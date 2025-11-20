Roberte, už žádný gól. Barcelona žádala Lewandowského, aby nemusela platit

  11:11
V Katalánsku se toho horkého května 2023 už dva týdny slavil ligový titul fotbalistů Barcelony, když si vedení klubu pozvalo do kanceláře jednoho ze strůjců triumfu. „Roberte, máme na tebe prosbu. Potřebujeme, abys v posledních dvou kolech už nestřílel góly,“ slyšel polský útočník Robert Lewandowski. Nechápal, nevěřil vlastním uším.
Robert Lewandowski z Barcelony střílí svůj 22. gól v ročníku 2022/2023 proti Realu Sociedad. Pak už se trefil jen ve Valladolidu a v posledních dvou kolech vyhověl přání vedení, aby už neskóroval.

Šokující žádost vyšla najevo po dvou a půl letech v knize Lewandowski: ten pravý od polského autora Sebastiana Staszewského.

Lewandowski tenkrát končil v Barceloně svou první sezonu, po šestatřiceti kolech s třiadvaceti brankami jasně vedl střeleckou tabulku, druhý Karim Benzema z Realu Madrid ztrácel pět gólů.

Zdá se, že polský útočník přání šéfů klubů, mezi nimiž podle úryvku z knihy byl i prezident Joan Laporta, vyhověl. Ve zbývajících dvou zápasech sice nastoupil, ale proti Mallorce (3:0) a ve Vigu (1:2) neskóroval. I tak Benzemu porazil o čtyři góly.

Robert Lewandowski z Barcelony se raduje z góludo sítě Dortmundu.

Barcelona tenkrát získala titul čtyři kola před koncem a poté třikrát prohrála a jen jednou vyhrála. Lewandowski skóroval při porážkách s Realem Sociedad (1:2) a ve Valladolidu (1:3) v 35. a v 36. dějství. Pak už ne.

„V místnosti už sedělo několik funkcionářů, včetně Laporty. Někteří byli rudí ve tvářích, ne od spalujícího květnového slunce, ale od rozpaků,“ popisuje Staszewski v knize.

„Jeden z nich vykoktal, aby už do konce sezony nedal gól. Robert se na něj s úžasem podíval. Je pravda, že o titulu bylo rozhodnuto, stejně jako o cenách pro nejlepšího útočníka, ale za více než deset let hraní na nejvyšší úrovni ho nikdo nepožádal, aby přestal dávat góly.“

Důvod byl jednoduchý. Peníze, které by Barcelona musela platit navíc.

Když si v létě 2022 Lewandowski doslova vynutil přestup z Bayernu Mnichov, ve smlouvě měl jeden dovětek. V případě nastřílení 25 a více branek za sezonu musí Barcelona zaplatit bonus ve výši 2,5 milionů eur, v přepočtu asi 60 milionů korun. Přitom za příchod vydala podle tehdejších informací víc než miliardu korun.

Spor s Lewandowským stál místo trenéra polské reprezentace, Probierz rezignoval

Podle autora knihy nebylo vedení Barcelony motivováno jen touhou ušetřit peníze, ale také pocitem pomsty vůči německému klubu. V srpnu 2020 totiž Bayern svého protivníka ve čtvrtfinále Ligy mistrů znemožnil 8:2.

„Je to zvláštní. Asi vás všechny překvapí, že klub něco takového žádá. Myslím si, že to vyvolá spoustu kontroverzí,“ řekl známý španělský novinář Guillem Balague, mimo jiné autor biografie Cristiana Ronalda. „Ukazuje to, že zákulisní události, o kterých neslyšíme, ve skutečnosti vykreslují obraz klubu, který má finanční potíže a musí šetřit ve všech oblastech.“

Kniha vyšla zatím jen v Polsku, ale právě kapitolu o „zákazu dávat góly“ už světová média zmiňují.

„Je to šokující,“ křičí anglický bulvární deník The Sun.

„Požádali ho, aby přestal střílet góly,“ napsala španělská Marca.

„Zdánlivě absurdní požadavek byl zjevně motivován finančními úvahami,“ poznamenal francouzský deník L’Equipe.

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

19. listopadu 2025  7:58

Curacao se jako nejmenší země v historii kvalifikovalo na fotbalové MS

Roshon Van Eijma z Curacaa nejvýše v zápase s Jamajkou, bojují s ním Gregory...

Curacao si jako nejmenší země v historii zahraje na fotbalovém mistrovství světa. Turnaj, který se v příštím roce uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku, se bude týkat i Panamy a Haiti.

19. listopadu 2025

