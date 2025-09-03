Ale teď je pětadvacetiletý obránce zpátky: v národním týmu před páteční světovou kvalifikací v Černé Hoře (živě od 20.45 na ČT Sport), ale taky v sestavě bundesligového Hoffenheimu, kde odkopal první dvě kola nové sezony.
Schválně: spočítáte, kolikrát jste za rok od přestupu z Plzně za Hoffenheim nastoupil?
Přesně nevím, ale zkusím tipnout. Sedmkrát? Možná osmkrát?
Bé je správně. Přitom o rok dřív jste za Viktorii naskočil dvaapadesátkrát.
Jasně. Ale zrovna to mohla být příčina, proč jsem se v Hoffenheimu tak dlouho zabydloval. Když hrajete celou sezonu každý týden dva zápasy, vyšťaví vás to. Po Euru jsem měl loni volno čtyři dny a nebyl jsem úplně fresh. Těšil jsem se, ale tělo bylo unavené. V bundeslize je přitom čtrnáctidenní volno po sezoně povinnost. Prý vás ani nepustí do areálu, i kdybyste chtěli.
Vždycky začínám u sebe. Ptám se: Udělal jsi všechno pro to, aby to vypadalo jinak? Nic jsi nepodcenil? U toho většinou skončím. Dojdu k tomu, že v každé situaci si můžu něco dát za vinu.