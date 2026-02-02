Rodri se po další ztrátě City pustil do sudích: Nejsou fér! Měli by být nestranní

Silná slova, co na Ostrovech rezonují.
Rodri se do anglických rozhodčích opřel v rozhovoru pro Stan Sport, australského vysílatele Premier League. A nebral si servítky: „Od čeho máme VAR? Tohle jsou přece detaily, které v téhle lize rozhodují. O rozhodčích běžně nemluvím, mám velký respekt k jejich práci, která určitě není snadná, ale musí přece dávat pozor.“
'It's a CLEAR FOUL! They don't want us to win.' 😡
Rodri was left absolutely fuming after believing Spurs' first goal should not have stood.
Manchester City v neděli ztratil vyhraný zápas.
Ještě po první půli vedl na Tottenhamu o dvě branky a proti rozhozenému protivníkovi totálně dominoval. Přesto odcestoval s pouhou remízou. I kvůli spornému gólu na 1:2, který Rodriho a spol. tak namíchl.
Co přesně se stalo?
Domácí útočník Solanke se v šestnáctce obtočil kolem bránícího Chusanova a chystal se střílet. V tom mu ale další obránce Guéhi vložil kopačku před míč a Solanke ho zezadu kopl do lýtka. Právě od nohy obránce se přitom balon setrvačností odkutálel až za čáru.
„Nevím, co k tomu říct,“ krčil rameny Rodri. „Na hřišti všechno tak dobře nevidíte, ale když jsem se teď podíval na video... Kopne ho do nohy, je to úplně jasné. Úplně jasné!“
Jenže ne pro všechny.
Sudí Robert Jones branku na hřišti uznal a VAR jeho verdikt nerozporoval. „Protože Solanke odehrál míč,“ objevilo se na účtu Premier League Match Centre, který v reálném čase vysvětluje rozhodnutí sudích.
Přitom z dostupných záběrů lze jen těžko vypozorovat, jestli útočící hráč s nohou skutečně zahrál i balon...
Solanke pak zdánlivě ztracený zápas pro Tottenham i srovnal, když se před koncem prosadil obtížným kopem za hlavou, tzv. škorpiónem.
„Není to jen o jednom utkání, ale opakuje se to,“ stočil Rodri debatu zpátky k rozhodčím. „Dva nebo tři zápasy po sobě to samé. A já upřímně nevím proč,“ pokračoval.
Solanke clearly kicking Marc Guehi , absolute robbery pic.twitter.com/vaPiMLYQIt— ⚡️🇧🇼 (@Priceless_MCI) February 1, 2026
Narážet mohl na neodpískanou penaltu z minulého domácího duelu s Wolverhamptonem. Rozhodčí Farai Hallam při své premiéře v anglické lize šel proti doporučení VAR a nenařídil pokutový kop za ruku soupeře, protože usoudil, že byla v přirozené poloze.
Zlobil se Guardiola, zlobil se i Rodri. A po neděli se podobné scény opakovaly.
„Nevím, co si o tom má myslet,“ opakoval vytočený Rodri.
Slova zkušeného španělského fotbalisty přitom mohou mít dohru i u disciplinární komise, která by Rodriho mohla v krajním případě potrestat zastavením činnosti, a to kvůli zpochybňování integrity rozhodčích.
Pro druhý Manchester City šlo už o pátou ligovou ztrátu z posledních šesti zápasů. Na vedoucí Arsenal, který přitom v posledních týdnech taky není ve formě, ztrácí už šest bodů.
„Pořád zbývá čtrnáct kol a ve hře je ještě spoustu bodů, takže nic nevzdáváme,“ poznamenal Guardiola.
Sílu může jeho tým ukázat už v příštím kole, kdy jede na Liverpool.