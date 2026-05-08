Na sociálních sítích uvedl, že ho francouzský hráč neudeřil.
„Během hádky jsem se nedopatřením uhodil čelem o stůl a utrpěl jsem malou tržnou ránu, která vyžadovala běžnou návštěvu nemocnice,“ napsal Valverde. Uvedl, že ho celá situace mrzí. „V každé normální šatně se tyhle věci dějí a řeší se interně, aniž by se dostaly na veřejnost. Je zřejmé, že za tím někdo stojí a rychle to rozšířil,“ postěžoval si.
Real v prohlášení uvedl, že se oba fotbalisté omluvili i klubu, spoluhráčům, realizačnímu týmu a fanouškům. Souhlasili s jakoukoli formou trestu. Klub jim uložil vysoké pokuty a záležitost považuje za vyřešenou.
Napětí v kabině Realu. Po hádce se spoluhráčem skončil Valverde v nemocnici
Sedmadvacetiletý Valverde hraje za první tým Realu od roku 2018 a podle neoficiálních informací si v této sezoně vydělá 16,7 milionu eur (406 milionů korun). O rok mladší Tchouaméni je ve slavném klubu od roku 2022, kdy získal s Francií stříbro na mistrovství světa. Za sezonu si přijde na 12,5 milionu eur (304 milionů korun).
Real neprožívá právě vydařené období. V neděli ho čeká El Clásico v Barceloně, po němž může jeho rival slavit mistrovský titul. Madridský klub pak vyjde v sezoně naprázdno. Ve čtvrtfinále Ligy mistrů vypadl s Bayernem Mnichov, ze hry venku je i v domácím poháru.
Napětí v týmu stoupá. Už na počátku týdne španělská média informovala o incidentu mezi obránci Álvarem Carrerasem a Antoniem Rüdigerem. Valverde a Tchouaméni se údajně pohádali už ve středu a o den později se konflikt v tréninkovém areálu vyhrotil poté, co Uruguayec odmítl spoluhráči podat ruku.