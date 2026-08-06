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Real zaplatí za posilu z Německa rekordní sumu, Vinícius prodloužil smlouvu

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  21:05

Útočník Harry Kane z Bayernu (vpravo) bojuje o míč s Yanem Diomandém z Lipska. | foto: AP

Real Madrid udělal z útočníka Yana Diomandeho rekordní posilu v klubové historii. Za teprve devatenáctiletého reprezentanta Pobřeží slonoviny zaplatí podle médií 125 milionů eur a k tomu může přibýt dalších až 15 milionů eur na bonusech.

Celková částka tak může dosáhnout 3,4 miliardy korun. Real uvedl na svém webu, že Diomande podepsal sedmiletou smlouvu do 30. června 2033. Vzápětí vedení „Bílého baletu“ oznámilo, že klub s předstihem prodloužil kontrakt s hvězdným Brazilcem Viníciusem Júniorem do roku 2032.

Pokud se obchod mezi Realem a Lipskem uskuteční za uvedených podmínek, překoná Diomandeho přestup částku 127 milionů eur včetně bonusů, kterou Real zaplatil v roce 2023 Dortmundu za anglického záložníka Judea Bellinghama. Také pro lipský klub znamená přestup rekord, protože vůbec poprvé prodal hráče za více než 100 milionů eur.

Pro PSG byl drahý, talentovaný křídelník teď míří do Realu. Odejde Vinícius?

„Přestupem do Realu si plním jeden z dětských snů,“ uvedl Diomande na webu německého klubu.

Stály o něj také Paris St. Germain a Liverpool, mladý křídelník se ale nakonec dohodl na podmínkách smlouvy se španělským velkoklubem. Diomandeho čeká po roce návrat do La Ligy, kde v sezoně 2024/25 odehrál deset zápasů za Leganés. Loni v létě přestoupil do Lipska, které zaplatilo výstupní klauzuli v jeho smlouvě ve výši 20 milionů eur (483 milionů korun).

V německém klubu stihl Diomande 36 soutěžních startů, v nichž zaznamenal 13 gólů a dalších deset připravil. Na nedávném mistrovství světa odehrál za Pobřeží slonoviny všechny čtyři zápasy. Dosud má na kontě 14 reprezentačních startů a tři góly.

Vinícius působí v Realu od 18 let a za tu dobu se slavným klubem vyhrál 14 trofejí včetně dvou titulů v Lize mistrů a tří ve španělské lize. Odehrál za něj dosud 375 zápasů a vstřelil 128 gólů. Předloni byl brazilský křídelník vyhlášen nejlepším hráčem roku v anketě Mezinárodní fotbalové federace The Best. Na kontě má také 53 startů a 13 gólů v reprezentaci.

Vinícius Júnior z Realu Madrid v utkání proti Manchesteru City.

Jeho aktuální smlouva měla vypršet příští rok a Real si jej nyní pojistil poté, co se začaly objevovat spekulace o jeho možném odchodu. Zájem měl podle médií zejména Arsenal.

„Z Viníciuse se stal jeden z nejdůležitějších hráčů v jednom z nejúspěšnějších období v naší historii,“ konstatoval klub.

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