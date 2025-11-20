Roberte, už žádný gól. Barcelona žádala Lewandowského, aby nemusela platit

Šokující žádost vyšla najevo po dvou a půl letech v knize Lewandowski: ten pravý od polského autora Sebastiana Staszewského.
Lewandowski tenkrát končil v Barceloně svou první sezonu, po šestatřiceti kolech s třiadvaceti brankami jasně vedl střeleckou tabulku, druhý Karim Benzema z Realu Madrid ztrácel pět gólů.
Zdá se, že polský útočník přání šéfů klubů, mezi nimiž podle úryvku z knihy byl i prezident Joan Laporta, vyhověl. Ve zbývajících dvou zápasech sice nastoupil, ale proti Mallorce (3:0) a ve Vigu (1:2) neskóroval. I tak Benzemu porazil o čtyři góly.
Barcelona tenkrát získala titul čtyři kola před koncem a poté třikrát prohrála a jen jednou vyhrála. Lewandowski skóroval při porážkách s Realem Sociedad (1:2) a ve Valladolidu (1:3) v 35. a v 36. dějství. Pak už ne.
„V místnosti už sedělo několik funkcionářů, včetně Laporty. Někteří byli rudí ve tvářích, ne od spalujícího květnového slunce, ale od rozpaků,“ popisuje Staszewski v knize.
„Jeden z nich vykoktal, aby už do konce sezony nedal gól. Robert se na něj s úžasem podíval. Je pravda, že o titulu bylo rozhodnuto, stejně jako o cenách pro nejlepšího útočníka, ale za více než deset let hraní na nejvyšší úrovni ho nikdo nepožádal, aby přestal dávat góly.“
Důvod byl jednoduchý. Peníze, které by Barcelona musela platit navíc.
Když si v létě 2022 Lewandowski doslova vynutil přestup z Bayernu Mnichov, ve smlouvě měl jeden dovětek. V případě nastřílení 25 a více branek za sezonu musí Barcelona zaplatit bonus ve výši 2,5 milionů eur, v přepočtu asi 60 milionů korun. Přitom za příchod vydala podle tehdejších informací víc než miliardu korun.
Podle autora knihy nebylo vedení Barcelony motivováno jen touhou ušetřit peníze, ale také pocitem pomsty vůči německému klubu. V srpnu 2020 totiž Bayern svého protivníka ve čtvrtfinále Ligy mistrů znemožnil 8:2.
„Je to zvláštní. Asi vás všechny překvapí, že klub něco takového žádá. Myslím si, že to vyvolá spoustu kontroverzí,“ řekl známý španělský novinář Guillem Balague, mimo jiné autor biografie Cristiana Ronalda. „Ukazuje to, že zákulisní události, o kterých neslyšíme, ve skutečnosti vykreslují obraz klubu, který má finanční potíže a musí šetřit ve všech oblastech.“
Kniha vyšla zatím jen v Polsku, ale právě kapitolu o „zákazu dávat góly“ už světová média zmiňují.
„Je to šokující,“ křičí anglický bulvární deník The Sun.
„Požádali ho, aby přestal střílet góly,“ napsala španělská Marca.
„Zdánlivě absurdní požadavek byl zjevně motivován finančními úvahami,“ poznamenal francouzský deník L’Equipe.