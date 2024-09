Nemá ambice, opřel se Ronaldo do ten Haga. United radí: Musíte vše změnit

Erika ten Haga už kritizoval právě před necelými dvěma lety. „Nechovám k němu žádný respekt, protože on nerespektuje mě,“ nebral si tehdy vůči nizozemskému kouči servítky. O pár dní později klub opustil a po mistrovství světa v Kataru zamířil do saúdskoarabského an-Nasru.

Jeho názor se ale od té doby příliš nezměnil.

„Nechci si tímhle dokazovat, že jsem měl tehdy pravdu. Už to není můj problém. Jenom řeknu, co si myslím a tím to pro mě končí,“ uvedl v podcastu svého bývalého spoluhráče Ria Ferdinanda, legendy Manchesteru United.

A pak spustil.

„United musí změnit úplně všechno. Podívejte se na trenéra – vyhlašuje, že nemůžou bojovat o titul či vítězství v Lize mistrů, což je prostě špatně,“ opřel se do 54letého kouče. „I když víte, že třeba ten potenciál nemáte, musíte hráčům říct, že se budete snažit. A pak se musíte opravdu snažit.“

Ten Hag je dlouhodobě pod velkým tlakem. S klubem sice během dvou let vyhrál Ligový pohár a FA Cup, ale jinak to zkrátka není úplně ono. A vstup do nové sezony měli United přímo tristní.

Cristiano Ronaldo během svého druhého angažmá v Manchesteru United.

Po třech kolech trůní anglický velkoklub se třemi body až na čtrnáctém místě, naposledy prohrál doma 0:3 s Liverpoolem.

„Potřebují začít s přestavbou. Je to stále jeden z nejlepších týmů na světě, ale musí se změnit,“ zdůraznil Ronaldo. „A oni moc dobře ví, že to je jediná cesta. Změnit vše od infrastruktury. Jsem rád, že nové vedení teď do klubu víc investuje a věci se pomalu mění, z čehož mám radost.“

Právě jeho odchod byl nicméně krokem, jenž se nesl ve znamení nové filosofie klubu a snahy změnit zaběhlé pořádky. „Samozřejmě mě mrzí, jak k tomu došlo, ale zároveň vím, že některé věci v životě prostě se prostě dějí. Už je to pryč,“ pravil Ronaldo smířlivě.

Jenže z několika nových akvizic, které měly klubu pomoct zpět na vrchol, se zatím žádná neuchytila. Slibovaná nová a úspěšnější éra je v nedohlednu. „Nejsem kouzelník jako Harry Potter, chce to čas,“ hájil se ten Hag po zmíněné porážce s Liverpoolem.

Tak co s tím?

„Když bude poslouchat Ruuda van Nistelrooije, může mu to jenom pomoct,“ připomněl Ronaldo, že někdejší útočník United je od léta asistentem trenéra. „Zná klub moc dobře a takové lidi musí poslouchat, ne pány z kanceláří. Nemůžete něco změnit, když nemáte potřebné znalosti.“

Při poslední větě významně mrknul na Ferdinanda. „Měl by poslouchat tebe, Roye Keana, Paula Scholese a další. Většina lidí, kteří fotbalu opravdu rozumí, jsou bývalí hráči nebo trenéři. Proto se tak daří třeba Pepu Guardiolovi. On totiž přesně ví, jak funguje kabina.“

„Věřím, že když bude poslouchat Ruuda, tak se situace zlepší,“ doplnil devětatřicetiletý Ronaldo.

Zní to možná až moc jednoduše, nezdá se vám? Ronaldův pohled na celou věc je skoro pohádkový, přesně jako z filmů o Harrym Potterovi, o nichž ten Hag mluvil. Jenže co když přesně takový vnější impuls klub potřebuje? Zvlášť ve chvíli, kdy se zdá, že nic jiného nezabírá.

„United přeji to samé, co sobě. Aby byli nejlepší. Pořád ten klub miluju. Nejsem typ, který by zapomínal na minulost,“ uzavřel Ronaldo.

Zvládne se slavný klub dostat zpět na vrchol? A bude u toho ten Hag?