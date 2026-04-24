Šulc je po zranění zpátky. Tvrdě jsem dřel, říká. Mluvil o přízni v Lyonu i šampionátu

  16:25
Fotbalový reprezentant Pavel Šulc je zpátky na hřišti. Po svalovém zranění, které utrpěl v prvním utkání za Lyon po úspěšné baráži o postup na mistrovství světa, je k dispozici na sobotní ligové utkání proti Auxerre. „Jsem připravený hrát. Tohle zranění nebylo tak vážné jako to předchozí,“ řekl pětadvacetiletý útočník na tiskové konferenci.
Pavel Šulc na trávníku během zápasu proti Angers.

Pavel Šulc na trávníku během zápasu proti Angers. | foto: Profimedia.cz

Olympique bojuje o třetí příčku, která zaručuje účast v Lize mistrů. A Šulce nutně potřebuje.

„Na návratu jsem tvrdě pracoval, především s osobním fyzioterapeutem i s lidmi v klubu,“ řekl.

První svalové zranění utrpěl v únoru a těsně před březnovou baráží o šampionát se stihl uzdravit. V dodatečné kvalifikaci absolvoval proti Irsku a Dánsku celkem 215 minut, což po měsíční pauze bylo pro jeho tělo zřejmě příliš.

Jakmile nastoupil za klub, znovu se zranil. Trenér české reprezentace Miroslav Koubek se podivil, že ho Lyon proti Angers hned nasadil. Ale lze se trenérovi Fonsecovi divit, když je Šulc pro Olympique stejně důležitý jako pro národní mužstvo?

Od té doby uplynuly tři týdny. „Bylo to trochu jiné svalové zranění, těžko se to popisuje,“ říkal Šulc.

Na MS i s Frantou? V Mexiku ještě nebyla. A já taky ne, smál se Šulc. Děkoval Koubkovi

V minulém kole Lyon překvapivě vyhrál na stadionu lídra Paris St. Germain (2:1). „Bohužel jsem se musel dívat jen v televizi, ale vítězství bylo fantastické. Cítil jsem, jak tvrdě tým během utkání dřel. Bylo to pro nás v tabulce klíčové vítězství,“ řekl Šulc.

„Veřejně jsme to neřekli, ale od začátku jsme mířili na Ligu mistrů. Vítězství v Paříži je v tomto ohledu skvělé.“

Znovu poděkoval, jak ho fanoušci v Lyonu po loňském příchodu z Plzně přijali. „Je úžasné cítit všechnu tu přízeň, jsem za to tak vděčný. Nečekal jsem, že se všechno stane tak rychle. Trenér odvedl skvělou práci, hodně jsem se naučil a hodně se zlepšil. Nebylo to samozřejmé, protože fotbal v České republice je mnohem méně náročný,“ srovnával.

Šulc vážně zraněný není, vrátí se rychle, říká Koubek. Nadmořská výška ho straší

Došlo i na mistrovství světa. „Když se podívám na naši skupinu, myslím, že můžeme skončit první nebo druzí,“ připomněl soupeře Mexiko, Jižní Koreu a Jihoafrickou republiku.

„Proti Mexiku to pro nás je obrovský zápas. Bude to těžké, zvlášť když budeme hrát v Guadalajaře a v Mexiko City v nadmořské výšce kolem 2000 metrů. Pro mou zemi je účast na takové akci výjimečná. Samozřejmě si na ní chci zahrát, ale to neznamená, že se budu držet zpátky s Lyonem,“ ujistil Šulc.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 29 21 3 5 65:25 66
2. Racing LensLens 29 20 2 7 57:29 62
3. Olympique LyonLyon 30 16 6 8 45:30 54
4. LilleLille 30 16 6 8 49:34 54
5. Stade RennesRennes 30 15 8 7 52:41 53
6. Olympique MarseilleMarseille 30 16 4 10 58:40 52
7. AS MonacoMonaco 30 15 5 10 52:45 50
8. RC ŠtrasburkŠtrasburk 29 12 7 10 46:37 43
9. FC LorientLorient 30 10 11 9 40:44 41
10. Paris FCParis FC 30 9 11 10 40:46 38
11. ToulouseToulouse 30 10 7 13 41:42 37
12. Stade BrestBrest 29 10 7 12 38:44 37
13. AngersAngers 30 9 7 14 26:40 34
14. Le HavreLe Havre 30 6 12 12 25:38 30
15. OGC NiceNice 30 7 8 15 34:56 29
16. AJ AuxerreAuxerre 30 5 10 15 25:39 25
17. NantesNantes 30 4 8 18 25:49 20
18. FC MétyMéty 30 3 6 21 27:66 15

1. - 3. : Postup - Liga mistrů, 4. : Postup - Liga mistrů (předkola), 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Play Off, 17. - 18.: Sestup

Nejčtenější

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

Kdo nemá ambice, pro něj ve Spartě není místo. Rosický o problémech i budoucnosti

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tiskové konferenci na startu...

