Rohy ve fotbale pod dohledem VAR? Zatím asi jen na MS, ligy se bojí zdržování

  9:00
Je to jedna z hlavních priorit v rámci dalších pravidlových úprav. O rozšíření pravomocí pro videorozhodčí ve fotbale se pravidelně diskutuje už dlouhé měsíce. Kromě kontroly chybně udělených druhých žlutých karet, což má v rámci činovníků velkou podporu, by mohl VAR dohlížet i na rohové kopy. To se ale nelíbí zejména národním asociacím, které poukazují na další časové prodlevy.
Scott McTominay oslavuje postup na mistrovství světa i s rohovým praporkem. | foto: AP

Naopak světová federace FIFA, která v létě uspořádá mistrovství světa v Severní Americe, by tuhle rohovou technologickou vychytávku na svém turnaji podle zdrojů BBC nebo deníku The Times ráda prezentovala.

Ostatně nebylo by to poprvé. Možnosti, kapacity a peníze na to má.

Třeba v Kataru v roce 2022 představila technologii poloautomatické ofsajdové čáry. V létě na mistrovství světa klubů zase rozhodčí pomocí mikrofonů oznamovali verdikty nad spornými situacemi celému stadionu.

Jak se mění fotbalová pravidla?

Pravidlovou komisi IFAB tvoří britské fotbalové asociace, které mají celkem čtyři hlasy. Další čtyři hlasy mají zástupci FIFA. Jakákoli změna musí být schválena minimálně šesti z celkových osmi hlasů.

Zmíněné novinky ale FIFA pouze testovala. Pravidla, která by museli dodržovat i všichni ostatní, tedy kvůli tomu dopředu upravena nebyla.

Podobné to nejspíš bude i s kontrolou rohových kopů, která se vzhledem k odporu britských asociací do klasických pravidel od příští sezony nepropíše.

Činovníci z mezinárodní pravidlové komise IFAB by tak pro světovou federaci museli znovu vytvořit testovací program, v rámci nějž by mohla pravidlo o kontrole rohů na MS využívat.

Jak by zamýšlený systém fungoval?

Videoasistent by vyhodnocoval, zda míč přešel celým objemem brankovou čáru a také to, který tým se ho dotknul jako poslední. A to při každém potenciálním rohovém kopu.

Do té doby sudí na trávníku nemůže hru navázat.

Zavedli byste možnost kontroly rohů v české lize?

„Jednotlivé asociace jsou pod tlakem, aby zásahy videorozhodčích trvaly co nejkratší dobu a nezdržovaly hru. Proto jsou v tomhle případě proti,“ vysvětluje novinář Dale Johnson z BBC.

Kdyby se totiž kontrola rohových kopů do pravidel propsala, od nové sezony by aktualizovaný protokol VAR musely implementovat všechny země, které ho používají, tedy i Česko.

Třeba v uplynulém sedmnáctém kole tuzemské nejvyšší soutěže se kopalo dohromady 71 rohů, nejvíc v utkání mezi Zlínem a Karvinou (12). Průměrně to vychází na skoro 9 rohů na zápas, které by video muselo kontrolovat.

Hráči Slavie se dožadují rohového kopu.

Sporných rohů, u kterých na první pohled neodhadnete, kdo se balonu dotkl jako poslední, či zda míč přešel čáru, je o poznání méně. Přesto i kdyby posouzení trvalo jen deset sekund, pořád by v některých utkáních přiskočily klidně i dvě minuty čekání navíc.

Což jde proti tlaku na co nejvíc čistého herního času a rozumné nastavení. Na druhou stranu než se hráči ve vápně sešikují, často uplyne i půlminuta.

I tak je pravděpodobné, že na březnovém generálním shromáždění se kontrola rohů mezi povinnosti VAR nepřiřadí a FIFA bude žádat pouze o povolení pravidlo na mistrovství světa testovat. Na šampionátu pro to bude mít zázemí i prostředky. Může třeba nainstalovat další kamery i přidat dalšího videoasistenta (při posledním MS jich bylo v místnosti pět), který by měl na starost jen kontrolu rohů.

To si ale ostatní menší asociace hned tak dovolit nemohou.

Videosudí dosud kontrolují každý gól, pokutový kop, přímé červené karty a identitu trestaných hráčů, aby nedošlo k jejich záměně. V přenosové místnosti sedí rozhodčí dva. A často ani oni nenajdou průkazný záběr.

Dlouhé auty trvají dlouho. Fotbal chce zamezit zdržování, plánuje upravit i VAR

Od příští sezony jim však přesto jedna další povinnost přibýt může. A to oprava, když sudí na trávníku chybně udělí druhou žlutou kartu. Právě tenhle návrh, který spolu s dalšími ve FIFA tlačí hlavně šéf rozhodčích Pierluigi Collina, má naopak u britských asociací podporu.

I tady budou ovšem hrát velkou roli ústupky.

VAR už nebude smět zasáhnout v případě, když sudí druhou žlutou kartu naopak chybně neudělí. Kdyby měli rozhodčí u videa potenciálně přezkoumávat každý zákrok zavánějící žlutou kartou, hru by to podle pravidlové komise neúnosně zdržovalo. Sudí totiž podle současných pravidel nesmí hru od prvního přerušení znovu zahájit do chvíle, než je přezkum hotový.

