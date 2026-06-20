Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Žonglér a filuta chystá návrat? Ronaldinho má ve 46 letech nastoupit ve 3. italské lize

Autor:
  14:23
Brazilský míčový kouzelník Ronaldinho by se mohl po jedenácti letech od ukončení kariéry znovu představit v soutěžním fotbalovém zápase. Mistr světa z roku 2002 chystá podle italských médií ve 46 letech comeback v barvách třetiligové Ravenny.

Ronaldinho pózuje na vyhlášení Zlatého míče. | foto: Reuters

Není však jasné, zda se jedná pouze o propagační akci, nebo zda bude Ronaldinho skutečně hrát.

Oficiálně má být dohoda s Ravennou oznámena v úterý v Miami během mistrovství světa, na němž Ronaldinho působí jako ambasador. Šéf Ravenny Ignazio Cipriani patří už léta k jeho přátelům.

„Nové barvy, stejný smích. Nemůžu se dočkat, až budu zase tancovat s míčem a společně s Ignaziem a celou rodinou Ciprianiových psát novou kapitolu,“ citovala italská média Ronaldinha.

Připomeňte si některé Ronaldinhovy momenty, které bavily diváky:

Dosud poslední utkání své úspěšné kariéry odehrál Ronaldinho v září 2015 za Fluminense. V červenci by se měl na trávník vrátit v dresu Ravenny, které v minulé sezoně jen těsně unikl postup do Serie B. Jak často bude hvězdný Brazilec nastupovat, není jasné, některá italská média hovoří pouze o jednom utkání.

Ronaldinho zářil v Evropě v Paris Saint-Germain, v Barceloně po boku mladého Lionela Messiho a v AC Milán. Má mimo jiné dva španělské a jeden italský titul a triumf v Lize mistrů 2006 s Barcelonou. V dresu brazilské reprezentace nastoupil k 97 zápasům a vstřelil 33 branek.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Dynamo Kyjev vs. SlaviaFotbal - - 20. 6. 2026:Dynamo Kyjev vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
20. 6. 16:00
  • 1.58
  • 4.11
  • 4.79
Nizozemsko vs. ŠvédskoFotbal - Skupina F - 20. 6. 2026:Nizozemsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
20. 6. 19:00
  • 1.71
  • 4.19
  • 4.83
Německo vs. Pobřeží slonovinyFotbal - Skupina E - 20. 6. 2026:Německo vs. Pobřeží slonoviny //www.idnes.cz/sport
20. 6. 22:00
  • 1.51
  • 4.81
  • 6.20
Ekvádor vs. CuraçaoFotbal - Skupina E - 21. 6. 2026:Ekvádor vs. Curaçao //www.idnes.cz/sport
21. 6. 02:00
  • 1.14
  • 8.70
  • 21.80
Tunisko vs. JaponskoFotbal - Skupina F - 21. 6. 2026:Tunisko vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
21. 6. 06:00
  • 6.62
  • 4.23
  • 1.55
Španělsko vs. Saúdská ArábieFotbal - Skupina H - 21. 6. 2026:Španělsko vs. Saúdská Arábie //www.idnes.cz/sport
21. 6. 18:00
  • 1.09
  • 10.90
  • 29.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Mexiko zvažuje, že před Čechy omezí prodej alkoholu

Sledujeme online
Tisíce mexických fanoušků se sešli u sochy Anděla, symbolu mexické...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Podával jsem ti balony! houkl Ronaldo na Horvátha. A já jen čuměl, směje se syn

Premium
Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo v tréninkovém středisku Juventusu, kde se...

Jen si to představte. Cristiano Ronaldo, jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, globální celebrita a pro fanoušky modla, vás potká v Juventusu a houkne na vás: „Já ten obličej odněkud znám......

Fotbalové přestupy ONLINE: Mannsverk pokračuje ve Spartě, Liberec posiluje

Sledujeme online
Sparťanský záložník Sivert Mannsverk stíhá Patrika Dulaye z Liberce.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

20. června 2026  14:57

Sparta vykoupila Mannsverka z Ajaxu. Ukázal správnou mentalitu, řekl Rosický

Zleva Sivert Mannsverk (Sparta) v souboji s Lukášem Provodem ze Slavie.

