Zavinil penaltu, pak ho klub vyhodil. Nepřejeme ti nic dobrého, slyšel Slovák

Kružliak do klubu přišel z Dunajské Stredy letos v létě. V řecké lize stihl odehrát jen tři zápasy, v každém z nich obdržel žlutou kartu.

Když v nastavení nedělního utkání proti AEK Atény zahrál rukou a vyrobil penaltu, vedení došla trpělivost.

Podle slovenského deníku SME pak majitel klubu Achilleas Beos oznámil trenérovi, že Kružliak v týmu skončil.

❌ Volos have terminated the contract of Dominik Kruzliak, who joined the club in July. The reason is because he conceded a penalty in stoppage time in the 2-3 loss to AEK



Volos released this statement: "We don't wish him well in the future, but he will certainly be remembered" pic.twitter.com/urXGmj5z7O