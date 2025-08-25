Trapas u rozhovoru. Reportérka se spletla, kapitán po debaklu dostal otázku na výhru

Fotbalová bundesliga o víkendu odstartovala úvodním kolem. A také jedním trapasem. Přímo v živém vysílání televize Sky Sports, které na rozhovor přišel Marco Friedl. Brémský kapitán po závěrečném hvizdu oblékl dres Frankfurtu, s nímž jeho tým padl jasně 1:4. Reportérku Katharinu Kleinfeldtovou tím dokonale zmátl a nastalo faux pas.
„Samozřejmě bychom si nejprve chtěli trošku popovídat o Eintrachtu,“ spustila Kleinfeldtová v přímém přenosu. „Dnes jste zvítězili 4:1, je to ten úspěšný start, jaký jste čekali?“

Rakouský fotbalista, který po sobotním konečném hvizdu dle zvyklostí navlékl vyměněný dres nedávného spoluhráče, ale nyní už frankfurtského brankáře Michaela Zetterera, reagoval s hořkým smíchem.

„Ale já jsem hráč Werderu Brémy.“

Podívejte se na nepříjemný moment reportérky v rozhovoru:

„Něco takového jsem ještě nezažil,“ povídal pak Friedl s odstupem. „S touto paní jsem dělal rozhovor už před zápasem, protože je nyní asi nutné nebo ohromně důležité, aby média byla i před utkáním v kabině.“

V rozhovoru po drtivé porážce evidentně neměl chuť dál pokračovat, přesto zůstal. Reportérka se mu omlouvala, chytala ho za rameno: „Já vážně jen... Je to moje chyba, promiňte.“

Den nato se Kleinfeldtová, mimochodem partnerka bývalého reprezentačního záložníka a v současnosti dortmundského sportovního ředitele Sebastiana Kehla, k chybě veřejně přihlásila.

„Je to velmi nepříjemná a trapná situace. Před zápasem jsem s Markem dělala rozhovor v autobuse, pak jsem si všimla frankfurtského dresu a na moment si to úplně popletla. Snad se tomu Marco po pár dnech dovede zasmát.“

Momentálně ale Brémy nemají moc povzbudivé vyhlídky, v duelu jim chybělo pět dlouhodobě zraněných hráčů, navíc vypadly hned v 1. kole poháru s Bielefeldem (0:1). Přibývají tak požadavky na shánění posil, k nimž se připojil právě i Friedl.

„Vyjádřil jsem se, teď už k tomu ale nic říkat nebudu,“ pravil sedmadvacetiletý obránce, jenž teď poslední nepříjemnou zkušenost označil za dost kuriózní a lehce směšnou.

Baník - Slovácko 2:0. Ostravané se dočkali, první ligovou výhru zařídil Almási

Fotbalisté Ostravy v ligovém 6. kole porazili doma Slovácko 2:0 a dočkali se prvního vítězství v sezoně nejvyšší soutěže. Baník rozhodl zápas po přestávce, kde se hlavičkami prosadili slovenští...

24. srpna 2025  17:14,  aktualizováno  19:49

Horejšova úleva po první výhře: Nejtěžší zápas v Hradci. Pomohl i teambuilding

Pět zápasů bez vítězství? To se trenérovi Davidu Horejšovi stalo v Hradci poprvé. „Vylepšení“ rekordu na šest si ale odpustil. „Nejtěžší utkání, co jsem v Hradci. Připadal jsem si, jako by tam stál...

24. srpna 2025  19:45

