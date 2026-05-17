Ronaldo stále čeká na velkou trofej s an-Nasrem, v sobotu mu nevyšly dvě šance

  11:08
Hvězdný portugalský útočník Cristiano Ronaldo se stále nedočkal velké trofeje na angažmá v an-Nasru, v sobotu měl přitom saúdskoarabský fotbalový klub dokonce dvě šance na zisk některé z nich. V domácí soutěži ale uspěl konkurenční al-Hilál v dohrávce a před posledním kolem snížil náskok vedoucího an-Nasru na dva body. A o několik hodin později Ronaldo a spol. prohráli finále tzv. asijské Ligy mistrů 2, druhé nejvýznamnější klubové soutěže na kontinentu po elitní Champions League.
foto: Reuters

V rozhodujícím duelu asijské obdoby Evropské ligy an-Nasr podlehl v Rijádu Gambě Ósaka 0:1. O triumfu japonského celku rozhodl v prvním poločase turecký útočník Deniz Hammat, jehož trefu dlouho zkoumal videorozhodčí kvůli možnému ofsajdu. An-Nasru nebyla nic platná územní převaha a větší střelecká aktivita. Dobrou šanci na vyrovnání nevyužil před přestávkou ani Ronaldo.

An-Nasr utrpěl finálovou porážku pět dní poté, co tým smolně nevyužil šanci na předčasný zisk saúdskoarabského titulu. Ve šlágru s al-Hilálem ho už jen sekundy dělily od vítězství 1:0, které by znamenalo konec sedmiletého čekání na triumf v soutěži, jenže těsně před koncem dlouhého nastavení si brazilský brankář Bento srazil lehký míč rozehraný autovým vhazováním do vlastní branky.

Al-Hilál tím udržel pětibodový rozdíl s jedním zápasem k dobru a v sobotu přidal domácí vítězství 2:0 nad SC Neom. Při dvoubodovém manku rozhodne čtvrteční poslední kolo – an-Nasr v něm přivítá sestupem ohrožený Damac, al-Hilál se představí na hřišti al-Fajhá, kterému na desátém místě tabulky prakticky o nic nejde.

Jednačtyřicetiletý Ronaldo působí v celku z Rijádu od prosince 2022 a v tamní lize už nastřílel sto branek. Na premiérový titul ale čeká. V minulosti se historicky nejlepší reprezentační střelec radoval z ligového primátu v barvách Manchesteru United, Realu Madrid a Juventusu Turín.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly, má okolnosti porážky 0:2 v Teplicích v předposledním kole prvoligové nadstavby za nepřijatelné. Sudí v čele s Ondřejem Berkou ve většině sporných situací...

17. května 2026  9:41

Na zisk mistrovského titulu čekaly dlouhých pět let. Teď ho stvrdily sparťanské fotbalistky přímo na hřišti největšího rivala. Slavii v ligovém pražském derby porazily 2:0 a jaly se oslavovat. Za...

17. května 2026

Až jeho gól hlavou po rohovém kopu Daniela Holzera v první minutě nastaveného času definitivně uklidnil fotbalisty Baníku Ostrava. Kapitán Michal Frydrych rozhodl o výhře 2:0, což i díky výhře Teplic...

17. května 2026  6:24

Když nabroušený Pavel Šustr, trenér fotbalistů pražské Dukly, kráčel na tiskovku po sobotní kalamitě v Teplicích, zvesela hlásil do pléna: „Dneska bude legrace!" A byla.

16. května 2026  22:20,  aktualizováno  23:32

Zachmuřené obličeje. Ponurá atmosféra. Nálada ostravských fanoušků před utkáním fotbalistů Baníku se Zlínem nebyla nijak optimistická. Po něm se přece jen trochu usmívali. Šance Ostravanů na záchranu...

16. května 2026  21:05

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Fotbalisté Manchesteru City ve finále Anglického poháru porazili Chelsea 1:0. Trofej získali po třech letech a poosmé celkově, čímž se v historických tabulkách vyrovnali Tottenhamu, Liverpoolu a...

16. května 2026  19:22

Olomoučtí fotbalisté vykročili ke konečnou sedmé pozici, která s sebou nese prémii tři miliony korun a postup do 3. kola domácího poháru v příští sezoně. V úvodním finálovém utkání prostřední...

16. května 2026  16:44,  aktualizováno  19:04

Fotbalisté ostravského Baníku mají záchranu ve svých rukách. Ve čtvrtém kole nadstavby porazili Zlín 1:0 a před závěrečným zápasem na Dukle mají stejně bodů jako pražský konkurent, který prohrál v...

16. května 2026  16:41,  aktualizováno  19:02

Fotbalisté pražské Dukly pohrdli první možností, jak odvrátit přímý sestup do druhé ligy. Ve čtvrtém kole nadstavby podlehli v Teplicích 0:2 a jejich rival Baník Ostrava se na něj bodově dotáhl....

16. května 2026  16:42,  aktualizováno  18:58

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Fotbalisté Slovácka se na blížící se baráž zrovna pozitivně nenaladili. V předposledním dějství nadstavby podlehli doma Mladé Boleslavi vysoko 0:3, dva góly dal do půle dorostenec Kovářík, po hodině...

16. května 2026  16:42,  aktualizováno  18:51

Celtic Glasgow má rekordní 56. titul, fotbalovým mistrem Skotska je i aktuálně zraněný útočník Tomáš Čvančara. V rozhodujícím zápase Celtic porazil Hearts 3:1, hostům k senzaci zbývalo jen několik...

16. května 2026  17:14

