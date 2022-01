Usmíření v Chelsea? Lukaku se vrací do tréninku, v klubu zůstane

Kvůli rozhovoru pro Sky Italia, ve kterém si postěžoval na své angažmá v Chelsea, vynechal Lukaku nedělní šlágr anglické ligy proti Liverpoolu (2:2).

Trenér Tuchel ho i po konzultaci se zkušenějšími hráči nenominoval.

„O týmu rozhoduji já. Hráčům naslouchám a jakmile znám jejich stanovisko, udělám rozhodnutí. Je to jejich klub, jejich tým. Nemohu konat jen na základě mého přesvědčení,“ nastínil Tuchel nezbytnou součást manažerské práce.

„V první řadě musíme chránit tým. Tým, který zastává nějaké hodnoty. Ale není to poprvé, co jsem s hráči komunikoval. S pěti, šesti hráči věci konzultuji na denní bázi, abych věděl, jak věci vnímají,“ dodal německý kouč.

Chelsea proti Liverpoolu remizovala počtvrté z pěti posledních zápasů. Vedoucí Manchester City proto na ni získal už desetibodový náskok.

Lukaku proti Evertonu (1:1) a Wolverhamptonu (0:0) chyběl kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. Vrátil se na poločas proti Aston Ville (3:1) a vstřelil vítězný gól. Pak se trefil i při remíze 1:1 s Brightonem.

Den poté vyšel předtočený rozhovor ze začátku prosince, ve kterém Lukaku svými výroky Tuchela překvapil. „Nikdo jsme nevěděli o tom, že by byl Romelu nešťastný. Nečekali jsme to,“ přiznal.

„Je naším hráčem a zůstane jím i nadále. Kolem toho jeho prohlášení byl příliš velký humbuk, úplně jsme ztratili koncentraci na zápas. Než uděláme nějaká další rozhodnutí, musíme pečlivě vyhodnotit situaci - nespoléhat na to, co píšou média, ale pochopit, co řekl a proč to řekl,“ dodal kouč Chelsea.

Teď už v Chelsea vzduch vyčistili a doufají, že jí Lukaku pomůže se vrátit do boje o titul, píše Sky Sports. Shodly se na tom všechny zúčastněné strany.

Zatím ale útočník, za jehož návrat v Londýně zaplatili 97,5 milionu liber (téměř tři miliardy korun), tak úplně nenaplňuje očekávání.

Zbrzdila ho zmíněná nákaza koronavirem či vymknutý kotník z duelu Ligy mistrů proti Malmö, kvůli kterému chyběl pět zápasů. Zatím zvládl vstřelit sedm gólů v osmnácti utkáních - pět v Premier League a dvě v Lize mistrů.