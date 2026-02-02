Rodri se po další ztrátě City pustil do sudích: Nejsou fér! Měli by být nestranní

Autor:
  13:37
Zatímco trenér Pep Guardiola působil před kamerou spíš apaticky, jemu z očí po další ligové ztrátě šlehaly blesky. Španělský záložník Rodri, držitel Zlatého míče za předminulý rok, se po nečekané remíze Manchesteru City na Tottenhamu (2:2) pustil do rozhodčích: „Chápu, že jsme toho v Anglii vyhráli už dost a lidi nám nepřejí, ale rozhodčí přece musí být nestranní. Vždyť to není fér!“
Španělský záložník Rodri z Manchesteru City v akci při utkání na Tottenhamu.

Španělský záložník Rodri z Manchesteru City v akci při utkání na Tottenhamu. | foto: Reuters

Brankář Gianluigi Donnarumma z Manchesteru City se marně natahuje po střele...
Dominic Solanke se raduje z vyrovnávací trefy proti Manchesteru City.
Dominic Solanke akrobaticky skóruje v utkání s Manchesterem City.
Antoine Semenyo z Manchesteru City se raduje ze svého gólu.
9 fotografií

Silná slova, co na Ostrovech rezonují.

Rodri se do anglických rozhodčích opřel v rozhovoru pro Stan Sport, australského vysílatele Premier League. A nebral si servítky: „Od čeho máme VAR? Tohle jsou přece detaily, které v téhle lize rozhodují. O rozhodčích běžně nemluvím, mám velký respekt k jejich práci, která určitě není snadná, ale musí přece dávat pozor.“

Manchester City v neděli ztratil vyhraný zápas.

Ještě po první půli vedl na Tottenhamu o dvě branky a proti rozhozenému protivníkovi totálně dominoval. Přesto odcestoval s pouhou remízou. I kvůli spornému gólu na 1:2, který Rodriho a spol. tak namíchl.

Co přesně se stalo?

Domácí útočník Solanke se v šestnáctce obtočil kolem bránícího Chusanova a chystal se střílet. V tom mu ale další obránce Guéhi vložil kopačku před míč a Solanke ho zezadu kopl do lýtka. Právě od nohy obránce se přitom balon setrvačností odkutálel až za čáru.

„Nevím, co k tomu říct,“ krčil rameny Rodri. „Na hřišti všechno tak dobře nevidíte, ale když jsem se teď podíval na video... Kopne ho do nohy, je to úplně jasné. Úplně jasné!“

Jenže ne pro všechny.

Sudí Robert Jones branku na hřišti uznal a VAR jeho verdikt nerozporoval. „Protože Solanke odehrál míč,“ objevilo se na účtu Premier League Match Centre, který v reálném čase vysvětluje rozhodnutí sudích.

Přitom z dostupných záběrů lze jen těžko vypozorovat, jestli útočící hráč s nohou skutečně zahrál i balon...

Solanke pak zdánlivě ztracený zápas pro Tottenham i srovnal, když se před koncem prosadil obtížným kopem za hlavou, tzv. škorpiónem.

„Není to jen o jednom utkání, ale opakuje se to,“ stočil Rodri debatu zpátky k rozhodčím. „Dva nebo tři zápasy po sobě to samé. A já upřímně nevím proč,“ pokračoval.

Narážet mohl na neodpískanou penaltu z minulého domácího duelu s Wolverhamptonem. Rozhodčí Farai Hallam při své premiéře v anglické lize šel proti doporučení VAR a nenařídil pokutový kop za ruku soupeře, protože usoudil, že byla v přirozené poloze.

Zlobil se Guardiola, zlobil se i Rodri. A po neděli se podobné scény opakovaly.

„Nevím, co si o tom má myslet,“ opakoval vytočený Rodri.

Slova zkušeného španělského fotbalisty přitom mohou mít dohru i u disciplinární komise, která by Rodriho mohla v krajním případě potrestat zastavením činnosti, a to kvůli zpochybňování integrity rozhodčích.

