa vypadl v osmifinále s Argentinou.
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Trabzonspor v minulém ročníku v konkurenci istanbulských gigantů Galatasaraye, Fenerbahce a Besiktase obsadil třetí místo. Naposledy získal titul v roce 2022. V lize se s ním bude potkávat i český záložník Václav Černý z Besiktase.
Salah strávil v Liverpoolu devět let, odehrál za něj 442 zápasů a dal 257 gólů. Dvakrát vyhrál titul v Premier League, přičemž čtyřikrát byl nejlepším střelcem ligy, také Ligu mistrů (2019), Anglický pohár, šampionát klubů či Superpohár UEFA.