Není však jasné, zda se jedná pouze o propagační akci, nebo zda bude Ronaldinho skutečně hrát.
Oficiálně má být dohoda s Ravennou oznámena v úterý v Miami během mistrovství světa, na němž Ronaldinho působí jako ambasador. Šéf Ravenny Ignazio Cipriani patří už léta k jeho přátelům.
„Nové barvy, stejný smích. Nemůžu se dočkat, až budu zase tancovat s míčem a společně s Ignaziem a celou rodinou Ciprianiových psát novou kapitolu,“ citovala italská média Ronaldinha.
Připomeňte si některé Ronaldinhovy momenty, které bavily diváky:
Dosud poslední utkání své úspěšné kariéry odehrál Ronaldinho v září 2015 za Fluminense. V červenci by se měl na trávník vrátit v dresu Ravenny, které v minulé sezoně jen těsně unikl postup do Serie B. Jak často bude hvězdný Brazilec nastupovat, není jasné, některá italská média hovoří pouze o jednom utkání.
Ronaldinho zářil v Evropě v Paris Saint-Germain, v Barceloně po boku mladého Lionela Messiho a v AC Milán. Má mimo jiné dva španělské a jeden italský titul a triumf v Lize mistrů 2006 s Barcelonou. V dresu brazilské reprezentace nastoupil k 97 zápasům a vstřelil 33 branek.