Mise Juventus, díl druhý. Co žene Ronalda do dalších sezon?

Že jedním dechem dodal, že si zatím užívá každou vteřinu na hřišti, nic ho nebolí a klidně také může hrát až do čtyřiceti? To už se tolik nerozebíralo. Nikdy dřív totiž Ronaldo tak konkrétně a nahlas nemluvil o vidině konce. Léta působil jako nesmrtelný superhrdina, který bude góly střílet pořád.

Teď, s pětatřicítkou na krku, si možná sám uvědomuje, že závěr jeho výjimečné éry se – byť třeba velmi pozvolna – blíží.

A tak by si i fanoušci měli vážit toho, že ho pořád vidí na hřišti v top formě: třeba už dnes večer v Parmě, kde pro jeho Juventus startuje nový ročník italské ligy.

Co by se asi muselo stát, aby turínský tým, kterému v létě přibyl na dresy růžový pruh, nevyhrál titul? Získal jich osm v řadě a devátý se bere jako samozřejmost.



„Vytvořili jsme jeden z nejsilnějších týmů v Evropě,“ pochvaloval si viceprezident Pavel Nedvěd, když včera na tiskové konferenci zastoupil nového kouče Sarriho, který doma doléčuje zápal plic. „Věříme si, protože máme skvělé hráče.“

Je fakt, že Juventus vypadá zase o něco silnější. V létě vyhrál velkou přetahovanou o stopera De Ligta, přivedl i obránce Danila, zadarmo záložníky Rabiota s Ramseym a k nečekanému návratu přesvědčil gólmanskou legendu Buffona.

Ale stejně se černobílý svět pořád bude točit kolem Ronalda. I když je ve věku, kdy málokdo dokáže být tahounem, druhý díl mise Juventus začíná opět v roli megahvězdy.

Vedení na něj spoléhá natolik, že se nečekaně zbavilo talentovaného Moise Keana: devatenáctiletého italského reprezentanta prodalo za 700 milionů korun do Evertonu.

Zjevně nikdo nepochybuje o tom, že Ronaldo bude dál střílet góly. Nepřestává na sobě makat, nechybí mu motivace, i když vyhrál, co se dalo. A kromě tváře sebevědomého suveréna, módemana a frajírka se silnou vrstvou gelu ve vlasech ukázal v létě jednu novou: starostlivou a zodpovědnou.

Během dovolené vzal syna Cristiana juniora do Lisabonu, aby mu ukázal, kde bydlel, když přišel z Madeiry dobývat fotbalový svět v dresu Sportingu. Otevřel dveře do skromného pokoje, kde přebýval od dvanácti let, a devítiletý klučina si úžasem promnul oči: „To jako vážně, tati? Tady jsi fakt musel žít?“

Tuhle historku Ronaldo minulý týden převyprávěl novinářům. Poté, co si postěžoval na rostoucí přestupové částky, prozradil, že ač jeho čtyři děti vyrůstají v luxusu, snaží se je vychovávat k cílevědomosti.

„Děti si myslí, že v životě je všechno jednoduché. Že krásné bydlení, oblečení nebo auto jim spadne do klína. Snažím se jim zdůrazňovat, že jen talent nestačí. A že jen když tvrdě dřete a dáváte si vysoké cíle, můžete na to všechno dosáhnout.“

Jeho hlavní cíl teď zní: vyhrát s Juventusem Ligu mistrů. A dokud ho požene tahle motivace, s koncem kariéry to nebude tak žhavé.