Vítězíme často, což se někomu nelíbí. Rodri dostal za kritiku sudího milionovou pokutu

Rodri byl potrestán za komentář po zápase, v němž tým kouče Pepa Guardioly neudržel dvougólové vedení.
Nelíbila se mu především úvodní branka Dominica Solankeho, který při střele současně podkopl bránícího Marca Guéhiho.
|
Zaváhání City, Arsenal zvýšil náskok na čele ligy. Newcastle i v deseti skolil United
„Vyhráváme příliš často, což se některým lidem nelíbí. Ale rozhodčí by měl být nestranný. Není to fér,“ řekl držitel Zlatého míče za rok 2024 v televizním rozhovoru.
Fotbalová asociace mu udělila pokutu, k zastavení činnosti ale nesáhla. Rodri se podle ní provinil tím, že „pronesl komentáře, které naznačují zaujatost a/nebo zpochybňují důvěryhodnost rozhodčího“.