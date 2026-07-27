Snažila se uklidnit hráče, odnesla si otřes mozku. Rozhodčí přátelák nedokončila

Incident se odehrál v sobotním přátelském utkání mezi francouzskými Metami a nizozemským Sittardem. Mety nakonec zvítězily 3:1, ale ze všeho vyčnívala situace ze 40. minuty.
Za stavu 1:0 pro francouzský celek se uprostřed hřiště strhla mela. Všechno odstartoval zákrok jednoho z hráčů vítězného týmu, který i po zapískání stále držel svého soupeře za dres. Protivníka to vyprovokovalo a přitáhl si soka nazpět.
“Vriendschappelijke wedstrijd” 🥊 #fortunasittard pic.twitter.com/t20lMXQVtb— 🥥 (@FossoSzn) July 25, 2026
Načež přiběhli ostatní a začali se strkat.
Potyčku přiběhla uklidnit i šestadvacetiletá sudí, která mezi hráči skoro nebyla vidět. Když přiběhli další, patrně od jednoho z nich schytala úder loktem a odpadla na trávník.
Několik minut se nehrálo, Demoncayová se držela za bolavou ruku, zatímco se jí věnovali doktoři.
Agentura Reuters ironicky podotýká, že se vše odehrálo přímo před cedulí s nápisem „Respektujte sudí“.
Demoncayová zápas nedokončila, nejprve se přesunula do role asistentky, ale po poločase už se na hřišti neukázala. Podle zahraničních agentur utrpěla otřes mozku.