Pro druhý Manchester City šlo už o pátou ligovou ztrátu z posledních šesti zápasů. Na vedoucí Arsenal, který přitom v posledních týdnech taky není ve formě, ztrácí už šest bodů.

„Pořád zbývá čtrnáct kol a ve hře je ještě spoustu bodů, takže nic nevzdáváme,“ poznamenal Guardiola.

Sílu může jeho tým ukázat už v příštím kole, kdy jede na Liverpool.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

24. kolo

Sunderland AFC vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
2.2. 21:00
  • 1.83
  • 3.51
  • 5.02

25. kolo

Leeds United vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
6.2. 21:00
  • 2.24
  • 3.29
  • 3.39
Manchester United vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
7.2. 13:30
  • 1.66
  • 4.38
  • 4.69
Arsenal vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
7.2. 16:00
  • 1.22
  • 6.03
  • 13.10
Wolverhampton vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
7.2. 16:00
  • 4.48
  • 4.00
  • 1.70
Bournemouth vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
7.2. 16:00
  • 2.68
  • 3.62
  • 2.41
Fulham vs. Everton //www.idnes.cz/sport
7.2. 16:00
  • 2.09
  • 3.18
  • 3.64
Burnley FC vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
7.2. 16:00
  • 3.24
  • 3.34
  • 2.18
Newcastle United vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
7.2. 18:30
  • 1.91
  • 3.75
  • 3.66
Brighton vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
8.2. 15:00
  • 1.98
  • 3.54
  • 3.62
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

24. kolo

23. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 24 16 5 3 46:17 53
2. Manchester CityManchester City 24 14 5 5 49:23 47
3. Aston VillaAston Villa 24 14 4 6 35:26 46
4. Manchester UnitedManchester Utd. 24 11 8 5 44:36 41
5. ChelseaChelsea 24 11 7 6 42:27 40
6. LiverpoolLiverpool 24 11 6 7 39:33 39
7. BrentfordBrentford 24 11 3 10 36:32 36
8. EvertonEverton 24 9 7 8 26:27 34
9. FulhamFulham 24 10 4 10 34:35 34
10. Newcastle UnitedNewcastle 24 9 6 9 33:33 33
11. Sunderland AFCSunderland 23 8 9 6 24:26 33
12. BournemouthBournemouth 24 8 9 7 40:43 33
13. BrightonBrighton 24 7 10 7 34:32 31
14. TottenhamTottenham 24 7 8 9 35:33 29
15. Crystal PalaceCrystal Palace 24 7 8 9 25:29 29
16. NottinghamNottingham 24 7 5 12 24:35 26
17. Leeds UnitedLeeds 24 6 8 10 31:42 26
18. West HamWest Ham 24 5 5 14 29:48 20
19. Burnley FCBurnley 23 3 6 14 25:44 15
20. WolverhamptonWolves 24 1 5 18 15:45 8

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Fotbalové přestupy ONLINE: Hoffenheim by mohl posílit český reprezentant Eduardo

Sledujeme online
Yannick Eduardo v dresu nizozemského Dordrechtu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

Další český reprezentant v Hoffenheimu? Blízko přestupu je údajně útočník Eduardo

Útočník Yannick Eduardo v dresu nizozemského Dordrechtu.

Na podzim hrál za českou jedenadvacítku a teď se možná s několika Čechy potká i na klubové úrovni. O dvacetiletého fotbalistu Yannicka Eduarda, útočníka česko-nizozemského původu, údajně stojí...

2. února 2026  13:53

Rodri se po další ztrátě City pustil do sudích: Nejsou fér! Měli by být nestranní

Španělský záložník Rodri z Manchesteru City v akci při utkání na Tottenhamu.

Zatímco trenér Pep Guardiola působil před kamerou spíš apaticky, jemu z očí po další ligové ztrátě šlehaly blesky. Španělský záložník Rodri, držitel Zlatého míče za předminulý rok, se po nečekané...

