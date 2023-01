Už ne tenis ani Miami, Beckham junior volí těžší cestu. Až do Premier League?

Pro druhého nejstaršího syna slavného otce to může být důležitý krok na jeho znovu nastoupené fotbalové cestě. Nebo poslední šance? Z béčka Interu Miami zamířil Romeo na začátku měsíce na půlroční hostování do anglického Brentfordu, kde by měl primárně nastupovat za rezervu.

Nikde však není psáno, že se časem neposune třeba i do prvního týmu...

Vždyť i trenér Neil MacFarlane, který ho v druhé partě londýnského Brentfordu vede, tvrdí: „Okamžitě nás zaujal! Nesmírně rychle se sžil s celým mužstvem, zapadl a zlepšil se i kondičně. Technicky je na tom skvěle.“

Což nepřekvapí, když uvážíte, co dostal do vínku od táty Davida, mistra oboru. Podobně jako bratři Brooklyn a Cruz začínal v akademii Arsenalu, odkud ho ovšem ve dvanácti letech vyřadili.

Možná i proto malý Romeo na fotbal na čas zanevřel. Tátovi oznámil: „Končím!“

Život obyčejného školáka následně kombinoval s modelingem a tenisem, kterému v pubertě propadl. Až do osmnácti ho s raketou v ruce cepovali i Andy Murray či Grigor Dimitrov, svého času světová jednička a trojka, kteří přesvědčovali, že Beckham junior má výjimečné nadání.

Nejen fotbalista, ale také model. Romeo Beckham, syn Davida Beckhama, na Fashion Awards v Londýně.

Jenže Romeo se na prahu dospělosti znovu přiklonil ke sportu, který má v genech.

Nazul kopačky a začal se rozkoukávat v rezervě zmiňovaného Miami, které patří otci. V třetí nejvyšší americké soutěži si v průběhu loňské sezony připsal dva góly a deset asistencí a nyní, ve dvaceti letech, usoudil, že nastal čas vykročit dál.

Proč zrovna Brentford?

Zčásti jistě i kvůli dobrým vztahům, které otec David udržuje se sportovním ředitelem Lee Dykesem. Koncem září, kdy Romeo ve Spojených státech dohrál sezonu, měl v Brentfordu nadhodit: „Co kdyby kluk na podzim trénoval u vás?“

A Romeo se ještě v průběhu října k novému týmu skutečně připojil; trenéry i spoluhráče v rezervě Brentfordu prý zaujal okamžitě. „I když nebyl na zkoušce ani nehrál o nové angažmá, trénoval tak tvrdě, jak jen to jde,“ cenili trenéři.

To oni pak přišli s nápadem, aby snaživý mladík v Brentfordu působil také oficiálně.

Jistě, jméno Beckham mu spoustu dveří otevírá. Příležitosti, o které při svém návratu k fotbalu možná ani nesnil, se však musí chopit především on sám. Je na něm, aby dokázal, že nejde pouze o PR krok klubu a snahu o zviditelnění, jak namítá řada kritiků.

„Opravdu jsme z něj nadšení,“ ujišťuje ještě jednou kouč MacFarlane.

Mimochodem, B-tým Brentfordu je v anglickém fotbale dost neobvyklý projekt, svým způsobem anomálie. Klub ho založil v roce 2016, kdy naopak zrušil vlastní, příliš nákladnou akademii, ze které mu bez adekvátní kompenzace prchali talentovaní hráči na prestižnější londýnské adresy.

Rezerva ani nehraje žádnou ligovou soutěž, organizuje vlastní zápasy se soupeři z celé Evropy, účastní se turnajů a ve stejném režimu funguje i poté, co Brentford kvůli regulím Premier League znovuotevřel i mládežnické výběry. Pro Thomase Franka, dánského trenéra prvního týmu, funguje jako jeden z důležitých zdrojů.

V předchozích sezonách se z béčka do první ligy posunul například obránce Mads Roerslev, záložník Ryan Trevitt do něj pozvolna nakukuje letos. Co Beckham?

„Cítím se tady opravdu skvěle,“ vyprávěl s širokým úsměvem, zatímco i s otcem pózoval v červenobílých barvách.

Při svém debutu v duelu londýnského poháru (London Senior Cup), který právě rezerva Brentfordu letos obhajuje, pomohl coby střídající hráč k obratu proti týmu Erith & Belvedere, jenž jinak působí v deváté nejvyšší soutěži.

Na pravý kraj zálohy Beckham Jr. nastoupil za stavu 1:2 a Brentford nakonec zvítězil 3:2. Několika zatočenými centry připomněl i vlastního otce, který Romeovu anglickou dospělou premiéru sledoval z bezprostřední blízkosti.

Fanoušci obestoupili Davida Beckhama během utkání Brentfordu B, za který poprvé nastoupil i jeden z jeho synů Romeo. David Beckham prchá ze zápasu vlastního syna Romea přes plot. Aby se vyhnul fanouškům.

V černém kulichu a tmavé bundě se VIP návštěvník snažil, aby ho asi pět stovek diváků v rohu hřiště za klandrem nepoznalo. Marně. V průběhu druhé půle, kdy na trávník vběhl i mladý Romeo, se bývalý anglický reprezentant ocitl v obklopení fanoušků lačných po společné fotce a autogramu.

Krátce po zápase proto Beckham raději utekl přes plot, což zachytili přítomní fotografové z anglických médií.

Že si nenechali ujít zrovna takové utkání, svědčí o tom, jak jméno Beckham (nejen) na ostrovech pořád táhne. Kvůli neustálému srovnávání s otcem, v němž nemá šanci obstát, to má složité i samotný Romeo. David v jeho věku táhl Manchester United za titulem, záhy debutoval v národním týmu a stal se jedním z nejobletovanějších anglických sportovců všech dob.

Romeův dobrovolný úkrok ze zámořského klidu však svědčí o tom, že i on se o svou šanci chce porvat. V podmínkách, které nemusejí být zdaleka tak snadné, i v konkurenci, jež je mnohem neúprosnější než za oceánem.

Teď už záleží na něm. Uspěje?