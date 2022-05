Moskvané, Zenit i Soči. Ruské fotbalové kluby jdou společně k arbitráži

Za normálních okolností by byly dvě kola před koncem ligového ročníku na pohárových příčkách, kvůli trestu za ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu se ale s nimi v příští sezoně evropských soutěží nepočítá.

„Ruské kluby byly potrestány pouze na základě národnosti. Je to diskriminující a příčí se to principům sportu. Věříme, že CAS rozhodne v souladu s hodnotami, které UEFA dlouhodobě prezentuje. Fotbal by měl být otevřený všem,“ uvedli v prohlášení zástupci třetího týmu tabulky Soči.

Ruské kluby byly po únorové invazi vyloučeny z evropských pohárů a nesmějí startovat ani v příštím ročníku soutěží UEFA. Mužská reprezentace přišla o možnost probojovat se z baráže na mistrovství světa v Kataru, ženy budou chybět na červencovém mistrovství Evropy v Anglii.

Nová sezona Ligy mistrů začne úvodními předkoly 21. června. Los je na programu o týden dříve.