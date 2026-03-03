Brazilci přišli o oporu. Na MS jim bude chybět zraněný Rodrygo z Realu Madrid

Útočník Realu Madrid Rodrygo si v pondělním utkání španělské fotbalové ligy s Getafe přetrhl přední zkřížený vaz v pravém kolenu a má prasklý meniskus. „Bílý balet“ to oznámil na svém webu. Pětadvacetiletý brazilský reprezentant tak bude několik měsíců mimo hru a přijde mimo jiné o letní mistrovství světa.

Rodrygo rozhazuje rukama směrem k rozhodčím. | foto: AP

Rodrygo přišel do hry v 55. minutě, kdy kouč Realu Álvaro Arbeloa poslal na trávník tři čerstvé hráče. Nepříznivé skóre 0:1 se však domácím změnit nepovedlo a s Getafe překvapivě prohráli. Na druhém místě tabulky ztrácejí na Barcelonu čtyři body. Rodrygo zápas dohrál.

Brazilský hráč nastoupil po měsíční pauze, kterou si vynutilo svalové zranění. V této sezoně odehrál Rodrygo za Real 26 utkání a dal tři góly. V minulých třech ročnících patřil k ofenzivním lídrům mužstva, když v nich nasbíral dohromady 50 branek. S Realem vyhrál od roku 2019 dvakrát Ligu mistrů a třikrát španělský titul.

Jeho zranění je další komplikací pro madridský celek, kterému momentálně chybí kvůli potížím s kolenem i francouzský kanonýr Kylian Mbappé. Zranění trápí i další hráče Davida Alabu, Asencia, Judea Bellinghama, Daniho Ceballose či Édera Militaa.

V brazilské reprezentaci má Rodrygo bilanci 37 utkání a devět branek.

