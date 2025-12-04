Rohy ve fotbale pod dohledem VAR? Zatím asi jen na MS, ligy se bojí zdržování

Naopak světová federace FIFA, která v létě uspořádá mistrovství světa v Severní Americe, by tuhle rohovou technologickou vychytávku na svém turnaji podle zdrojů BBC nebo deníku The Times ráda prezentovala.
Ostatně nebylo by to poprvé. Možnosti, kapacity a peníze na to má.
Třeba v Kataru v roce 2022 představila technologii poloautomatické ofsajdové čáry. V létě na mistrovství světa klubů zase rozhodčí pomocí mikrofonů oznamovali verdikty nad spornými situacemi celému stadionu.
Jak se mění fotbalová pravidla?
Pravidlovou komisi IFAB tvoří britské fotbalové asociace, které mají celkem čtyři hlasy. Další čtyři hlasy mají zástupci FIFA. Jakákoli změna musí být schválena minimálně šesti z celkových osmi hlasů.
Zmíněné novinky ale FIFA pouze testovala. Pravidla, která by museli dodržovat i všichni ostatní, tedy kvůli tomu dopředu upravena nebyla.
Podobné to nejspíš bude i s kontrolou rohových kopů, která se vzhledem k odporu britských asociací do klasických pravidel od příští sezony nepropíše.
Činovníci z mezinárodní pravidlové komise IFAB by tak pro světovou federaci museli znovu vytvořit testovací program, v rámci nějž by mohla pravidlo o kontrole rohů na MS využívat.
Jak by zamýšlený systém fungoval?
Videoasistent by vyhodnocoval, zda míč přešel celým objemem brankovou čáru a také to, který tým se ho dotknul jako poslední. A to při každém potenciálním rohovém kopu.
Do té doby sudí na trávníku nemůže hru navázat.
„Jednotlivé asociace jsou pod tlakem, aby zásahy videorozhodčích trvaly co nejkratší dobu a nezdržovaly hru. Proto jsou v tomhle případě proti,“ vysvětluje novinář Dale Johnson z BBC.
Kdyby se totiž kontrola rohových kopů do pravidel propsala, od nové sezony by aktualizovaný protokol VAR musely implementovat všechny země, které ho používají, tedy i Česko.
Třeba v uplynulém sedmnáctém kole tuzemské nejvyšší soutěže se kopalo dohromady 71 rohů, nejvíc v utkání mezi Zlínem a Karvinou (12). Průměrně to vychází na skoro 9 rohů na zápas, které by video muselo kontrolovat.
Sporných rohů, u kterých na první pohled neodhadnete, kdo se balonu dotkl jako poslední, či zda míč přešel čáru, je o poznání méně. Přesto i kdyby posouzení trvalo jen deset sekund, pořád by v některých utkáních přiskočily klidně i dvě minuty čekání navíc.
Což jde proti tlaku na co nejvíc čistého herního času a rozumné nastavení. Na druhou stranu než se hráči ve vápně sešikují, často uplyne i půlminuta.
I tak je pravděpodobné, že na březnovém generálním shromáždění se kontrola rohů mezi povinnosti VAR nepřiřadí a FIFA bude žádat pouze o povolení pravidlo na mistrovství světa testovat. Na šampionátu pro to bude mít zázemí i prostředky. Může třeba nainstalovat další kamery i přidat dalšího videoasistenta (při posledním MS jich bylo v místnosti pět), který by měl na starost jen kontrolu rohů.
To si ale ostatní menší asociace hned tak dovolit nemohou.
Videosudí dosud kontrolují každý gól, pokutový kop, přímé červené karty a identitu trestaných hráčů, aby nedošlo k jejich záměně. V přenosové místnosti sedí rozhodčí dva. A často ani oni nenajdou průkazný záběr.
Dlouhé auty trvají dlouho. Fotbal chce zamezit zdržování, plánuje upravit i VAR
Od příští sezony jim však přesto jedna další povinnost přibýt může. A to oprava, když sudí na trávníku chybně udělí druhou žlutou kartu. Právě tenhle návrh, který spolu s dalšími ve FIFA tlačí hlavně šéf rozhodčích Pierluigi Collina, má naopak u britských asociací podporu.
I tady budou ovšem hrát velkou roli ústupky.
VAR už nebude smět zasáhnout v případě, když sudí druhou žlutou kartu naopak chybně neudělí. Kdyby měli rozhodčí u videa potenciálně přezkoumávat každý zákrok zavánějící žlutou kartou, hru by to podle pravidlové komise neúnosně zdržovalo. Sudí totiž podle současných pravidel nesmí hru od prvního přerušení znovu zahájit do chvíle, než je přezkum hotový.
I proto zatím, jakkoli by si to ve FIFA přáli, nemá videorozhodčí nad řízením zápasů absolutní kontrolu.