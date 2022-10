Vylučte Rusko a Írán z FIFA, vyzval šéf ukrajinského fotbalu

Podle Pavelka by měl být Írán vyloučen kvůli opakovanému porušování lidských práv v zemi. „Každý je zodpovědný za to, co se děje v jeho zemi. Navíc jsou představiteli státu, který všichni považují za globální hrozbu,“ prohlásil.

Rusko, které v únoru napadlo Ukrajinu, označil za teroristickou organizaci zabíjející lidi. Z FIFA by ho vyloučil za plánované začlenění klubů z okupovaného Krymu do ruských soutěží.

„To je jasné porušení statutů FIFA. Proto by FIFA a UEFA měly udělat důležité rozhodnutí a ruský svaz za to vyloučit,“ uvedl Pavelko s tím, že ukrajinský svaz vyloučení Ruska navrhl i oficiální cestou.

Kritikou Íránu se Pavelko přidal k šéfovi Šachtaru Doněck Sergeji Palkinovi. Podle něj Rusko využívá k útokům na Ukrajinu íránské drony, za což by Palkin zemi vyloučil z mistrovství světa. Na uvolněné místo by dosadil Ukrajinu.