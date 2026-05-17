Ronaldo stále čeká na velkou trofej s an-Nasrem, v sobotu mu nevyšly dvě šance

V rozhodujícím duelu asijské obdoby Evropské ligy an-Nasr podlehl v Rijádu Gambě Ósaka 0:1. O triumfu japonského celku rozhodl v prvním poločase turecký útočník Deniz Hammat, jehož trefu dlouho zkoumal videorozhodčí kvůli možnému ofsajdu. An-Nasru nebyla nic platná územní převaha a větší střelecká aktivita. Dobrou šanci na vyrovnání nevyužil před přestávkou ani Ronaldo.
An-Nasr utrpěl finálovou porážku pět dní poté, co tým smolně nevyužil šanci na předčasný zisk saúdskoarabského titulu. Ve šlágru s al-Hilálem ho už jen sekundy dělily od vítězství 1:0, které by znamenalo konec sedmiletého čekání na triumf v soutěži, jenže těsně před koncem dlouhého nastavení si brazilský brankář Bento srazil lehký míč rozehraný autovým vhazováním do vlastní branky.
Al-Hilál tím udržel pětibodový rozdíl s jedním zápasem k dobru a v sobotu přidal domácí vítězství 2:0 nad SC Neom. Při dvoubodovém manku rozhodne čtvrteční poslední kolo – an-Nasr v něm přivítá sestupem ohrožený Damac, al-Hilál se představí na hřišti al-Fajhá, kterému na desátém místě tabulky prakticky o nic nejde.
Jednačtyřicetiletý Ronaldo působí v celku z Rijádu od prosince 2022 a v tamní lize už nastřílel sto branek. Na premiérový titul ale čeká. V minulosti se historicky nejlepší reprezentační střelec radoval z ligového primátu v barvách Manchesteru United, Realu Madrid a Juventusu Turín.