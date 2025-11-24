Ronaldo opět uhranul nůžkami. Dojde si ve čtyřiceti pro nejhezčí gól roku?

Autor:
  11:15
Soupeřit bude třeba s nedávnou trefou skotského fotbalového reprezentanta Kennyho McLeana, který Dánům foukl gól z půlky. Je totiž jasné, že o tuhle nedělní parádu Cristiana Ronalda pánové nominující na cenu Ference Puskáse pro nejhezčí branku roku minimálně zavadí. Ještě jste ji neviděli?
Cristiano Ronaldo a jeho parádní gól nůžkami.

Cristiano Ronaldo a jeho parádní gól nůžkami. | foto: Reuters

Cristiano Ronaldo v dresu An-Nassru během diskuzí s rozhodčím.
Cristiano Ronaldo před utkáním saúdskoarabského An-Nassru.
Cristiano Ronaldo (vlevo) slaví gól se spoluhráčem a krajanem Joaem Felixem.
Cristiano Ronaldo se na červenou kartu, kterou viděl v listopadovém zápase s...
24 fotografií

Nápadně vám připomene třeba Ronaldův gól proti Juventusu v roce 2018, kdy mu po nelidském výskoku a šmiknutí nohama aplaudovali i fanoušci soupeře.

O sedm let později, ve čtyřiceti letech, to v sobě pořád má.

Už dávno nenosí dres Realu Madrid, ale ani žlutý trikot saúdskoarabského an-Nasru ho nebrzdí. Spíš naopak. V neděli se trefil podesáté v sezoně.

A jak!

Podívejte se na Ronaldův výstavní gól:

Sám svůj kousek sdílel na sociálních sítích s dovětkem: „Nejlepší popisek vyhrává.“

V šesté minutě nastavení, kdy už jeho tým pomalu slavil vítězství, ho téměř přelétl centr Nawafa Búšala, on se však našteloval, vyskočil a přes hlavu práskl balon do horního růžku brány. Ani gólman ho nestihl vyrazit.

An-Nasr si tak upevnil čtyřbodový náskok v čele tamní soutěže před al-Hilálem. Mezi ligovými střelci je Ronaldo druhý za svým klubovým i reprezentačním spoluhráčem Joaem Félixem, jenž má na kontě o jednu branku více.

Ronaldo by se ve své čtvrté sezoně v Saúdské Arábii po dvou druhých a jednom třetím místě už rád dočkal premiérového titulu, který dosud v jeho bohaté sbírce chybí.

Cristiano Ronaldo (vlevo) slaví gól se spoluhráčem a krajanem Joaem Felixem.

Vždyť portugalský kapitán sbíral ligové tituly v Anglii, Španělsku i Itálii.

Za tuhle ránu by navíc mohl získat další ocenění za gól roku, to první bral v roce 2009, když se v Lize mistrů trefil za Manchester United proti Portu z poloviny hřiště.

Zmíněné nůžky proti Juventusu se za rok 2018 umístily až na druhém místě za trefou Mohameda Salaha. Tentokrát mu triumf může překazit jak daleká střela McLeana, tak třeba nůžky Scotta McTominaye, které mimochodem vystřihl ve stejném zápase s Dánskem.

Ceny za nejhezčí gól se udělují vždy za rok a ohraničuje je datum kolem začátku srpna. Zda se zrovna Ronaldova trefa vejde do nominací, se tak fotbalová veřejnost dozví až za rok.

Cristiano Ronaldo před utkáním saúdskoarabského An-Nassru.

Sám ale cílí spíš na jinou metu. Vstřelil totiž gól číslo 954 a do legendární tisícovky už jich moc nechybí. Sice nedávno přiznal, že se blíží konec jeho kariéry, ale pořád má chuť startovat na rekordním šestém mistrovství světa, kde se v létě pokusí získat další trofej, která mu ještě schází.

Otázkou je, zda za svou červenou kartu proti Irsku nedostane až třízápasový trest, čímž by vynechal úvodní dvě utkání mistrovství světa.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Turín vs. ComoFotbal - 12. kolo - 24. 11. 2025:Turín vs. Como //www.idnes.cz/sport
24. 11. 18:30
  • 3.58
  • 3.24
  • 2.27
Sassuolo vs. PisaFotbal - 12. kolo - 24. 11. 2025:Sassuolo vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
24. 11. 20:45
  • 2.10
  • 3.27
  • 4.04
Manchester Utd. vs. EvertonFotbal - 12. kolo - 24. 11. 2025:Manchester Utd. vs. Everton //www.idnes.cz/sport
24. 11. 21:00
  • 1.89
  • 3.81
  • 4.24
Espaňol vs. SevillaFotbal - 13. kolo - 24. 11. 2025:Espaňol vs. Sevilla //www.idnes.cz/sport
24. 11. 21:00
  • 2.06
  • 3.40
  • 4.00
Galatasaray vs. Saint-GilloiseFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Galatasaray vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
25. 11. 18:45
  • 1.62
  • 4.36
  • 5.11
Ajax vs. BenficaFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Ajax vs. Benfica //www.idnes.cz/sport
25. 11. 18:45
  • 3.96
  • 3.90
  • 1.87
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Baníčku, co s tebou? Na jaře v Ostravě snili o Lize mistrů, teď bojují o záchranu

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Za pět let mohou mít domov, který jim bude závidět celá liga. Úchvatná oválná aréna, která už teď dostala název Nové Bazaly, se začne stavět v roce 2029 a pro fotbalovou Ostravu má být tím, čemu se...

