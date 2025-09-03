Potřeboval jsem dostat facku. Jak Hranáče (ne)vykolejil první rok v Hoffenheimu

Premium

Fotogalerie 36

Robin Hranáč v dresu Hoffenheimu | foto: Hasan Bratic / Sipa Press Profimedia.cz

Jan Palička
David Čermák
,
Chvilku trvá, než se rozpovídá. Pět, deset minut, až pak se rozjede. A nakonec po půlhodině uzná: „Jsem trochu jako dieselový motor.“ Platilo to i pro první rok, kdy se stoper fotbalové reprezentace Robin Hranáč snažil prosadit v našlapané německé lize. Skoro nehrál, čas dělil mezi lavičku a tribunu, čekalo se, že odejde.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Ale teď je pětadvacetiletý obránce zpátky: v národním týmu před páteční světovou kvalifikací v Černé Hoře (živě od 20.45 na ČT Sport), ale taky v sestavě bundesligového Hoffenheimu, kde odkopal první dvě kola nové sezony.

Schválně: spočítáte, kolikrát jste za rok od přestupu z Plzně za Hoffenheim nastoupil?
Přesně nevím, ale zkusím tipnout. Sedmkrát? Možná osmkrát?

Bé je správně. Přitom o rok dřív jste za Viktorii naskočil dvaapadesátkrát.
Jasně. Ale zrovna to mohla být příčina, proč jsem se v Hoffenheimu tak dlouho zabydloval. Když hrajete celou sezonu každý týden dva zápasy, vyšťaví vás to. Po Euru jsem měl loni volno čtyři dny a nebyl jsem úplně fresh. Těšil jsem se, ale tělo bylo unavené. V bundeslize je přitom čtrnáctidenní volno po sezoně povinnost. Prý vás ani nepustí do areálu, i kdybyste chtěli.

Vždycky začínám u sebe. Ptám se: Udělal jsi všechno pro to, aby to vypadalo jinak? Nic jsi nepodcenil? U toho většinou skončím. Dojdu k tomu, že v každé situaci si můžu něco dát za vinu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Ostrava B vs. KroměřížFotbal - 2. kolo - 3. 9. 2025:Ostrava B vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:00
  • 1.51
  • 4.26
  • 5.25
Admira Praha vs. Příbram BFotbal - 3. kolo - 3. 9. 2025:Admira Praha vs. Příbram B //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:00
  • 1.60
  • 3.88
  • 3.55
Kazachstán vs. WalesFotbal - Skupina J - 4. 9. 2025:Kazachstán vs. Wales //www.idnes.cz/sport
4. 9. 16:00
  • 6.18
  • 3.94
  • 1.54
Litva vs. MaltaFotbal - Skupina G - 4. 9. 2025:Litva vs. Malta //www.idnes.cz/sport
4. 9. 18:00
  • 2.08
  • 2.86
  • 4.21
Gruzie vs. TureckoFotbal - Skupina E - 4. 9. 2025:Gruzie vs. Turecko //www.idnes.cz/sport
4. 9. 18:00
  • 2.92
  • 3.48
  • 2.29
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Fotbalové přestupy ONLINE: Prekop už patří Slavii, reprezentant Černý z Německa do Turecka

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé

S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem?...

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Ani třetí český tým nezvládl v odvetě závěrečného pohárového předkola vstřelit gól. Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé, doma po vlažném...

Potřeboval jsem dostat facku. Jak Hranáče (ne)vykolejil první rok v Hoffenheimu

Premium

Chvilku trvá, než se rozpovídá. Pět, deset minut, až pak se rozjede. A nakonec po půlhodině uzná: „Jsem trochu jako dieselový motor.“ Platilo to i pro první rok, kdy se stoper fotbalové reprezentace...

