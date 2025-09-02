Robinho zůstává za znásilnění ve vězení, soud zamítl jeho žádost o propuštění

10:04
  10:04
Bývalý fotbalista Robinho zůstane v Brazílii ve vězení, kde si odpykává devítiletý trest za účast na hromadném znásilnění. Nejvyšší soud v pondělí oznámil, že většinou hlasů zamítl jeho žádost o propuštění.
Brazilský fotbalista Robinho v dresu Atlético Mineiro na snímku z roku 2016.

Brazilský fotbalista Robinho v dresu Atlético Mineiro na snímku z roku 2016. | foto: AP

VEDOUCÍ TREFA. Robinho zajišťuje AC Milán vedení nad Barcelonou.
Robinho (vpředu) z AC Milán a Alvaro Arbeloa z Realu Madrid v přípravném
Robinho z AC Milán (vlevo) bojuje o míč s Estebanem Cambiassem z Interu.
PUSA NA KRK. Robinho (vpředu) se raduje z gólu do branky Catanie v utkání
7 fotografií

Jednačtyřicetiletý Robinho je od loňského března ve vězení Tremembé zhruba 150 km od Sao Paula. Odsouzen byl v roce 2017 v Itálii za to, že čtyři roky předtím v době působení v AC Milán znásilnil společně s dalšími pěti muži na diskotéce albánskou dívku slavící 23. narozeniny.

Za znásilnění do věznice slavných vrahů. Robinho už v Brazílii nastoupil za mříže

Brazílie své občany do zahraničí nevydává, proto Itálie v roce 2022 požádala brazilské úřady, aby si někdejší útočník Realu Madrid nebo Manchesteru City odseděl trest ve vlasti. Brazilský soud s tím souhlasil. Robinho vždy trval na své nevině a tvrdil, že k sexu se ženou došlo se vzájemným souhlasem. Své odsouzení připisuje také rasismu.

Robinho byl zázračným dítětem brazilského fotbalu, už v 18 letech ho ze Santosu koupil Real Madrid. V průběhu kariéry získal ligové tituly ve Španělsku (s Realem), Itálii (s AC Milán), Turecku (s Basaksehirem) a Číně (Kuang-čou Evergrande). Za brazilskou reprezentaci odehrál 100 zápasů a vyhrál s ní Copu América.

