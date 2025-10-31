Na hřiště v 61 letech. Majitel klubu naskočil proti pohárovému soupeři Sparty

Na hřišti strávil jen zhruba čtyři minuty a s balonem se nepotkal, ale přesto zaujal. Ještě aby ne. Aurelienu Ghisovi, majiteli třetiligového rumunského týmu Sanatatea Kluž, je totiž 61 let a ve středu večer naskočil do pohárového zápasu s Universitateou Craiova. Což je mimochodem soupeř Sparty v Konferenční lize.

Aurelian Ghisa, majitel třetiligového rumunského klubu Sanatatea Kluž. | foto: Profimedia.cz

„Bylo to úžasné. Snažil jsem se týmu pomoct, jak jen to šlo. I mimo zápasy se snažím být pořád s hráči. Třeba je trochu inspiruje a dodá jim to sebevědomí,“ citoval ho rumunský web GSP.

S číslem 55 naskočil do hry zrovna, když jeho tým za stavu 1:4 bránil rohový kop. Do vlastního vápna se však nevydal a zůstal čekat na polovině hřiště. Podle tamních novinářů se několikrát náběhem snažil nabídnout spoluhráčům, balon však nakonec nedostal.

Vůbec mu to ale nevadilo.

„Motivace mě neopouští, fotbal je moje vášeň a nikdy se jí nevzdám. Společně s ostatními hráči a realizačním týmem chceme všem ukázat, že i tým ze třetí ligy se může předvést. Vždyť jsme do šedesáté minuty vedli,“ zdůraznil Ghisa.

V závěru první půle si totiž dal Stevanovič vlastní gól a domácí šli do vedení. I když, domácí. Jak se to vezme. Sanatatea tak byla oficiálně vedena, místo na jejím stadionu pro zhruba 800 fanoušků se však hrálo v Craiově.

„Jsme rádi, že jsme si na stadionu Oblemenco (stadion týmu Universitatea Craiova, pozn. aut.) mohli zahrát. Atmosféra byla skvělá, fanoušci tu fotbalem opravdu žijí,“ pochvaloval si Ghisa.

Favorit zavelel k obratu až po hodině hry a po dvou soutěžních remízách zase zvítězil. 11. prosince se pak utká v rámci Konferenční ligy doma se Spartou.

Ale zpátky ke Ghisovi, který mimochodem v minulosti dělal veterináře. I proto je prezidentem klubu, jehož název lze doslovně přeložit jako „sportovní klub veřejných zdravotnických služeb“.

V úterý to nebyl první zápas, do kterého Ghisa naskočil, byť historické záznamy se rozchází, kolikrát přesně k tomu došlo. Na jeho stručném profilu na Wikipedii se dočtete, že hrál ještě v roce 2007 proti týmu UTA. Sám však říká, že nastoupil i v roce 2017 proti FCSB. A těch zápasů klidně mohlo být víc.

„Pokaždé jsem připravený. Pokud jsem potřeba, rád naskočím. Často jsem pouze na lavičce, kdybychom třeba chtěli střídáním trošku pozdržet hru. A v oficiálním zápase jsem zatím neminul žádnou penaltu,“ chlubil se pro rumunský server Digi Sport.

Že Ghisa nastoupí, oznámil kouč Vasile Miriuta na tiskové konferenci pár hodin před zápasem: „Na konci utkání ho nasadím. Za to, co dělá pro tým, si to zaslouží.“

V rámci nejlepších tří rumunských soutěží se jedná o rekord, celosvětovému žebříku nejstarších fotbalistů však vévodí izraelský brankář Isaak Hayik, jenž nastoupil do zápasu ve věku 73 let. A v rámci aktivních hráčů pro změnu prvenství drží třiašedesátiletý Uruguayec Robert Carmona. Druhým je pak známý Japonec Kazujoši Miura.

Jenže Ghisa je současně ještě majitelem a předsedou klubu.

„Ale daří se mi jednou nebo dvakrát týdně s kluky trénovat. To je moje tajemství, nic výjimečného nedělám. Jenom trénuju a celkově se snažím žít aktivně,“ vysvětloval.

Kdy zase dostane šanci?

