Obří pokuta pro kohouty z Realu. Valverde i Tchouaméni zaplatí půl milionu eur

  17:52
Fotbalisté Federico Valverde a Aurélien Tchouaméni dostali od Realu Madrid za konflikt v šatně po čtvrtečním tréninku každý pokutu půl milionu eur (přes 12 milionů korun). Španělský klub to dnes uvedl na svém webu s tím, že oba hráči projevili lítost nad tím, co se stalo, a za své chování se navzájem omluvili.Podle médií se Valverde s Tchouaménim poprali, což uruguayský záložník, který skončil po hádce s tržnou ranou na hlavě v nemocnici, popřel.

Federico Valverde a Aurélien Tchouaméni. | foto: ČTK

Na sociálních sítích uvedl, že ho francouzský hráč neudeřil.

„Během hádky jsem se nedopatřením uhodil čelem o stůl a utrpěl jsem malou tržnou ránu, která vyžadovala běžnou návštěvu nemocnice,“ napsal Valverde. Uvedl, že ho celá situace mrzí. „V každé normální šatně se tyhle věci dějí a řeší se interně, aniž by se dostaly na veřejnost. Je zřejmé, že za tím někdo stojí a rychle to rozšířil,“ postěžoval si.

Real v prohlášení uvedl, že se oba fotbalisté omluvili i klubu, spoluhráčům, realizačnímu týmu a fanouškům. Souhlasili s jakoukoli formou trestu. Klub jim uložil vysoké pokuty a záležitost považuje za vyřešenou.

Sedmadvacetiletý Valverde hraje za první tým Realu od roku 2018 a podle neoficiálních informací si v této sezoně vydělá 16,7 milionu eur (406 milionů korun). O rok mladší Tchouaméni je ve slavném klubu od roku 2022, kdy získal s Francií stříbro na mistrovství světa. Za sezonu si přijde na 12,5 milionu eur (304 milionů korun).

Real neprožívá právě vydařené období. V neděli ho čeká El Clásico v Barceloně, po němž může jeho rival slavit mistrovský titul. Madridský klub pak vyjde v sezoně naprázdno. Ve čtvrtfinále Ligy mistrů vypadl s Bayernem Mnichov, ze hry venku je i v domácím poháru.

Napětí v týmu stoupá. Už na počátku týdne španělská média informovala o incidentu mezi obránci Álvarem Carrerasem a Antoniem Rüdigerem. Valverde a Tchouaméni se údajně pohádali už ve středu a o den později se konflikt v tréninkovém areálu vyhrotil poté, co Uruguayec odmítl spoluhráči podat ruku.

