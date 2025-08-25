„Samozřejmě bychom si nejprve chtěli trošku popovídat o Eintrachtu,“ spustila Kleinfeldtová v přímém přenosu. „Dnes jste zvítězili 4:1, je to ten úspěšný start, jaký jste čekali?“
Rakouský fotbalista, který po sobotním konečném hvizdu dle zvyklostí navlékl vyměněný dres nedávného spoluhráče, ale nyní už frankfurtského brankáře Michaela Zetterera, reagoval s hořkým smíchem.
„Ale já jsem hráč Werderu Brémy.“
Podívejte se na nepříjemný moment reportérky v rozhovoru:
Werder Bremen captain Marco Friedl swapped shirts with Frankfurt keeper Michael Zetter after his side lost 1-4.— Troll Football (@TrollFootball) August 23, 2025
Sky Sports journalist then asks him if he's happy with the win.
Marco Friedl: "I'm a Werder Bremen player in case you don't know."pic.twitter.com/kMPW6dCbJV
„Něco takového jsem ještě nezažil,“ povídal pak Friedl s odstupem. „S touto paní jsem dělal rozhovor už před zápasem, protože je nyní asi nutné nebo ohromně důležité, aby média byla i před utkáním v kabině.“
V rozhovoru po drtivé porážce evidentně neměl chuť dál pokračovat, přesto zůstal. Reportérka se mu omlouvala, chytala ho za rameno: „Já vážně jen... Je to moje chyba, promiňte.“
Den nato se Kleinfeldtová, mimochodem partnerka bývalého reprezentačního záložníka a v současnosti dortmundského sportovního ředitele Sebastiana Kehla, k chybě veřejně přihlásila.
„Je to velmi nepříjemná a trapná situace. Před zápasem jsem s Markem dělala rozhovor v autobuse, pak jsem si všimla frankfurtského dresu a na moment si to úplně popletla. Snad se tomu Marco po pár dnech dovede zasmát.“
Momentálně ale Brémy nemají moc povzbudivé vyhlídky, v duelu jim chybělo pět dlouhodobě zraněných hráčů, navíc vypadly hned v 1. kole poháru s Bielefeldem (0:1). Přibývají tak požadavky na shánění posil, k nimž se připojil právě i Friedl.
„Vyjádřil jsem se, teď už k tomu ale nic říkat nebudu,“ pravil sedmadvacetiletý obránce, jenž teď poslední nepříjemnou zkušenost označil za dost kuriózní a lehce směšnou.