3. září 2025

Prekop už je slávistou. V koutku duše jsem doufal, že to vyjde, řekl slovenský útočník

Fotbalový útočník Erik Prekop je slávistou. Úřadující český šampion sedmadvacetiletého slovenského hroťáka přivedl z Ostravy a stihl ho zaregistrovat těsně před uzávěrkou soupisek pro Ligu mistrů....

2. září 2025  22:40

Komise rozhodčích má i po protestech důvěru. Trunda chce konzultanta ze zahraničí

Komise rozhodčích má i po velkém počtu protestů ze strany ligových klubů nadále důvěru Fotbalové asociace ČR (FAČR). Po úterním zasedání výkonného výboru to prohlásil předseda asociace David Trunda....

2. září 2025  19:51

Ústecký trenér Habanec je v nemocnici. Vyhráli jsme pro něj, vzkázal tým

Chtěli, ať se jejich kouči Svatopluku Habancovi udělá v nemocnici líp. Jenže on ústecké fotbalisty v šatně při oslavě infarktového vítězství naoko huboval přes obrazovku: „Teď budu muset ještě na...

2. září 2025  18:30

Další z reprezentantů se stěhuje, Černý přestoupil z Wolfsburgu do Besiktase

Fotbalový reprezentant Václav Černý si vyzkouší zahraniční angažmá ve čtvrté zemi a šestém klubu. Po návratu z hostování ve skotských Rangers přestoupil z Wolfsburgu do Besiktase Istanbul. V klubu,...

2. září 2025  18:09

Máme kuchaře v autobuse, to vyprávím všude. Šulc s Karabcem o zážitcích v Lyonu

Situace z nich rázem udělala výborné kámoše. I z řeči těla poznáte, že si Pavel Šulc s Adamem Karabcem rozumí. A to nejen na hřišti, které teď společně brázdí v barvách francouzského Lyonu, kam oba...

2. září 2025  17:45

Fotbalové přestupy ONLINE: Prekop už patří Slavii, reprezentant Černý z Německa do Turecka

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

1. září 2025  12:18,  aktualizováno  2.9 17:20

Beauguel se vrací na české trávníky. Vítěz ligy s Plzní posílí Artis Brno

Francouzský fotbalista Jean-David Beauguel, někdejší vítěz nejvyšší soutěže s Plzní a král ligových střelců ze sezony 2021/22, se po dvou a půl letech v zahraničí vrací na české trávníky. Jak během...

2. září 2025  12:39,  aktualizováno  16:34

Rozhazuje Olomouc s rozmyslem? Neudělali jsme harakiri, dušuje se Janotka

Na reprezentační sraz pro něj přiletěl vrtulník s agentem Jiřím Müllerem, v pondělí po obědě přistál vedle Androva stadionu, v jehož útrobách si domluvil lukrativní smlouvu. Pak opět nasedl do...

2. září 2025  15:30

Přesuny gólmanských hvězd. Donnarumma je v City, Ederson odešel do Fenerbahce

Přesun slavných brankářů mezi velkými kluby: Gianluigi Donnarumma po „vyhazovu“ z Paris St. Germain přestoupil do Manchesteru City, odkud zase bývalá jednička Ederson zamířil do Fenerbahce Istanbul....

2. září 2025  13:12

Velký přestup v české lize stvrzen. Nabídku z Olomouce jsem nečekal, přiznal Beran

Za fotbalovou reprezentací přijel v pondělí z Jablonce. Až národní mužstvo příští týden po přípravném utkání v Hradci Králové proti Saúdské Arábii bude opouštět, vyrazí do Olomouce, kde během srazu...

2. září 2025  12:12

Robinho zůstává za znásilnění ve vězení, soud zamítl jeho žádost o propuštění

Bývalý fotbalista Robinho zůstane v Brazílii ve vězení, kde si odpykává devítiletý trest za účast na hromadném znásilnění. Nejvyšší soud v pondělí oznámil, že většinou hlasů zamítl jeho žádost o...

2. září 2025  10:04

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.