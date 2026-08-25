Salah, Lukaku a další. Proč najednou mizí hvězdy do Turecka ve velkém?

„Možná od všeho trochu. Přestupy jsou a vždy byly důležitou součástí boje mezi největšími kluby v zemi,“ tvrdí Kadir Onur Dincer, turecký novinář a insider z deníku Milliyet. „Fanoušci už si zvykli, že každoročně dostanou velké jméno. Navíc i hráčům přestupy do Turecka dávají smysl: na rozdíl od Saúdské Arábie či zámořské Major League Soccer mají šanci pokračovat v evropských pohárech, což je plus po sportovní stránce. Zároveň bych nepodceňoval ani ekonomický faktor, protože fotbalisté neplatí daně samostatně, ale odvádí je za ně klub.“
A tak turecká Süper Lig předminulý víkend možná vstoupila do dosud vůbec nejzajímavější sezony.
Vděčí i kolapsu liry vůči euru. V eurech inkasují peníze z evropských pohárů a zahraničních televizních práv, zatímco hráče stále platí v domácí měně.