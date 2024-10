Zlatý míč po 64 letech ve španělských rukou. Rodri předčil i hvězdy z Realu

V pařížském Theatre du Chatelet seděl s nataženou nohou celý večer v první řadě. Sledoval laureáty doprovodných cen, než George Weah, někdejší liberijský fotbalista a sám držitel Zlatého míče z roku 1995, po dlouhém proslovu konečně otevřel tmavou obálku a v ní našel Rodriho jméno.

Byl to vrchol večera.

Osmadvacetiletý španělský reprezentant porazil i hvězdy Realu Madrid, který na protest proti výsledkům hromadně odmítl účast na slavnostním ceremoniálu. Mezi finalisty byli Vinícius Júnior, Jude Bellingham i Dani Carvajal, vítězové posledního ročníku Champions League.

Tradiční anketu týdeníku France Football letos poprvé spolupořádala evropská asociace UEFA, která zrušila vlastní ocenění pro nejlepšího hráče Evropy. Majitele Zlatého míče zvolilo v hlasování sto novinářů ze zemí v první stovce žebříčku FIFA.

Vůbec popré od roku 2003 přitom v nominaci scházeli Cristiano Ronaldo i Lionel Messi, který prestižní ocenění ještě loni poosmé v kariéře ovládl.

Je skoro neuvěřitelné, že se Rodri stal teprve třetím španělským vítězem slavné ankety. A to se jeden z nich, legendární střelec Alfredo di Stéfano z Realu Madrid, ještě narodil v argentinském Buenos Aires...

Od roku 1960, kdy cenu převzal barcelonský Luis Suárez Miramontes, najdete laureáty z Itálie, Anglie, Skotska, Severního Irska, Dánska, Maďarska, Francie, Portugalska, Nizozemska, Německa, Sovětského svazu, Bulharska, Libérie, Ukrajiny, Chorvatska, Česka či Československa a samozřejmě z Argentiny i Brazílie.

Ale až teď, po dlouhých čtyřiašedesáti letech, vystoupal na nejvyšší stupínek opět Španěl.

Nenápadný a snad až trochu obyčejný. Prostě úplně jiný než jeho předchůdci, sportovní i společenské ikony své doby.

Pep Guardiola kdysi řekl: „Ti nejlepší defenzivní záložníci vám nikdy nebudou plnit přední stránky novin. V týmu zůstávají v pozadí, jsou schovaní, ovšem pokud mužstvo šlape, většinou je to právě díky nim.“

To je přesně případ Rodriho.

Pokud se na něj v zápase speciálně nezaměříte, na první pohled si ho ani nemusíte všimnout. Někteří o něm s nadsázkou tvrdí, že ho snad ani neviděli sprintovat, protože to nepotřebuje. Úžasně čte hru, neustále skenuje prostor kolem sebe a je o krok napřed. Robustní postava mu pomáhá v soubojích. A nezapomínejte ani na klíčové góly, které v posledních letech objevil ve svém repertoáru.

V předminulé sezoně dokonce rozhodl finále Ligy mistrů s Interem Milán. V té poslední zase osmi trefami pomohl Manchesteru City k poslednímu anglickému titulu, už čtvrtému v řadě.

Jeden z jeho prvních trenérů v maličkém klubu Rayo Majadahonda na předměstí Madridu o něm tvrdil: „býval to extrovertní kluk. A už jako dítě byl mimořádně inteligentní.“

Během dospělé kariéry, kterou ve Španělsku rozjel ve Villarrealu a Atlétiku Madrid, vystudoval administrativu a management a v posledních měsících vystupuje i jako hlas fotbalistů, kterým se nelíbí neustále bobtnající kalendář zápasů.

„Myslím, že jsme blízko stávce,“ vyhlásil letos v září. „Je to všeobecný názor hráčů a pokud se něco nezmění, nebudeme mít žádnou jinou možnost. Myslím, že je to něco, co nám všem opravdu dělá velké starosti. My jsme ti, kdo nejvíc trpí,“ pokračoval.

Sám v minulé sezoně zvládl ohromnou porci třiašedesáti zápasů. Otevřeně hovořil o obavách o zdraví elitních fotbalistů, kterým ubývá prostoru pro regeneraci.

Sám si přitom jen pár dnů nato vážně poranil vazy v koleni při ligovém šlágru proti Arsenalu (2:2). Je po operaci a na trávníky se vrátí až v příští sezoně.

Jako držitel Zlatého míče.