Usedl a tři čtvrtě hodiny odpovídal pro klubovou televizi. Sportovní ředitel Tomáš Rosický rozebíral nejpalčivější problémy, které aktuálně ve fotbalové Spartě řeší. „Emoce se snažím potlačit, ale...

24. dubna 2026  17:27

Šulc je po zranění zpátky. Tvrdě jsem dřel, říká. Mluvil o přízni v Lyonu i šampionátu

Pavel Šulc na trávníku během zápasu proti Angers.

Fotbalový reprezentant Pavel Šulc je zpátky na hřišti. Po svalovém zranění, které utrpěl v prvním utkání za Lyon po úspěšné baráži o postup na mistrovství světa, je k dispozici na sobotní ligové...

24. dubna 2026  16:25

Arsenal, či City? Paříž, nebo Lens? Němci versus Španělé. O co jde v elitních ligách

Saud Abdulhamid z Lens se raduje z gólu v utkání francouzské ligy proti...

Bayern Mnichov je už týden německým mistrem, o víkendu může mít titul Inter Milán, ve Španělsku ho má na dosah Barcelona, zato v Anglii a ve Francii se o něj nejspíš bude bojovat až do posledního...

24. dubna 2026  15:19

Prestianni si nezahraje šestkrát, urážka Viníciuse nebyla rasistická, ale homofobní

Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior (vpravo) se snaží obejít Gianluku...

Gianluca Prestianni z fotbalové Benfiky dostal od disciplinární komise UEFA trest na šest zápasů za diskriminační chování vůči Viníciusi Júniorovi v Lize mistrů. Vzájemný duel prvního kola play off...

24. dubna 2026  15:18

Buď Souček, nebo Kinský. Komu připadne poslední sestupové místo v Anglii?

Tomáš Souček z West Hamu reaguje se spoluhráčem Konstantinem Mavropanosem během...

Na pětadevadesát procent to bude jeden z nich. Buď bývalý kapitán české reprezentace Tomáš Souček, nebo brankář Antonín Kinský. Podle predikcí serveru The Athletic mají sestupu ve fotbalové Premier...

24. dubna 2026  12:51

Být na jaře třetí? Fantazie! Mladík Jelínek si pardubické tažení užívá

Pardubický Tomáš Jelínek (uprostřed) se raduje s Michalem Hlavatým (vpravo) z...

Před dvěma týdny pomohl svým premiérovým gólem v české lize udolat olomouckou Sigmu (2:1), poté naservíroval vítěznou branku Abdullahimu Tankovi v utkání na trávníku Viktorie Plzeň (1:0). Tomáš...

24. dubna 2026  11:33

Už ani šéf UEFA nerozumí pravidlům ohledně videa. A nejsem sám, tvrdí Čeferin

Přededa UEFA Aleksander Čeferin

Skutečně video pomáhá? Už ani první muž evropského fotbalu si tím není jistý. Aleksander Čeferin se pustil do kritiky systému VAR. „Sám přestávám pravidlům rozumět,“ prohlásil prezident UEFA na...

24. dubna 2026  11:28

Rubio by íránské fotbalisty na MS přivítal, leč varuje: Nesmějí přivézt bandu teroristů

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)

Vyjádření amerických představitelů směrem k íránským fotbalistům pokračují. Ministr zahraničí Marco Rubio ujistil zástupce tamní reprezentace, že Spojené státy nejsou proti její účasti na mistrovství...

24. dubna 2026  9:52

Spor o místa pro liberecké fandy. Slovan o podmínkách Jablonce: Byly nestandardní

Momentka z podještědského derby mezi Libercem a Jabloncem.

Mezi fotbalovými týmy Jablonce a Liberce to před sobotním ligovým derby vře. Příčinou jsou místa pro liberecké fanoušky na jabloneckém stadionu. „Jako klub chceme zareagovat na výrazně zkreslené...

24. dubna 2026  8:16

Fandové, pozor. Hrozí porušení soukromí i zadržení, varují organizace před MS

Prezident světového fotbalu Gianni Infantino přivezl americkému prezidentu...

Více než 120 amerických lidskoprávních organizací ve Spojených státech v souvislosti s blížícím se mistrovství světa ve fotbale varovalo, že cizincům během jejich návštěvy USA hrozí, že budou vážně...

23. dubna 2026  22:05

Vazbu opustil další obviněný ve fotbalové korupční kauze, zbývá v ní jediný

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Z vazby byl propuštěn další muž obviněný v rozsáhlé kauze fotbalové korupce. ČTK to řekl náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš. Podle České televize, která na propuštění...

23. dubna 2026  16:49,  aktualizováno  19:33

Oslabení pro Slovácko. Disciplinárka vyšší tresty vyměřila Blahútovi i Vaškovi

Patrik Blahút ze Slovácka opouští po červené kartě hřiště v utkání s Olomoucí.

Fotbalisté Slovácka dostali za vyloučení v ligovém utkání v Olomouci vyšší disciplinární tresty. Patrik Blahút na tři a Filip Vaško na čtyři zápasy. V komuniké po čtvrtečním zasedání to uvedla...

23. dubna 2026  16:30

