Potvrzeno. Mistr světa Rodri odchází po 7 letech z Manchesteru City do Barcelony

Držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2024 měl v Manchesteru City smlouvu ještě na jednu sezonu. Zájem o Rodriho měl také Real Madrid, ale mistr světa a Evropy nakonec posílí Barcelonu. Katalánci se dvěma nabídkami na 40 a 55 milionů liber neuspěli, po zvýšení odstupného už vedení Manchesteru City kývlo.
|
Případ Rodri. Chtěl ho Real, mistr světa ale prý nakonec zamíří do Barcelony
Rodri během angažmá v anglickém klubu pod vedením krajana Pepa Guardioly, jenž po minulé sezoně odešel, pomohl ke čtyřem ligovým titulům a triumfu v Lize mistrů. Na Camp Nou by měl nejlepší hráč letošního mistrovství světa podepsat čtyřletou smlouvu.