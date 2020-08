Majitel fotbalového Realu Salt Lake po kritice bojkotu svůj klub prodá

Hansen minulý týden odsoudil krok hráčů Salt Lake, kteří se připojili k protestům v MLS a dalších amerických profesionálních ligách po postřelení černocha policisty v Kenoshe ve Wisconsinu. „Je to, jako když vás někdo bodne a vy se snažíte zjistit, jak ten nůž vytáhnout a jít dál. Tak to je. Pro mě osobně je to opravdová neúcta,“ řekl v rozhlasovém interview.

Vedení MLS navíc začalo vyšetřovat jeho dřívější rasistické komentáře a urážky, které údajně pronášel před zaměstnanci klubu. Po svém vystoupení v rozhlase Hansen okamžitě čelil výzvám, ať Real Salt Lake prodá. V neděli oznámil zástupcům soutěže, že tak učiní. O klub má podle místních médií zájem společnost Larry H. Miller Sports Group, která vlastní basketbalový celek Utah Jazz.