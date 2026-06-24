Ronaldinho už má smlouvu. V Serii C by měl nastoupit nejméně jednou

I samotný majitel Ignazio Cipriani na prezentaci Ronaldinhova angažmá v jednom z dějišť mistrovství světa Miami nicméně naznačil, že se nebude jednat o plnohodnotné angažmá, když prohlásil, že někdejší míčový kouzelník odehraje „přinejmenším jeden soutěžní zápas“. Přípravy na sezonu se mistr světa z roku 2002 nezúčastní.
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„Ronaldinho zasáhne nejméně do jednoho zápasu Serie C. Chce poslední gól své kariéry dát v Ravenně,“ řekl Cipriani na úterní akci. „Nevíme přesně, kdy na jeho debut dojde, bude to ale domácí zápas. Možná jich absolvuje i víc, to teprve uvidíme,“ dodal.
Ronaldinho, jenž působí na mistrovství světa jako ambasador a šéf Ravenny patří už léta k jeho přátelům, už dříve prohlásil, jak se těší na „tanec s míčem“. Média se nicméně shodují, že se jedná především o sňatek z rozumu a jsou za ním hlavně komerční cíle obou stran. Ronaldinho bude mít možnost uvést na trh svoji značku sportovního oblečení a Ravenna ji jako první tým bude používat. Členu podnikatelské dynastie Ciprianimu to přinese celosvětovou pozornost.
Ronaldinho dosud poslední utkání úspěšné kariéry odehrál v září 2015 za Fluminense. Zářil v Evropě v Paris Saint-Germain, v Barceloně po boku mladého Lionela Messiho a v AC Milán. Má mimo jiné dva španělské a jeden italský titul a triumf v Lize mistrů 2006 s Barcelonou. V dresu brazilské reprezentace nastoupil k 97 zápasům a vstřelil 33 branek.