I proto zatím, jakkoli by si to ve FIFA přáli, nemá videorozhodčí nad řízením zápasů absolutní kontrolu.

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Rohy ve fotbale pod dohledem VAR? Zatím asi jen na MS, ligy se bojí zdržování

Scott McTominay oslavuje postup na mistrovství světa i s rohovým praporkem.

Je to jedna z hlavních priorit v rámci dalších pravidlových úprav. O rozšíření pravomocí pro videorozhodčí ve fotbale se pravidelně diskutuje už dlouhé měsíce. Kromě kontroly chybně udělených druhých...

4. prosince 2025

Liverpool se Sunderlandem jen remizoval, Leeds si poradil s Chelsea. Vyhrál i Arsenal

Ao Tanaka z Leedsu se na kolenou raduje z trefy proti Chelsea.

Lídr anglické fotbalové ligy Arsenal ve 14. kole porazil doma 2:0 Brentford. Nováček Sunderland remizoval 1:1 na půdě trápícího se obhájce titulu Liverpoolu. Wolverhampton bez zraněného Ladislava...

3. prosince 2025  20:25,  aktualizováno  23:29

Příliš chceme a máme těžké nohy. Sparta po Artisu spílá náročnému programu

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu: Artis Brno - Sparta Praha.

Brněnské trápení v dohrávce osmifinále MOL Cupu skončilo pražské Spartě proti Artisu až penaltou v 89. minutě. Albion Rrahmani nezaváhal a tvrdou ranou pod břevno poslal Pražany do čtvrtfinále, když...

3. prosince 2025  22:41

Euro devatenáctek bude v roce 2027 v Česku. Hrát se bude i ve Vlašimi či v Ústí

5000 MÍST. Kapacita mladoboleslavského stadionu se v lize řadí mezi ty...

Česko bude v roce 2027 hostit mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let. Pořadatelství závěrečného turnaje ve středu Fotbalové asociaci ČR přidělil výkonný výbor UEFA. Šampionát se odehraje na některém...

3. prosince 2025  20:48

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

3. prosince 2025  17:30,  aktualizováno  20:40

Třinečtí deklasovali Hradec, Olomouc prodloužila bídnou sérii Vítkovic

Lukáš Nahodil z Olomouce se raduje z gólu.

Souboj týmů, které v extralize zažívají slabší období, vyzněl jasně pro třinecké hokejisty. V dohrávce 7. kola porazili Hradec Králové 6:1. Trvá bídná série Vítkovic. Bez jediného bodu skončily už...

3. prosince 2025  20:15

Německo uspělo s kandidaturou na ženské Euro 2029, šampionát přivítá osm měst

Německá reprezentantka Klara Bühlová (vpravo) v souboji se Španělkou Irene...

Mistrovství Evropy fotbalistek uspořádá v roce 2029 Německo. Země, která je s osmi zlaty nejúspěšnější v ženské kategorii, dostala přednost před kandidaturou Polska a společným projektem Dánska se...

3. prosince 2025  17:25

Solidární platby z evropských pohárů: na kolik si přijde každý klub české ligy?

Slávistická radost po vedoucí trefě proti Bodö/Glimt.

S částkou minimálně kolem dvaceti milionů korun mohou opět počítat ty české fotbalové kluby, které se neprobojovaly do základní fáze některého z evropských pohárů. Jde o tzv. platby solidarity, které...

3. prosince 2025  16:03

Tohle mi hráči nesmí dělat, přišel jsem o vlasy, žertoval Guardiola po přestřelce

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola není spokojený s verdiktem rozhodčího.

Za stavu 1:5, navíc po vlastním gólu domácího Bergeho, to vypadalo jako jasná záležitost. Jenže fotbalisté Manchesteru City se nakonec na Fulhamu klepali o tři body až do samotného konce zápasu....

3. prosince 2025  15:04

Naráz náraz i gól. Olmo rozhodl zápas a na měsíc se vyřadil ze sestavy Barcelony

Dani Olmo z Barcelony během zápasu s Atléticem Madrid.

Střelec vítězného gólu Barcelony v úterním šlágru španělské ligy proti Atléticu Madrid (3:1) Dani Olmo si vykloubil levé rameno a bude mimo hru minimálně měsíc.

3. prosince 2025  14:49

Příští sezona fotbalové ligy začne šest dnů po finále MS, bude opět s nadstavbou

Slávistický brankář Jakub Markovič chytá míč před sparťanskými fanoušky s...

Příští sezona fotbalové ligy odstartuje týden po finále mistrovství světa 2026. Úvodní dějství je na programu o víkendu 25. a 26. července, o týden později než letos. Na podzim se odehraje jen...

3. prosince 2025  13:19

Sníh super, chladno horší. Diakité se sžívá s Libercem a sní: Chci hrát Premier League

Toumani Diakité v zápase proti Pardubicím.

V Liberci je teprve pár měsíců, ale i za tak krátkou dobu stačil proniknout do základní sestavy Slovanu. Devatenáctiletý záložník Toumani Diakité je jedním z velkých talentů mladé party trenéra...

3. prosince 2025  10:20