Norský záložník Sivert Mannsverk se stal kmenovým hráčem fotbalové Sparty. Ta ho získala na trvalý přestup z Ajaxu, odkud v uplynulé sezoně na Letné hostoval. Podepsal víceletý kontrakt.

20. června 2026  14:54

Žonglér a filuta chystá návrat? Ronaldinho má ve 46 letech nastoupit ve 3. italské lize

Ronaldinho pózuje na vyhlášení Zlatého míče.

Brazilský míčový kouzelník Ronaldinho by se mohl po jedenácti letech od ukončení kariéry znovu představit v soutěžním fotbalovém zápase. Mistr světa z roku 2002 chystá podle italských médií ve 46...

20. června 2026  14:23

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Mexiko zvažuje, že před Čechy omezí prodej alkoholu

Sledujeme online
Tisíce mexických fanoušků se sešli u sochy Anděla, symbolu mexické...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

20. června 2026  12:29

Brazilci vyhlíží Neymarův návrat. Snad nám pomůže celé MS vyhrát, doufá Vinícius

Brazilec Neymar sleduje z lavičky zápas proti Maroku.

Jeho nominace vyvolala rozpaky, které se jen potvrdily, když kvůli zranění musel vynechat úvodní dva zápasy šampionátu. Na ten třetí by ale brazilský fotbalista Neymar měl být připravený. „V neděli...

20. června 2026  11:42

Sigmu dál povede Hapal. Asistovat mu budou trenéři z Polska i Portugalska

Olomoucký trenér Pavel Hapal v utkání se Slováckem.

Sigma vyřešila klíčovou otázku léta. V trenérském křesle zůstává generální sportovní manažer Pavel Hapal. Na pomoc mu přichází trojice nových zahraničních asistentů. Do chodu týmu se zapojí Jaime...

20. června 2026  10:30

OBRAZEM: Vítejte v novém Glasgow! Jak Boston obsadili (nejenom) skotští fanoušci

Fanoušci v Bostonu během mistrovství světa ve fotbale.

Zápas s Marokem jejich národní fotbalový tým sice prohrál 0:1, i tak si to ale skotští fanoušci v ulicích amerického Bostonu užili. A nejenom oni! Prostřednictvím snímků fotografa Michala Růžičky se...

20. června 2026  10:23

Zakryl si ústa a šel ven. Lex Prestianni poprvé v akci, pocítil ho „smolař“ Almirón

Paraguayský záložník Miguel Almirón diskutuje s rozhodčím Ivánem Bartonem.

Je to jedna z pravidlových novinek na probíhajícím fotbalovém šampionátu. Zakryjete si ústa a soupeři něco řeknete - automaticky dostáváte červenou kartu. Jako první tuhle úpravu na turnaji pocítil...

20. června 2026  8:30

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off a možní soupeři Česka

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

První účastníky play off mistrovství světa ve fotbale už známe. Vítězství ve skupině si zajistily pořadatelské výběry Mexika a USA. O postup stále hrají i Češi, potřebují však body z utkání proti...

20. června 2026  8:23

10. den MS ve fotbale 2026: Nizozemsko proti Švédsku, Německo čeká Pobřeží slonoviny

Nizozemec Virgil van Dijk slaví trefu v duelu s Japonskem.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují zápasy druhého kola. Německo nastoupí proti Pobřeží slonoviny, ve druhém utkání skupiny E se debutant Curaçao pokusí získat první body proti Ekvádoru. Ve...

20. června 2026  7:58

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

20. června 2026  7:34

Turecko - Paraguay 0:1, výhra po rychlém gólu i s červenou. Poražení na MS končí

Fotbalisté Paraguaye slaví výhru nad Tureckem, poražení smutní po vyřazení z...

Po překvapivé porážce s Austrálií podlehli turečtí fotbalisté nečekaně i Paraguayi a končí na mistrovství světa už ve skupině. Matías Galarza poslal Jihoameričany do vedení už po 64 sekundách a...

20. června 2026  4:59,  aktualizováno  7:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.