Ruská fotbalová liga zvažuje červnový restart sezony

Fotbal

Zvětšit fotografii Fotbalisté ruského Zenitu Petrohrad před zápasem Ligy mistrů proti Benfice Lisabon. | foto: Reuters

dnes 18:04

Ruská fotbalová liga by mohla po koronavirové pauze znovu začít v červnu. Vedení soutěže po schůzce se zástupci svazu oznámilo, že zvažuje dva termíny: obnovení sezony je možné 21. června nebo o týden později. V obou případech by se stihl ročník dohrát do 2. srpna, jak doporučila UEFA.

Konečné rozhodnutí by mělo padnout v nejbližší době, pravděpodobně by se hrálo bez diváků. Zástupci ligy a svazu rovněž probírali, jaké budou mít kluby podmínky pro trénink. Otevřená je zatím i otázka návratu zahraničních posil, možnosti cestování do Ruska jsou totiž stále velice omezené.

Stejně jako většina soutěží byla ruská liga přerušena kvůli postupující pandemii koronaviru v polovině března. V době vyhlášení pauzy vedl tabulku obhájce titulu Petrohrad, osm kol před koncem měl náskok devíti bodů před Krasnodarem a Lokomotivem Moskva.