Pokud jste už náhodou kdesi narazili na video z tréninkového hřiště, kde vystřihl parádní zakroucenou ránu přes zeď, muselo vás to okamžitě trknout. Celý táta! Ten typický náklon, ladný švih pravačkou, výjimečný mix síly a techniky... To se těžko učí, to se zřejmě musí dědit. A kdo by mohl dostat do vínku lepší fotbalové geny než mládenec jménem Romeo Beckham?