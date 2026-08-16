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Potvrzeno. Mistr světa Rodri odchází po 7 letech z Manchesteru City do Barcelony

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  22:02
Rodri ze Španělska pózuje s trofejí pro nejlepšího hráče MS.

Rodri ze Španělska pózuje s trofejí pro nejlepšího hráče MS. | foto: Reuters

Španělský kapitán Rodri věnuje polibek trofeji pro vítěze mistrovství světa.
Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.
Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.
Aurelien Tchouameni (vlevo) z Realu Madrid a Rodri z Manchesteru City.
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Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri po sedmi sezonách opustí Manchester City a přestoupí do Barcelony. O dohodě mezi kluby informují britská a španělská média. Anglický klub za třicetiletého záložníka obdrží 65,4 milionu liber (1,85 miliardy korun).

Držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2024 měl v Manchesteru City smlouvu ještě na jednu sezonu. Zájem o Rodriho měl také Real Madrid, ale mistr světa a Evropy nakonec posílí Barcelonu. Katalánci se dvěma nabídkami na 40 a 55 milionů liber neuspěli, po zvýšení odstupného už vedení Manchesteru City kývlo.

Případ Rodri. Chtěl ho Real, mistr světa ale prý nakonec zamíří do Barcelony

Rodri během angažmá v anglickém klubu pod vedením krajana Pepa Guardioly, jenž po minulé sezoně odešel, pomohl ke čtyřem ligovým titulům a triumfu v Lize mistrů. Na Camp Nou by měl nejlepší hráč letošního mistrovství světa podepsat čtyřletou smlouvu.

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