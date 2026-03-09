Vítězíme často, což se někomu nelíbí. Rodri dostal za kritiku sudího milionovou pokutu

Fotbalista Rodri z Manchesteru City inkasoval pokutu ve výši 80 000 liber (2,26 milionu korun) za kritiku rozhodčích po utkání Premier League na hřišti Tottenhamu (2:2). Anglická Fotbalová asociace o tom informovala na webu.
Španělský záložník Rodri z Manchesteru City v akci při utkání na Tottenhamu.

Rodri byl potrestán za komentář po zápase, v němž tým kouče Pepa Guardioly neudržel dvougólové vedení.

Nelíbila se mu především úvodní branka Dominica Solankeho, který při střele současně podkopl bránícího Marca Guéhiho.

„Vyhráváme příliš často, což se některým lidem nelíbí. Ale rozhodčí by měl být nestranný. Není to fér,“ řekl držitel Zlatého míče za rok 2024 v televizním rozhovoru.

Fotbalová asociace mu udělila pokutu, k zastavení činnosti ale nesáhla. Rodri se podle ní provinil tím, že „pronesl komentáře, které naznačují zaujatost a/nebo zpochybňují důvěryhodnost rozhodčího“.

