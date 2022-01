Kauza Lukaku: šlágr vynechal a v Chelsea řeší, co dál. Tuchel chtěl klid

Lukaku chyběl v nominaci poté, co si v týdnu v rozhovoru pro Sky Italia postěžoval, že není v londýnském klubu spokojený.

Chelsea svými výroky překvapil.

„Nikdo jsme nevěděli o tom, že by byl Romelu nešťastný. Nečekali jsme to,“ přiznal v pátek trenér Tuchel. Pro nedělní duel s třetím Liverpoolem belgického útočníka vynechal. Prý aby před důležitým zápasem uklidnil situaci.

„Je naším hráčem a zůstane jím i nadále. Kolem toho jeho prohlášení byl příliš velký humbuk, úplně jsme ztratili koncentraci na zápas. Než uděláme nějaká další rozhodnutí, musíme pečlivě vyhodnotit situaci - nespoléhat na to, co píšou média, ale pochopit, co řekl a proč to řekl,“ prohlásil kouč Chelsea.

Lukaku si v předtočeném rozhovoru, jenž byl zveřejněn ve čtvrtek, postěžoval i na současný herní styl Chelsea, který mu nevyhovuje. Tuchel si ale jeho slova nebere osobně.

„Nevnímám to jako útok na svou osobu, necítím žádnou zášť. Zvládneme to. Není to poprvé, co nějaký rozhovor vzbudil podobný ohlas,“ řekl německý kouč, jenž konzultoval situaci i se zkušenými fotbalisty v kádru.

„Pravidelně mluvíme s pěti šesti hráči, abychom měli větší přehled a jasnou představu o situaci uvnitř týmu. Rozhodnutí dělám já, ale tohle není můj klub, nemůžu se rozhodovat pouze na základě svých pocitů,“ dodal Tuchel, který nechtěl předjímat, zda se může Lukaku vrátit do sestavy už ve středečním semifinále Ligového poháru s Tottenhamem.

Londýnský tým za Lukakua v létě zaplatil rekordních 97,5 milionu liber (2,9 miliardy korun), osmadvacetiletý Belgičan ale zatím nenaplňuje očekávání. I vinou zranění a problémů s koronavirem vstřelil v 18 soutěžních zápasech jen sedm gólů. V Interu Milán při svém předchozím angažmá nasázel během dvou let 64 branek.