2. února 2026  13:37

Fotbalové přestupy ONLINE: Hoffenheim by mohl posílit český reprezentant Eduardo

Sledujeme online
Yannick Eduardo v dresu nizozemského Dordrechtu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

2. února 2026  12:40

Čvančara v Celticu září. Po premiéře s asistencí dal vítězný gól. Skvělý pocit, řekl

Útočník Celtiku Tomáš Čvančara (uprostřed) střílí hlavou gól do sítě Falkirku.

Lepší start angažmá si snad ani nemohl přát. Před týdnem při debutu zapsal asistenci a teď už má na kontě i svůj první gól, který byl navíc v zápase s Falkirkem (2:0) vítězný. Český fotbalový útočník...

2. února 2026  12:40

Infarkt? Nikdo nechápal proč. Bago už si kopnu, do soubojů nesmím, líčí Železník

Video analytik zlínských fotbalistů Lukáš Železník.

Je to pět měsíců, co bojoval přímo na stadionu o svůj život. Před domácím zápasem s Libercem prodělal videoanalytik zlínských fotbalistů Lukáš Železník těžký infarkt srdce. A v neděli právě v městě...

2. února 2026  11:40

Mikulenka chce k nám, překvapil trenér Karviné. Janotka reagoval: Stará informace

Matěji Mikulenka stráží míč před dotírajícím obráncem Jablonce.

V minulé sezoně patřil mezi strůjce úspěchu fotbalové Olomouce. Jistě si vybavíte, jak Matěj Mikulenka skóroval ve finále MOL Cupu proti Spartě a nasměroval Sigmu k trofeji a postupu do pohárové...

2. února 2026  10:43

NEJ Z LIGY: Červený Oscar, hrdina Jedlička i zdržování na Dukle. A kdo pálí v Boleslavi?

Choreo sparťanských fanoušků před utkáním na Dukle

Jakmile se znovu rozběhla česká fotbalová liga, už je o další zápletku postaráno. Po dvacátém kole se smrskl náskok vedoucí Slavie, která remizovala v Pardubicích 1:1, na pět bodů před druhou...

2. února 2026  9:30

Trpišovský po Pardubicích: Komplikace, na okolnostech nezáleží. Oscar byl zdrcený

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský

Nejdřív prohra s Barcelonou, pak nepříjemný náraz na Kypru proti Pafosu a nakonec i ztráta bodů v lize. Fotbalisté Slavie hráli v Pardubicích od 15. minuty v deseti, v závěru přišli o vedení a na...

2. února 2026  7:30

Nezvyklé řešení liberecké kalamity, Kováč vyzdvihl veterány: Zvládli to skvěle

Jan Mikula z Liberce (dole) svadí souboj s Kanuem, ze Zlína

Obrana fotbalového Liberce se před startem jarní části ligy ocitla v troskách, proto přišel čas na divokou improvizaci. Na hře Slovanu se to však v úvodním mrazivém zápase se Zlínem ani v nejmenším...

2. února 2026  7:08

Navázal tam, kde skončil. Asistenci bych ale měnil za výhru, mrzelo slávistu Juráska

Slávistický obránce David Jurásek s míčem v utkání proti Pardubicím.

Bez osmnácti uplynulo tisíc dnů od chvíle, kdy David Jurásek odehrál v roce 2023 svůj tehdy poslední zápas ve slávistickém dresu. Teď, v prvním jarním ligovém kole v Pardubicích (1:1), naskočil coby...

1. února 2026  22:09

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

1. února 2026  20:33,  aktualizováno  21:10

Návrat starých známých do Karviné. Krčík děkoval, Hyský prozradil: Moc jsem se těšil

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Karviné

Ještě na podzim trenér Martin Hyský a stoper Dávid Krčík působili u fotbalistů Karviné. Nyní přijeli jako soupeři. A s Viktorií Plzeň si odvezli tři body za výhru ve 20. kole první ligy 2:0. „Na to...

1. února 2026  19:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.