24. listopadu 2025  11:21

Ronaldo opět uhranul nůžkami. Dojde si ve čtyřiceti pro nejhezčí gól roku?

Cristiano Ronaldo a jeho parádní gól nůžkami.

Soupeřit bude třeba s nedávnou trefou skotského fotbalového reprezentanta Kennyho McLeana, který Dánům foukl gól z půlky. Je totiž jasné, že o tuhle nedělní parádu Cristiana Ronalda pánové nominující...

24. listopadu 2025  11:15

Mohli jsme být už čtvrtí, křepčil teplický asistent. Frťala euforii krotil

Teplický trenér Zdenko Frťala

Fotbalové Teplice porazili v klíčové bitvě podzimu Ostravu, doma vyhrály teprve podruhé. Kdyby se hrálo na kdyby, bojujeme o Evropu! Nálada ve fotbalových Teplicích se přetočila do pozitivna, a to i...

24. listopadu 2025  11:07

Odporné! Rakušan a spol. odsoudili rasistické urážky romských dětí fanoušky

Děti z ústeckého fotbalového klubu Mongaguá na turnaji v Děčíně nazvaném...

I politická reprezentace, Národní sportovní agentura nebo fotbalová asociace jsou pobouřeni slovním rasistickým útokem na týmy romských fotbalových dětí z Ostravy a Jihlavy, které cestovaly z turnaje...

24. listopadu 2025  10:17

Styl předchozí trenéra Slovácku neseděl. Konečně chceme hrát fotbal, těší Tetoura

Daniel Tetour (vpravo) otevřel skóre nedělního derby se Zlínem a nasměroval...

Trápilo ho zranění, neměl důvěru trenéra Jana Kameníka. Že by právě Daniel Tetour ukončil téměř dva měsíce trvající gólový půst fotbalistů Slovácka, na to by si nevsadil asi ani on sám.

24. listopadu 2025  9:47

Curacao na mistrovství světa? Zázrak, jsme jako půl Brna, říká Cicilia

Rigino Cicilia přišel do Zbrojovky v září, ale kvůli nedotrénovanosti se zatím...

Pomerančový likér, stálé slunce a nyní... fotbal! Ostrov Curacao, který byl ještě v roce 2010 součástí Nizozemských Antil, bude vystupovat na jedné z nejsledovanějších akcí planety. Země patřící do...

24. listopadu 2025  9:44

NEJ Z LIGY: Baník na dně i Plechatého gólová premiéra. Probudil se Vojta?

Fanoušci ostravského Baníku na výjezdu v Teplicích

Po šestnácti kolech fotbalové ligy už není na dně tabulky Slovácko, ale Baník Ostrava, který prohrál i v Teplicích (0:1). V čele zůstává Slavia, která zvládla vršovické derby s Bohemians (3:1) i díky...

24. listopadu 2025  9:01

Messi rozhodl netradičně, podílel se na čtyřech gólech. Inter zabojuje o finále MLS

Lionel Messi slaví branku Interu.

Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi pomohl v nedělním semifinále Východní konference MLS gólem a třemi asistencemi k vítězství Miami 4:0 nad Cincinnati se záložníkem Pavlem Buchou v sestavě....

24. listopadu 2025  8:30

Přijde Sigma o střelce? Plzeň avizovala návrat Vašulína, může si ho bezplatně vzít

Olomoucký útočník Daniel Vašulín si dělá prostor v souboji s Erikem Hunalem z...

Po hodině hry se položil do centru z levé strany a i v pádu propálil vše, co mu stálo v cestě. Že fotbalista Daniel Vašulín zažívá nejlepší sezonu kariéry, netřeba připomínat. Radostným gestem...

24. listopadu 2025  7:45

Slovácko - Zlín 2:0, úspěšná premiéra pro Skuhravého, derby rozhodla první půle

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu.

Úspěšnou premiéru na lavičce fotbalistů Slovácka má za sebou trenér Roman Skuhravý. Jeho svěřenci zvítězili v 16. ligovém kole v regionálním derby nad Zlínem 2:0. O výhře rozhodli v první půli, kdy...

23. listopadu 2025  17:59,  aktualizováno  21:02

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Plzeň kritizuje Jablonec za nepřipravené hřiště. Nepochopitelné, zlobil se Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský

Po domácí porážce 3:5 se Slavií zažil trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský po reprezentační přestávce další divokou gólovou show. Jeho tým v Jablonci skvěle začal, bleskově vedl o dvě branky, po...

23. listopadu 2025  19:42

Arsenal ovládl derby, Tottenhamu nastřílel čtyři góly. Aston Villa otočila na Leedsu

Eberechi Eze z Arsenalu se spoluhráči slaví vstřelený gól.

Jednoznačnou záležitost přinesl šlágr nedělního programu 12. kola anglické fotbalové ligy. Arsenal v londýnském derby porazil Tottenhamem suverénně 4:1. Hattrickem se blýskl záložník Eze. Aston Villa...

23. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno  19:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.