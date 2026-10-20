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Rozsáhlé tresty v Turecku. Zákaz činnosti za sázení si vysloužilo 147 funkcionářů

Autor: ,
  19:09

Turečtí fandové před utkáním s Austrálií. | foto: Reuters

Turecký fotbalový svaz potrestal 147 současných i bývalých klubových funkcionářů zákazem činnosti na 45 dní za sázení. Informovala o tom agentura Reuters.

Disciplinární komise kvůli vyšetřování podezřelých sázek už v září suspendovala 448 činovníků ze dvou nejvyšších soutěží. Mezi potrestanými je i Ertugrul Dogan, předseda prvoligového Trabzonsporu.

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Turecký fotbal zasáhl sázkařský skandál už loni a federace od té doby zpřísnila kontroly. V rámci vyšetřování už potrestala různě dlouhými zákazy činnosti 149 rozhodčích a 1 024 hráčů. Kvůli korupci je navíc ve vazbě šéf rozhodčích Ferhat Gündogdu.

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Témata: sázení

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Sabah vs. DortmundFotbal - 3. kolo - 20. 10. 2026:Sabah vs. Dortmund //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 25.00
  • 9.50
  • 1.10
Fenerbahce vs. SlaviaFotbal - 3. kolo - 20. 10. 2026:Fenerbahce vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • -
  • -
  • -
Stuttgart vs. AtléticoFotbal - 3. kolo - 20. 10. 2026:Stuttgart vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
20. 10. 21:00
  • 3.37
  • 3.98
  • 2.08
PSG vs. BarcelonaFotbal - 3. kolo - 20. 10. 2026:PSG vs. Barcelona //www.idnes.cz/sport
20. 10. 21:00
  • 2.47
  • 4.71
  • 2.44
Neapol vs. Bodo/GlimtFotbal - 3. kolo - 20. 10. 2026:Neapol vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
20. 10. 21:00
  • 1.73
  • 4.17
  • 4.75
Manchester City vs. AEK AtényFotbal - 3. kolo - 20. 10. 2026:Manchester City vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
20. 10. 21:00
  • 1.14
  • 9.74
  • 19.40
Program a výsledky
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Výsledky

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