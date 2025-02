Radši jsem nevycházel z domu, říká sudí. Za vyloučení Bellinghama čelí výhrůžkám

„Provinil“ se tím, že o víkendu za ne zcela jasných okolností vyloučil Juda Bellinghama z Realu Madrid, který v Pamploně ztratil body (1:1) a v tabulce ho přeskočila Barcelona.

Následně španělský deník AS přišel s informací, že Munuera Montero řídí společnost Talentus Sports, která se zabývá sportovním poradenstvím a managementem. Mezi její klienty patří La Liga, španělská fotbalová asociace (RFEF), UEFA i některé profesionální kluby včetně Atlétika Madrid, Manchesteru City, Aston Villa či Paris St. Germain.

Pokud by se potvrdil střet zájmů, hrozí mu pokuta až sto tisíc eur a pět let zákazu činnosti rozhodčího. Fotbalová asociace oznámila, že do vyšetření případu ho nebude na zápasy delegovat.

„Žádná sportovní organizace mi nikdy v životě nezaplatila ani cent. Nikdy,“ zdůraznil Munuera Montero v rozhlasovém pořadu El Partidazo na Cope Radio.

„Když jsem viděl, že tahle zpráva vyšla, byl jsem první, kdo volal na asociaci. Posílám tam všechny faktury za přednášky na konferencích, kterých jsem se zúčastnil. Najdete tam nula eur, nulové vazby na jakýkoli subjekt. Chci všechny pomluvy a lži vyvrátit. Toho, který o mně rozšíří nepravdivé informace, zažaluju.“

Kodex RFEF stanoví, že rozhodčí nemohou být součástí jiných společností, jejichž zájmy „mohou narušovat plnění jejich profesních povinností“.

Munuera Montero společnost provozuje s obchodníkem Sergiem Sánchezem Castaňerem se sídlem v Córdobě. Ve stejné rezidenci má Sánchez Castaňer další firmu Deportalia Sport, která otevřeně spolupracuje s ligou, UEFA a mezinárodními federacemi.

Španělská média uvádějí, že na možný střet zájmů byl Munuera Montero při zakládání podnikání upozorňován.

Rozhodčí vylučuje Juda Bellinghama (vpravo) z Realu Madrid v utkání s Osasunou.

„Pokud jednal z neznalosti, dokážu to pochopit. Ale pokud ho už varovali, pak ta otázka nedává moc smysl. Pokud vám to může způsobit problémy a budete pokračovat, tak to o něm hodně vypovídá,“ nechal se v deníku AS slyšet někdejší mezinárodní sudí Iturralde González.

„Přednáším už několik let. Hodnoty, které mám jako rozhodčí, se snažím předávat mladým lidem. Jelikož se tomu věnuju opravdu dlouho, tak mě napadlo založit firmu. Jsem tu rok a s dalšími sportovci pořádáme besedy s firmami všeho druhu. A jako doplňkovou službu nabízíme bezplatnou službu na Linkedinu těm, kteří chodí na tyto konference. A právě kvůli této službě všechno vzniklo,“ hájí se sudí.

Kauzu zažehla situace ze sobotního utkání Osasuny s Realem, kdy Munuera Montera ukázal Bellinghamovi červenou kartu za urážku rozhodčího. Ten tvrdí, že vulgární anglická nadávka směřovala přímo k němu. Bellingham se hájí, že byl k sudímu otočený zády a zanadával si pro sebe, přičemž použil trochu jinou nuanci nejpoužívanější anglické nadávky na F, než uvádí rozhodčí.

Real v té době vedl 1:0, ale v druhém poločase v oslabení inkasoval a Munuera Montera se okamžitě stal terčem kyberútoků fanoušků

„Dnes to potkalo mě, ale nejsem první, ani poslední. Útočí na mých devět sourozenců, pomlouvají synovce. Nikdy bych nevěřil, že se něco takového může stát. Vymklo se to kontrole,“ posteskl si v rozhlasovém pořadu.

„Dostal jsem sto tisíc zpráv s vyhrůžkami smrtí nebo urážkami, tak jsem svůj účet na LinkedIn radši zablokoval. O sebe se nebojím, ale strach mám o rodinu. Nesou to těžce, tohle si rodiče nezasloužili.“