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Salah, Lukaku a další. Proč najednou mizí hvězdy do Turecka ve velkém?

Jiří Čihák
  20:00

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Mohamed Salah v dresu Trabzonsporu. | foto: Samet YalcinAP

Pro někoho možná jen další krátkodobý výstřelek. Pro jiné nový trend, který rozhodně stojí za pozornost. Turecko a jeho hvězdné léto upoutalo fotbalový svět. Náhoda? Promyšlený plán? Nebo spíš jen velikášské poměřování sil?

„Možná od všeho trochu. Přestupy jsou a vždy byly důležitou součástí boje mezi největšími kluby v zemi,“ tvrdí Kadir Onur Dincer, turecký novinář a insider z deníku Milliyet. „Fanoušci už si zvykli, že každoročně dostanou velké jméno. Navíc i hráčům přestupy do Turecka dávají smysl: na rozdíl od Saúdské Arábie či zámořské Major League Soccer mají šanci pokračovat v evropských pohárech, což je plus po sportovní stránce. Zároveň bych nepodceňoval ani ekonomický faktor, protože fotbalisté neplatí daně samostatně, ale odvádí je za ně klub.“

A tak turecká Süper Lig předminulý víkend možná vstoupila do dosud vůbec nejzajímavější sezony.

Vděčí i kolapsu liry vůči euru. V eurech inkasují peníze z evropských pohárů a zahraničních televizních práv, zatímco hráče stále platí v domácí měně.

Leander Schaerlaeckensexpert z Marist University v New Yorku

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