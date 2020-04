Zemřela francouzská hvězda. Herbin slavil tituly jako fotbalista i kouč

Zvětšit fotografii ČASY NEJVĚTŠÍ SLÁVY. Trenér Robert Herbin (vpravo) a předseda klubu Roger Rocher po postupu AS Saint-Étienne do finále Poháru mistrů evropských zemí v roce 1976. | foto: Profimedia.cz

Fotbalový klub AS Saint-Étienne smutní po smrti své legendy, ve věku 81 let zemřel Robert Herbin. Francouzský reprezentační obránce a a později úspěšný trenér slavil s týmem z Francouzského středohoří devět ligových titulů a v roce 1976 ho dovedl až do finále Poháru mistrů evropských zemí.

Herbin hrál za Saint-Étienne od roku 1957 a hned po ukončení kariéry v roce 1972 se stal ve třiatřiceti letech trenérem. Na lavičce jednoho z tehdy nejlepších francouzských klubů vydržel do roku 1983 a poté ještě absolvoval jedno méně úspěšné období v letech 1987-1990. Jako hráč získal Herbin se svým osudovým klubem pět francouzských titulů a tři triumfy v poháru. Obdobnou bilanci se čtyřmi tituly a třemi pohárovými triumfy měl i jako trenér. V roce 1976 musel strávit porážku ve finále předchůdce Ligy mistrů s hvězdami nabitým Bayernem Mnichov. Prohraný zápas 0:1 v glasgowském Hampden Parku je dodnes v paměti fanoušků Saint-Étienne zapsán jako finále „hranatých tyčí“, neboť francouzští hráči dvakrát nastřelili břevno branek, jejichž tyče nebyly zakulacené, a míč se od nich odrazil ven. Herbin, jenž reprezentoval Francii na ME 1960 a MS 1966, podlehl vážným potížím se srdcem a plícemi. S nemocí covid-19 podle agentury AFP jeho smrt nesouvisela.