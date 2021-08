Lukakův dominantní návrat. Zničil stopery Arsenalu a hlásí: Už nejsem kluk

Byl to jeho třetí kontakt s míčem v zápase. Běžela čtrnáctá minuta a belgický útočník uklízel do prázdné brány nahrávku Reece Jamese, který poté stvrdil vítězství favorita 2:0.

Pak už utíkal slavit k rohovému praporku s prstem na rtech, jako by vzkazoval: Mysleli jste, že pohořím? Radši buďte zticha.

Nepohořel. Naopak se z něj stala noční můra obránců Arsenalu. Držel míče zády k bráně a když nabíhal do vápna, měnil se v nezastavitelnou mašinu.

„Přidal do naší hry to, co nám chybělo. Pokrýval míče a rozdával je do stran. Z taktického hlediska jsem od něj nic neočekával, spíš jsem ho chtěl vidět v zápase, sledovat jeho přednosti. Do kombinace s Kaiem Havertzem a Masonem Mountem se zapojil skvěle,“ ocenil ho trenér Thomas Tuchel.



Jak je těžké ho zabrzdit, by mohl vyprávět Pablo Marí. Před gólem se belgického útočníka držel, seč mohl, ale nakonec sám upadl. Zato Lukaku působil, jako by si Marího ani nevšiml.

„Dominantní. Tak bych asi svůj výkon zhodnotil,“ odpovídal na dotaz reportéra televize Sky Sports. Ale pak se mírnil: „Musím samozřejmě pracovat dál. Snažím se zlepšovat v každém zápase.“



Lukakův výkon skutečně dominantní byl a nebýt výtečného Bernda Lena v bráně, přidal by další góly. Když zjistil, že jeho hlavička po centru Mounta neskočila v síti, vyvalil oči a rukama naznačil: On to vážně chytil?

Stopeři Holding s Marím trpěli podobně jako žáčci v Belgii, proti kterým byl o dvě hlavy větší Lukaku jak hora. Jeho maminka tehdy na zápas chodila s rodným listem, aby všem dokázala, že je mu třináct stejně jako ostatním. „Absolutně je zničil,“ prohlásil Alan Shearer, nejlepší střelec Premier League, v pořadu Match of the Day.

Do dospělého fotbalu Lukaku nakoukl coby teenager v Anderlechtu a v osmnácti letech přišel jako velká naděje do Chelsea. Za tři sezony zvládl ovšem jen patnáct zápasů, gól nedal. Většinu času strávil na hostováních, nejprve ve West Bromwichi a pak v Evertonu, který ho posléze koupil.

Pak následovalo často propírané angažmá v Manchesteru United, kde dal v 96 zápasech 42 gólů, což nejsou vyloženě špatná čísla.

„Ale lidé mu v Manchesteru United často vyčítali špatný první dotek. Teď proti Arsenalu ho měl naprosto bezvadný,“ uvedl expert BBC Clinton Morrison. „Ví, kdy má míč podržet, kdy ho nahrát, kdy ho převzít a běžet dál. Že nedal druhý gól, je jen smůla. Pro Chelsea bude skvělou posilou.“

Chelsea za Lukaka dala 97,5 milionu liber, po Jacku Grealishovi je druhým nejdražším fotbalistou anglické ligy. V Interu Milán, kde působil dvě sezony, pomohl k titulu, zlepšil se v mezihře a nasázel 64 branek v 95 utkáních.

Romelu Lukaku se do Chelsea vrátil po angažmá v Evertonu, Manchesteru United a Interu Milán.

„Jsem šťastný, že jsem zpátky. Před deseti lety jsem přišel jako kluk, co se toho musel ještě spoustu naučit. Teď se vracím vyzrálejší a zkušenější. Výzvou je teď pro mě pomoci Chelsea vyhrát další trofeje,“ hlásil v prvním rozhovoru na Stamford Bridge.



Start měl opravdu dobrý. Ovládne Chelsea s jeho pomocí po Lize mistrů i Premier League?