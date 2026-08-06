Celková částka tak může dosáhnout 3,4 miliardy korun. Real uvedl na svém webu, že Diomande podepsal sedmiletou smlouvu do 30. června 2033. Vzápětí vedení „Bílého baletu“ oznámilo, že klub s předstihem prodloužil kontrakt s hvězdným Brazilcem Viníciusem Júniorem do roku 2032.
Pokud se obchod mezi Realem a Lipskem uskuteční za uvedených podmínek, překoná Diomandeho přestup částku 127 milionů eur včetně bonusů, kterou Real zaplatil v roce 2023 Dortmundu za anglického záložníka Judea Bellinghama. Také pro lipský klub znamená přestup rekord, protože vůbec poprvé prodal hráče za více než 100 milionů eur.
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Pro PSG byl drahý, talentovaný křídelník teď míří do Realu. Odejde Vinícius?
„Přestupem do Realu si plním jeden z dětských snů,“ uvedl Diomande na webu německého klubu.
Stály o něj také Paris St. Germain a Liverpool, mladý křídelník se ale nakonec dohodl na podmínkách smlouvy se španělským velkoklubem. Diomandeho čeká po roce návrat do La Ligy, kde v sezoně 2024/25 odehrál deset zápasů za Leganés. Loni v létě přestoupil do Lipska, které zaplatilo výstupní klauzuli v jeho smlouvě ve výši 20 milionů eur (483 milionů korun).
V německém klubu stihl Diomande 36 soutěžních startů, v nichž zaznamenal 13 gólů a dalších deset připravil. Na nedávném mistrovství světa odehrál za Pobřeží slonoviny všechny čtyři zápasy. Dosud má na kontě 14 reprezentačních startů a tři góly.
Vinícius působí v Realu od 18 let a za tu dobu se slavným klubem vyhrál 14 trofejí včetně dvou titulů v Lize mistrů a tří ve španělské lize. Odehrál za něj dosud 375 zápasů a vstřelil 128 gólů. Předloni byl brazilský křídelník vyhlášen nejlepším hráčem roku v anketě Mezinárodní fotbalové federace The Best. Na kontě má také 53 startů a 13 gólů v reprezentaci.
Jeho aktuální smlouva měla vypršet příští rok a Real si jej nyní pojistil poté, co se začaly objevovat spekulace o jeho možném odchodu. Zájem měl podle médií zejména Arsenal.
„Z Viníciuse se stal jeden z nejdůležitějších hráčů v jednom z nejúspěšnějších období v naší historii,“ konstatoval klub.