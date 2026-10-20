Rozsáhlé tresty v Turecku. Zákaz činnosti za sázení si vysloužilo 147 funkcionářů

Disciplinární komise kvůli vyšetřování podezřelých sázek už v září suspendovala 448 činovníků ze dvou nejvyšších soutěží. Mezi potrestanými je i Ertugrul Dogan, předseda prvoligového Trabzonsporu.
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Hájil Švejka, slízl turecký hněv. Známý komentátor o výhrůžkách nebo kritice
Turecký fotbal zasáhl sázkařský skandál už loni a federace od té doby zpřísnila kontroly. V rámci vyšetřování už potrestala různě dlouhými zákazy činnosti 149 rozhodčích a 1 024 hráčů. Kvůli korupci je navíc ve vazbě šéf rozhodčích Ferhat Gündogdu.